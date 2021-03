Leden 2020

27. ledna – České nemocnice oznámily prvních několik podezření na onemocnění novým typem koronaviru. U prvních lidí s příznaky se nemoc nepotvrdila.

28. ledna – Poslanec ODS Bohuslav Svoboda (ODS) ve sněmovně neprosadil, aby vláda informovala poslance o opatřeních souvisejících s novým koronavirem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) navzdory tomu zákonodárce ujišťoval, že Česko situaci nepodceňuje a není důvod k jakékoli panice. Onemocnění se podle něj zatím u nikoho v Česku neprokázalo.

30. ledna – První opatření: ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru pozastavilo vydávání víz pro čínské občany.

31. ledna – Z Číny se kvůli koronaviru vrací pět Čechů, vláda řeší zákaz letů.

Únor 2020

1. února – Premiér Andrej Babiš (ANO) oznamuje, že Česko nemá možnosti, jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc kvůli šíření nového koronaviru. Reagoval tak na žádost čínského velvyslance Čang Ťien-mina, kterou tlumočila hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Babiš novinářům řekl, že Česko potřebuje zásoby pro své občany. Následně ale řekl, že Česko poskytne Číně finanční pomoc a vyzve humanitární organizace k pořádání sbírek.

Řidiči veřejné dopravy za vlajícím závěsem z plastů. Začátky ochrany před koronavirem | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

3. února – Vláda rozhodla o přerušení všech přímých leteckých spojů mezi Českem a Čínou.

27. února – Prezidentův kancléř Vratislav Mynář jednal v Číně s čínským vicepremiérem Chu Čchun-chuou o české humanitární pomoci. Do Číny ji přepraví speciál české armády.

Březen 2020

1. března – Testy odhalily první tři případy nákazy. Všichni nakažení přicestovali z Itálie. Poté počet nakažených rostl.

10. března - Bezpečnostní rada státu zrušila od 11. března výuku na základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. Už od 10. března platil zákaz pro akce nad 100 osob.

V Thomayerově nemocnici byl hospitalizován pražský taxikář. Léčen byl na zápal plic, který potvrdil rentgen. Později se však objevily potíže s dechem, a proto byl proveden test koronavirus, který jej potvrdil. Přes přeložení na JIP muži v důsledku onemocnění covid-19 selhaly plíce, a tak byl 15. března převezen do Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Tam jej lékaři napojili na mimotělní oběh, který mu do krve dodával kyslík. Od 24. března mu začali podávat lék remdesivir, 5. května byl propuštěn do domácího léčení.

11. března – Světová zdravotnická organizace oficiálně klasifikovala šíření koronaviru SARS-CoV-2 jako pandemii.

12. března – Vyhlášení prvního nouzového stavu. Začal platit od 14.00 hodin.

13. března – Začal platit zákaz akcí s účastí nad 30 osob, stejně jako zákaz vstupu na sportoviště. Byl také zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb mezi 20.00 a 6.00.

14. března – Vláda uzavřela obchody s výjimkou potravin, lékáren, drogerií nebo čerpacích stanic. Restaurace mohly nabízet jen prodej z okénka nebo rozvoz.

15. března – O půlnoci (z 15. na 16. března) začal platit zákaz vstupu cizinců do Česka a zákaz cestování Čechů do zahraničí (s výjimkami). Češi po návratu z 15 rizikových zemí museli do karantény. Zákaz platil do 24. dubna.

Sám na Karlově mostě. Prázdné prostory karantény. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

16. března - Hygienici rozhodli o uzavření obcí Litovel, Uničov, Červenka a dalších nejméně na 14 dní v návaznosti na pandemii covidu-19 (zrušeno 29. 3.). Kvůli covidu uzavřeli také obec Kynice na Havlíčkobrodsku (zrušeno 27. 3.).

Vláda zakázala volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání, za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Některé firmy dočasně zastavily výrobu.

Ohlášeny první tři případy vyléčení z nemoci covid-19. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo nemocnicím omezit zbytnou zdravotní péči.

18. března – Kabinet schválil zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který začal platit od půlnoci na 19. března. Vláda též vymezila dvě hodiny pro nákupy pro lidi starší 65 let.

22. března – Úřady oznámily první úmrtí pacienta s nemocí covid-19 v Česku. Pětadevadesátiletý muž byl hospitalizován v Nemocnici Na Bulovce.

