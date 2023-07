Tři mrtví a devět těžce zraněných. Taková je bilance nehod na obchvatu Chýnova, který slouží necelý rok

Nový silniční obchvat Chýnova na Táborsku není bezpečný, řidiči tam až moc často bourají. To říkají místní lidé. Za pravdu jim dává policejní statistika. Nehody si tam vyžádaly už tři mrtvé, devět těžkých a desítky lehkých zranění. Obchvat přitom slouží teprve od října minulého roku. Chýnov 17:28 14. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obchvat okolo města Chýnov na Táborsku | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Je velice smutné, že tady vyhasínají lidské životy a poškozuje se majetek. Určitě to není dobré, proto se jako město snažíme něco dělat. Jednáme o tom, aby se dopravní značení udělalo nějak jinak, aby se nehodovost snížila,“ říká místostarosta Chýnova Evžen Zadražil.

Silniční obchvat ale podle policie splňuje všechny předepsané normy. Mluvčí Milan Bajcura vidí za velkým počtem nehod nepozornost řidičů. „Naši kolegové byli několikrát na místě, prováděli kontrolní měření, prošetřovali dopravní nehody a zjistili, že všechno je z hlediska legislativy v pořádku,“ uvádí.

„Řidiči, kteří přijíždějí od Tábora, jsou dopředu informováni o křížení s další silnicí, která vede od obce Turovec. To samé je pro řidiče, kteří přijíždí z vedlejší komunikace. Jsou tam nápisy na vozovce i klasické dopravní značení. Opravdu je to vždy o lidech,“ dodává Milan Bajcura.

Radnice i místní obyvatelé považují za nebezpečnou hlavně křižovatku s vedlejší silnicí na Turovec, kde se stala většina nehod. Před pár dny tady zahynul motorkář. Krátce na to podle místostarosty Evžena Zadražila při střetu dvou aut zemřela žena, dalších pět lidí bylo zraněno.

„Chýnov má teď takovou image a je to sledované po celé republice. Ví se o tom, je to jedno z nejvíc nehodových míst nejen v Jihočeském kraji. Poslední tragické nehody nás přiměly zase vstoupit do jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic. Naším nápadem, který vidíme jako místní, je dát na silnici od Plané nad Lužnicí a Turovce stopku,“ popisuje místostarosta.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla odborníci doporučili nebezpečnou křižovatku osadit sloupky, které budou jízdu aut usměrňovat. „Po dohodě s policií a dopravními experty bylo toto odsouhlaseno a bude doplněno. Předběžně jsme domluveni, že v příštím týdnu by mělo být toto technické zajištění osazeno,“ upřesňuje.

Dalším opatřením, které by mělo zvýšit bezpečnost na obchvatu Chýnova na Táborsku, je doplnění křižovatky o takzvané optické a psychologické brzdy, příčné čáry na silnici, které řidiče intuitivně nutí zpomalovat jízdu.