Nákaza koronavirem se letos v létě objevila u 21 táborů. Čtrnáct z nich muselo předčasně skončit

Ze čtrnácti táborů, které letos předčasně úplně skončily, to v šesti případech nařídili sami hygienici a v osmi případech o tom rozhodl sám provozovatel. Děti pak izolaci nebo preventivní karanténu strávily doma. Jednalo se například o tábory v Plzeňském nebo Libereckém kraji, ale také v jižních Čechách. Vyplývá to z údajů hygieniků, které Radiožurnálu poskytlo ministerstvo zdravotnictví. Původní zpráva Praha 0:10 8. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli pandemii koronaviru platí na táborech i letos zvýšená hygienická opatření. | Foto: Michal Trnka | Zdroj: Český rozhlas

Minulý rok se v případě zjištění nákazy zrušil celý tábor. Předseda představenstva Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka letos vítá, že hygienici tábory, kde se koronavirus objeví, neruší automaticky, ale každý případ posuzují zvlášť.

Ministerstvo se dohodlo s organizátory táborů na podmínkách testování. Bude stačit jeden PCR test Číst článek

„Letos je to naštěstí jinak. Domluvili jsme se s hlavní hygieničkou (Pavlou Švrčinovou, pozn. redakce), že by mělo proběhnout klasické epidemiologické šetření jako u kteréhokoliv jiného problému tohoto typu, a pak podle místních podmínek dále rozhodnout. To znamená, že můžete poslat domů chatku, oddíl nebo nějakou skupinu. Záleží, jak moc se tam děti potkávají.“

Nákazu koronavirem musely řešit i některé skautské tábory. „Z tábora například odjel člověk, který tam byl na výpomoc. Před tím, než jel dál na dovolenou, se nechal přetestovat a zjistil, že má pozitivní test. Měli jsme ale tábory, kde to bylo den nebo dva dny před koncem, takže to nebyl tak velký zásah,“ popisuje mluvčí skautů Barbora Trojak.

Zvýšená hygienická opatření

Kvůli pandemii koronaviru platí na táborech zvýšená hygienická opatření. Děti na tábor můžou jen s negativním testem, do 180 dní po prodělaném onemocnění covid-19 nebo s ukončeným očkováním. Pokud mají antigenní test, musí se navíc v polovině tábora přetestovat znovu.

Letní tábory nejsou rizikové, rodiče nemusí mít obavy poslat tam své dítě, uklidňuje hygienička Číst článek

Podle Miroslava Topinky ale současná pravidla organizátorům ani rodičům velké problémy nedělají. „My jsme jako Asociace dětské rekreace vydali doporučení pro naše členy a rodiče, aby preferovali PCR testy ideálně 72 hodin před akcí, jako je tomu, když jedete do zahraničí. Chráníme tím sebe, chráníme tím rodiče a nikdo nestojíme o to, abychom děti poslali předčasně domů. Nestojí o to ani provozovatel, ani rodiče,“ vysvětloval.

Organizátoři také děti rozdělují do více oddílů a omezují hromadné výlety. Oblíbené dětské diskotéky pak pořádají raději venku a snaží se zajistit rozestupy. U testování před začátkem tábora je ale někdy problém, aby měly laboratoře místo. Test si totiž kromě táborníků dělají i lidé, co chtějí jet na dovolenou do zahraničí.

Problematické antigenní testování

Problémy s tím, že by rodiče odmítali nechat dítě před táborem otestovat, museli organizátoři řešit jen výjimečně. „Jsou rodiče, kteří s tím problém měli, ale těch bylo úplně minimum. Devadesát procent rodičů to chápe. Chtějí, aby děti jely na tábor. Děti se těší, tak jim to nechtějí kazit,“ popisuje mluvčí Pionýra Anna Mindlová.

Během léta se kvůli cestování zvýšil zájem o testy na koronavirus. Ministerstvo uvažuje o navýšení kapacit Číst článek

Problém ale nastává při antigenním testování v půlce tábora, protože hygienické stanice nefungují o víkendech, tedy v termínu, kdy organizátoři táborů musí děti většinou znovu otestovat.

„Na lince 1221 nám s těmi odbornými věcmi neporadí. To znamená, že pokud po nás vlastně stát chce, abychom se přetestovávali po 7 dnech v případě antigenních testů, tak to většinou vychází na sobotu nebo neděli, ale my v tu chvíli nemáme ve většině krajů žádné možnosti, jak tu situaci řešit,“ říká pro Radiožurnál Barbora Trojak.

Konkrétně Skauti tak museli zrušit příjezd mladších dětí v půlce tábora starších Skautů a Skautek, protože nemohli situaci bez pomoci hygieniků nijak vyřešit. Alternativou ale zůstává PCR test, který platí i pro delší než týdenní pobyt.