Duben 2020

7. dubna – Počet případů kvůli nákaze koronavirem překročil 5000, vláda prodlužuje nouzový stav.

8. dubna – Hospitalizovaných s covidem-19 bylo 422, což byl jarní rekord, počet zemřelých, u nichž se prokázal koronavirus, přesáhl 100. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch oznámil, že se podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci covid-19 a země se může začít připravovat na návrat k běžnému životu.

10. dubna – Počet zotavených přesáhl tisícovou hranici.

20. dubna – V Česku začátek první vlny otevírání obchodů.

21. dubna – Počet zemřelých, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, přesáhl hranici dvou set.

Drive-in –dříve jen směr k okénkům občerstvení – v roce 2020 přibyly směrové tabule k testovacím místům na Koronavir. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

23. dubna - Soud zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Podle soudu byla nezákonná.

24. dubna – Vláda zrušila zákaz volného pohybu, skončily i zákazy cestování z a do ciziny.

28. dubna – Další prodloužení nouzového stavu.

Květen 2020

11. května – První větší vlna uvolňování začala. Otevřela se nákupní centra, holičství či byly povoleny akce do sta lidí. Vrátili se žáci posledních ročníků základních a středních škol.

14. května – Ministerstvo zdravotnictví stanovilo maximální cenu PCR testu na covid-19 na 1674 korun a 82 korun za odběr.

17. května – Ukončení nouzového stavu. Platil od 12. března 2020.

18. května – Hygienici zahájili plošné testování mezi zaměstnanci Dolu Darkov.

Rukavice, rouška. Prodej oblečení po otevření obchodních center. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

25. května – Druhá velká vlna uvolňování: skončila povinnost nosit venku roušku (s výjimkami), otevřely se vnitřní prostory restaurací, koupaliště a bazény. Hromadné akce byly možné pro 300 lidí, žáci prvního stupně základních škol se postupně vrátili do lavic.

Vláda schválila pozici vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, kterou bude zastávat dosavadní náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula.

27. května – V rámci uvolnění začali Češi, Slováci a Maďaři mezi svými zeměmi cestovat bez nutnosti negativního testu, pokud se vrátí domů do 48 hodin.

Červen 2020

4. června – Cestování mezi Českem, Slovenskem a Rakouskem se vrátilo do podoby před koronavirem, o den později přibylo Maďarsko.

8. června – Zvýšil se limit pro hromadné akce na 500 lidí, částečně se do lavic vrátili žáci 2. stupně základních škol.

Demonstrace s předepsanými rozestupy. Milion Chvilek na Staroměstském náměstí 9. června. Kritika vlády za chyby v krizi při pandemii koronaviru. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

15. června – Skončila obecná povinnost nosit venku roušky, s výjimkou hromadných akcí. Začal platit systém označování zemí podle rizika cestování, od poloviny června také začalo postupné uvolňování cestování mezi evropskými zeměmi.

22. června – Limit pro hromadné akce se zvýšil na tisíc účastníků, při oddělených sektorech až na pět tisíc. Uvolnění se netýkalo Karvinska a Frýdecko-Místecka.

30. června – Hostina na Karlově mostě jako symbolické rozloučení s hlavní částí opatření proti koronaviru.

Červenec 2020

1. července – Skončila (až na regionální výjimky, jako třeba pražské metro nebo hromadné akce v Praze nad sto lidí) povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech.

11. července – Party v klubu Techtle Mechtle, ze které je později (od 22. 7. ) jedno z hlavních ohnisek covidu-19 v Praze.

17. července – Hygienici zpřísnili opatření proti koronaviru v Moravskoslezském kraji. Už dříve se v některých oblastech vrátila povinnost nosit roušky či zákazy návštěv v nemocnicích, nikdy ale přísnější režim nezasáhl celý kraj.



25. července – Začala platit povinnost nosit roušky na vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí v celém Česku. V Praze bylo navíc od 27. července povinné nošení roušek ve všech zdravotnických zařízeních.

Srpen 2020

17. srpen – Vláda rozhodla, že základní školy dostanou do poloviny října celkem 1,2 miliardy na nákup počítačů a licencí pro výuku na dálku.

17. – 21. srpen – Zmatečné vyhlašování povinnosti nosit roušky od září.

19. srpen – Sněmovna schválila zavedení distanční výuky do školského zákona. Schválila i speciální zákon, který umožnil lidem v karanténě kvůli koronaviru hlasovat v říjnových senátních a krajských volbách. Zákony druhý den schválil i Senát.

