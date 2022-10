Ekologičtí aktivisté pronikli do koksovny Svoboda v Ostravě. Policie část z nich zadržela

Desítky účastníků klimakempu hnutí Limity jsme my pronikly v sobotu ráno do areálu koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze. Aktivisté neuposlechli výzvy policie, aby opustili koksovnu Svoboda v Ostravě-Přívoze. Do areálu proto vešli policejní těžkooděnci a část z nich zadrželi. Aktivisté na svých sociálních sítích uvedli, že se jim podařilo dočasně zastavit provoz koksovny. Ostrava 11:41 8. 10. 2022 (Aktualizováno: 12:02 8. 10. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí Limity jsme my uvedlo, že kromě vchodu do areálu zablokovali i nákladiště, odkud se koks odváží po železnici. | Zdroj: Facebook/Limity jsme my

Podle organizátorů protestu jsou za branou koksovny desítky ekologických aktivistů. Mají na sobě bílé kombinézy, bubnovali a drželi transparenty s nápisy například „Za budoucnost bez uhlí“ či „Zdanit bohaté“. Na facebooku hnutí Limity jsme my uvedlo, že kromě vchodu do areálu zablokovali i nákladiště, odkud se koks odváží po železnici.

„Jsme tady, protože koksovnu považujeme za jeden z hlavních důvodů, proč se například lidé stěhují z kraje. Považujeme ji za přispěvatele ke klimatické krizi a zároveň je dokázáno, že ničí zdraví místních lidí emisemi benzo(a)pyrenu, který je karcinogenní,“ řekla mluvčí protestu Hedvika Stachovcová.

„Je to vlastně objekt fosilní infrastruktury, vůči které se velmi ostře vymezujeme a nechceme, aby tady byla. Chceme koksovnu zavřít a chceme, aby pracovní místa v koksovně byla nahrazena zelenými pracovními místy v nějaké ekologičtější, udržitelnější infrastruktuře,“ dodala.

Mluvčí OKK Koksovny Jindřich Vaněk označil protest aktivistů za zbytečný krok: „Například rozptylová studie, kterou si nechalo udělat město Ostrava v minulých týdnech, prokázala, že náš vliv (na znečištění ovzduší), je minimální. My se snažíme se všemi otevřeně komunikovat, investovat do proekologických opatření a chovat se obecně jako dobrý soused.“

Dodal, že aktivisté by mohli v Ostravě najít mnoho jiných cílů, které znečišťují ovzduší mnohem více než koksovna. Podle něj to dokazují i žebříčky největších znečišťovatelů ovzduší, které zveřejňuje nezisková organizace Arnika. Podle Vaňka chce firma vést otevřený dialog a nechce se uchýlit k omezování práva na vyjádření názoru.

„To, že někdo vnikl do našeho areálu, je samozřejmě porušení zákona a my se proti němu budeme muset ohradit. Nicméně prozatím jsme žádné aktivní kroky ani s policií nedělali a snažíme se to řešit s naší ochrannou službou,“ doplnil.

OKK Koksovny jsou největším výrobcem slévárenského koksu v Evropě. Zaměstnávají okolo 500 lidí. Firma patří do holdingu MTX Group Petra Otavy. Firma vyrábí koks v koksovně Svoboda, v jejíchž čtyřech bateriích ho loni vyprodukovala 717,8 kilotuny.