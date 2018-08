Jermanová v čele podnikatelské mise tří firem. ‚Úspěch je jakákoli účast vyšší než nula,‘ říká

Měla to být podnikatelská mise na podporu ekonomiky Středočeského kraje, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO nakonec na investiční summit ve Spojených státech přivezla ze svého regionu jen jednu firmu, jak zjistil server iROZHLAS.cz.

Červnového výjezdu do Washingtonu se zúčastnily ještě další dvě společnosti, obě však se sídlem v Praze.

Jermanová přitom cestu chystala několik měsíců a odůvodňovala tím mimo jiné i svou častou absenci na radách kraje.

Malou účast hejtmanka omlouvá tím, že i to je pro ni úspěch. Původní zpráva Praha 6:00 11. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) | Foto: DAN MATERNA / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Pozvali jsme všechny firmy, které měly zájem. Beru jako úspěch jakoukoliv účast vyšší než nula. Samozřejmě příští rok očekáváme účast vyšší,“ uvedla serveru iROZHLAS.cz hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová k cestě do Spojených států na summit SelectUSA. Současně upozornila, že šlo o historicky první účast českých zástupců.

Dovolená i zdravotní potíže. Pokorná Jermanová nechodí na schůze vedení kraje, letos dorazila jen třikrát Číst článek

Delegaci tvořila nakonec trojice firem, jak zjistil server iROZHLAS.cz s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím, a to kladenský výrobce protéz Beznoska a dvě pražské firmy - realitní společnost Szigma International a prodejce stojanů pro výdej kapaliny FlowMont.

Redakce se společnosti Beznoska a FlowMont snažila kontaktovat, na dotazy zatím nereagovaly. Společnost Szigma International nemá webové stránky a kontakt na ni není veřejně dostupný.

Podle mluvčího kraje Marka Rejmana kraj přitom oslovil původně asi dvacítku společností. Jermanová navíc přípravami summitu mimo jiné odůvodňovala svou vysokou absenci na radách kraje. Od ledna do dubna se totiž zúčastnila jen třech zasedání z 13, jak tehdy upozornil server iROZHLAS.cz. Od té doby dochází na jednání vesměs pravidelně.

Viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář, který má podnikatelské mise na starosti, v tomto ohledu ale upozorňuje, že ne vždy se podaří účastníky na cestu sehnat. „Záleží na tom, kdo má aktuálně zájem cestovat, kdo má připravený rozvojový projekt. Určitě by si všichni, a zvlášť hejtmanka, přáli, aby jich bylo víc, ale možná zájem větší nebyl. Možná díky termínu, možná díky teritoriu,“ popsal.

Sólová akce hejtmanky

Sám Minář o výjezdu středočeské delegace do Spojených států nevěděl. Hospodářskou komoru na cestě reprezentovala jeho kolegyně Irena Bartoňová Pálková. „Převážnou část sice dělá pan Minář, ale na delegacích se podílíme všichni,“ zdůvodnila redakci viceprezidentka komory, která má v gesci legislativu či odstraňování administrativní zátěže.

„Věřím, že získané zkušenosti můžu použít k ekonomickému posílení našeho regionu. Bylo také skvělé mít možnost představit Středočeský kraj. Například s guvernérem Utahu jsme hovořili o těsné spolupráci nejen v obchodní, ale i akademické oblasti.“ Jaroslava Pokorná Jermanová (středočeská hejtmanka)

O výjezdu Jermanové nevěděl podle svých slov ani premiér a šéf hnutí Andrej Babiš. „To je pro mě nová informace, to netuším. Vím, že paní hejtmanka se snaží získat investory do Středočeského kraje, tak to bude asi ten důvod,“ řekl v červnu Radiožurnálu.

Na nedostatek informací ohledně mise si stěžovala i část tamní opozice. Třeba poslankyně a zastupitelka Věra Kovářová (STAN) to označila v reakci pro iROZHLAS.cz za „osobní výlet hejtmanky za oceán“.

Špatnou komunikaci Jermanové vytýkal i Martin Kupka z ODS: „Vítáme každou aktivitu, která by mohla pomoci našim podnikatelům v zahraničí, ale na prvním místě poprosíme paní hejtmanku, aby nám přiblížila, o jakou cestu se jedná, jaká je spolupráce s Hospodářskou komorou a jaký by měl být účel té cesty.“

Cesta za 190 tisíc Mise do Spojených států krajskou kasu vyšla na bezmála 190 tisíc korun. Spolu s hejtmankou z úřadu vycestovala šéfka její kanceláře Hana Mastrini a mluvčí Marek Rejman. Podnikatelé si výjezd hradili sami. Kromě Hospodářské komory je doprovodili také zástupci americké ambasády v Praze a České exportní banky.

Nicméně kraj nemá ze zákona povinnost zahraniční cesty koordinovat s dalšími státními institucemi jako je třeba ministerstvo zahraničí nebo ambasády.

Prezentace kraje

Výjezd do Spojených států Jermanové podle jejích slov pomůže hlavně ve snaze podpořit ekonomiku Středočeského kraje. „Věřím, že získané zkušenosti můžu použít k ekonomickému posílení našeho regionu. Bylo také skvělé mít možnost představit Středočeský kraj. Například s guvernérem Utahu jsme hovořili o těsné spolupráci nejen v obchodní, ale i akademické oblasti,“ popsala.

Podobně mluví i Pálková z Hospodářské komory nebo Tomáš Pubrdle z České exportní banky. „Jako jedna z klíčových institucí státní podpory exportu, podporuje nejen vývoz českých výrobků a služeb, ale i investice českých podniků v zahraničí. Z tohoto pohledu má trh v USA zásadní potenciál a exportní banka je připravena pomáhat českým firmám tento potenciál plně využít,“ uvedl Pubrdle.