21. srpen – Denní přírůstek počtu případů koronaviru v Česku poprvé přesáhl 500. Dosavadní rekord z 27. března byl 377.

24. srpen – Epidemiolog Rastislav Maďar na vlastní žádost skončil jako člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Pracovní skupinu vedl od dubna.

Září 2020

1. září – Vrátila se povinnost nosit roušky na úřadech, ve zdravotnických zařízeních či zařízeních sociálních služeb. Zakrytí nosu a úst začalo být opět povinné ve veřejné dopravě, v Praze i ve vestibulech nebo na letišti. Pro hromadné venkovní akce byla povolena účast maximálně 1000 osob, uvnitř 500 (u oddělených sektorů více).

První školní den v gymnáziu Jana Keplera v Praze. Studenti v rouškách. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

8. září – Počet nových případů nákazy koronavirem poprvé překonal tisíc. Přibylo rekordních 1164 případů.

9. září – V Praze začaly být roušky znovu povinné i v obchodech a v nákupních centrech, zařízení stravovacích služeb musely být uzavřené od půlnoci do 6.00.

10. září – V celém Česku se zavedla povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorech budov.

13. září – Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Prymula řekl, že v Česku je druhá vlna koronavirové epidemie.

18. září – Roušky začaly být povinné i ve třídách při výuce (s výjimkou prvního stupně základních škol).

V polovině září doručovatelé České pošty roznesli všem téměř třem milionům lidí starších 60 let do schránek zásilky s rouškami a respirátorem. O rozdávání roušek starším lidem rozhodla vláda 9. září a jejich distribuce vyšla na zhruba 15 milionů korun. Vedle seniorů nad 60 let je mělo dostat i 170 tisíc lidí s plným invalidním důchodem a 17 tisíc zdravotně postižených do 18 let.

21. září – Vláda znovu aktivovala Ústřední krizový štáb, kterému předsedá vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rezignoval, prezident Miloš Zeman do funkce jmenoval Romana Prymulu.

24. září – Znovu se omezila otevírací doba restaurací a barů, musely mít zavřeno mezi 22.00 a 6.00. Byl opět snížen povolený počet diváků na venkovních akcích.

Říjen 2020

2. a 3. října proběhly volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu.

5. října – Opět začal platit nouzový stav. Mimo jiné se uzavřely střední školy v rizikových oblastech, což byla většina území. Zakázaly se hromadné akce ve vnitřních prostorech nad deset lidí, venku nad 20. V restauracích mohlo u stolu sedět maximálně šest lidí.

9. října 2 Zavřely se posilovny, fitness centra, vnitřní bazény či koupaliště. Restaurace musely mít zavřeno mezi 20.00 a 6.00, u stolů mohli sedět nejvýše čtyři lidé.

9. a 10. října proběhlo druhé kolo senátních voleb

10. října – Počet úmrtí pacientů s nemocí covid-19 překonal tisíc.

12. října – Uzavřena byla divadla, kina, muzea či zoologické zahrady, byly zrušeny veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců. Vysoké a střední školy přešly na dva týdny na online výuku, na 2. stupni základních škol se měla polovina žáků učit prezenčně, polovina online.

14. října – V Česku se zavřely školy s výjimkou mateřských, žáci a učitelé přešli na distanční výuku. Omezilo se shromažďování na nejvýše šest osob. Byly zcela uzavřeny restaurace a bary, začal platit zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

16. října – Počet nových případů nákazy koronavirem poprvé překonal deset tisíc, bylo zaznamenáno 11 104 nových případů.

18. října – Po protestech proti vládním protiepidemickým opatřením na Staroměstském náměstí se část demonstrantů střetla s policií. Házeli na policisty lahve, kameny, odpadkové koše i petardy. Policie použila slzný plyn, vodní dělo a zásahové výbušky, vytlačovala demonstranty koňmi i vozidly.

21. října – Zakrytí nosu a úst začalo být povinné i venku na území obcí, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému (s výjimkou lidí z jedné domácnosti). Tehdejšího ministra zdravotnictví za ANO Romana Prymulu a šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka vyfotil deník Blesk v restauraci na Vyšehradě.

22. října – Uzavřely se maloobchodní prodejny s výjimkou obchodů se základním sortimentem. Zakázán bude i prodej služeb v provozovnách. Vláda nařídila také omezení pohybu a kontaktu s lidmi s výjimkou cest do práce či na nákupy, byla uzavřena ubytovací zařízení pro rekreační účely.

23. října – Premiér Andrej Babiš vyzval k rezignaci ministra zdravotnictví Romana Prymulu a místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Reagoval tak na jejich schůzku v restauraci, která měla být podle vládního nařízení zavřená. Prymula nejprve odstoupit odmítl, Faltýnek rezignoval na post.

27. října – Sněmovna schválila pobyt vojenských zdravotníků členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie v Česku. Možnost jejich až 90denního pobytu schválil i Senát.

28. října – Začal platit zákaz nočního vycházení mezi 21.00 a 4.59. Výjimku tvoří například cesty do práce nebo venčení psů do 500 metrů od bydliště. Vláda také zakázala nedělní prodej. U příležitosti oslav vzniku samostatného státu se na několika místech v Praze sešli odpůrci vládních opatření proti koronaviru.

29. října – Prezident Miloš Zeman jmenoval novým ministrem zdravotnictví hematologa a náměstka Fakultní nemocnice v Brně Jana Blatného. Dosavadní ministr Prymula rezignoval.

Listopad 2020

3. listopadu – Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek strávil v úterý podle Českého rozhlasu Radiožurnálu zhruba 40 minut v restauraci, která měla být kvůli protiepidemickým opatřením pro veřejnost zavřená.

4. listopadu – Podíl nově potvrzených případů nemoci covid-19 na počtu provedených testů dosáhl rekordních 38,4 procenta. Rekordní byl i denní přírůstek nových případů koronaviru, a to 15 725.

9. listopadu – Počet úmrtí pacientů s nemocí covid-19 překonal pět tisíc.

13. listopadu – Vláda představila protiepidemický systém (PES), podle kterého se od 16. listopadu začal řídit systém opatření. Potřebu opatření váže na pět stupňů rizika.

Městský soud v Praze zrušil mimořádné opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky v Česku. Úřad ho podle rozsudku nedostatečně odůvodnil. Ministerstvo poté vydalo po souhlasu vlády novou verzi opatření o nošení roušek.

16. listopadu – Začal fungovat index PES.

17. listopadu - V den státního svátku a připomenutí událostí spojených se 17. listopadem stovky lidí při pochodu Prahou protestovaly proti vládním protiepidemickým opatřením. Mnoho z nich nemělo roušky.

18. listopadu – Do základních škol se vrátili žáci prvních a druhých tříd, o týden později přibyly poslední ročníky středních škol. Od 30. listopadu nastoupil do škol zbytek prvního stupně a střídavě i žáci druhého a také studenti nižšího stupně víceletých gymnázií.

Předseda a poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka se omluvil za to, že porušil vládní nařízení, když navzdory zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti vypil večer v Praze na ulici čepované pivo.

19. listopadu – Všichni důchodci dostanou v prosinci jednorázově 5000 korun. Vládní návrh zákona, který výplatu příspěvku předpokládá, podepsal prezident Miloš Zeman.

Prosinec 2020

3. prosince – Po přechodu ze čtvrtého na třetí stupeň PES se otevřely všechny obchody, provozovny služeb či restaurace. Zcela skončil noční zákaz vycházení. Uvolnil se také amatérský a rekreační sport včetně mládežnického, povinné jsou ovšem roušky uvnitř, a to i při sportování.

4. prosince – Sněmovna schválila pravidla očkování proti koronaviru. Vakcíny mají mít lidé hrazené ze zdravotního pojištění a očkování bude dobrovolné.

7. prosince – Na střídavou výuku přešli studenti středních a vyšších odborných škol, u vysokých škol mohly nastoupit první ročníky, ovšem jen do 20 studentů ve skupině. Vláda kvůli opětovnému nárůstu rizika zpřísnila některá opatření, například restaurace musely od 9. prosince zavírat ve 20.00 místo 22.00.

15. prosince – Počet mrtvých překročil hranici 10 deseti tisíc, potvrzených nákaz bylo téměř 600 tisíc.

18. prosince – Česko se v protiepidemickém systému (PES) vrátilo do čtvrtého stupně, ovšem s několika výjimkami. Zavřely se tak už potřetí restaurace, hotely a penziony, bazény, posilovny a další vnitřní sportoviště, stejně jako muzea, galerie, památky či knihovny.

Take away, take home. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

23. prosince – Vláda po souhlasu sněmovny prodloužila nouzový stav do 22. ledna, rozhodla také o přechodu do pátého stupně indexu PES, a to od 27. prosince. V posledních dnech opět stoupal počet nových případů.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámil, že od 4. ledna budou do škol chodit jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřeny zůstanou i mateřské a speciální školy.

26. prosince - Prezident Miloš Zeman ve vánočním poselství vyzval všechny občany, aby se nechali očkovat proti covidu-19. Do Česka dorazily první vakcíny od firem Pfizer a BioNTech.

27. prosince – V Česku se začalo s očkováním proti covidu-19. První dávky vakcíny v pražské Ústřední vojenské nemocnici podali zdravotníci premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO) a válečné veteránce Emilii Řepíkové.

30. prosince – Bylo zjištěno rekordních 17 034 nakažených v jeden den.

Leden 2021

3. ledna – Premiér Andrej Babiš řekl, že od 15. ledna se na očkování budou moci registrovat lidé nad 80 let věku. Od 1. února se pak budou moci hlásit všichni obyvatelé ČR, termín ale dostanou podle různých kritérií. Hlavním bude věk, ale také zdravotní stav.

10. ledna - Několik tisíc lidí na Staroměstském náměstí protestovalo proti vládním opatřením, která souvisejí s pandemií. V úvodu a závěru demonstrace vystoupil na pódiu zpěvák Daniel Landa, který přítomné vyzval k nenásilnému protestu. S projevem vystoupil vedle zástupců podnikatelů, umělců, lékařů či studentů i bývalý prezident Václav Klaus, který odmítl povinné očkování proti covidu-19.

12. ledna - Bývalý prezident Václav Klaus v úterý strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku. Uvedl to deník Blesk.

15. ledna – Byl spuštěn registrační a rezervační web pro očkování pro seniory nad 80 let. Kvůli velkému zájmu ale systém záhy spadl. Ještě ten den ale přibyly termíny na očkování a rezervační web se opět rozjel.

18. leden – Státní zdravotní ústav potvrdil, že se v Česku vyskytuje britská mutace koronaviru. Byla potvrzena u prvních vzorků, další se podle mluvčí ústavu zkoumají.

21. ledna – Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021.

23. ledna – V teplickém hotelu Prince de Ligne patřícím místnímu podnikateli a někdejšímu politikovi Petru Bendovi se konala oslava Bendových padesátin, které se podle informací deníku Blesk zúčastnil i poslanec hnutí ANO, vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička, místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr, bývalý premiér Jiří Paroubek a liberecký policejní ředitel Vladislav Husák.

29. ledna – Lidé mohou od tohoto dne na bezplatný antigenní test na covid-19 každé tři dny.

Andrej Babiš oznámil, že bude zrušena polní nemocnice v pražských Letňanech vystavěná kvůli koronavirové epidemii.

Příprava polní nemocnice v Letňanech | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Únor 2021

3. února – Česká republika, kde počet nakažených koronavirem od začátku epidemie překonal hranici milionu, je mezi zeměmi Evropské unie na prvním místě podle počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel. Více než milion nakažených zaznamenalo od začátku epidemie dosud šest unijních zemí – Francie, Španělsko, Itálie, Německo, Polsko a Česko.

11. února – Po celodenním jednání Poslanecká sněmovna odmítla další prodloužení nouzového stavu. Menšinová vláda premiéra Andreje Babiše žádala o měsíc do poloviny března.



14. února – Vláda na základě žádosti hejtmanů vyhlásila na 14 dní v celé republice nový nouzový stav, a to do 28. února. Začal o půlnoci v noci ze 14. a 15. února a navázal tak na předchozí nouzový stav, který ve stejnou dobu končil.

18. února – Sněmovna ve čtvrtek schválila návrh takzvaného pandemického zákona, který dává ministerstvu zdravotnictví a hygienickým stanicím pravomoci vydávat širší opatření k omezení covidu-19, a to i bez nouzového stavu. Pro hlasovalo 132, proti 25 poslanců. Zákon nepodpořila celá SPD a část poslanců KSČM.

Bývalý ministr zdravotnictví a premiérův poradce Roman Prymula a několik dalších lidí fotografové zachytili na fotbalovém utkání mezi pražskou Slavií a anglickým Leicesterem. Premiér s Prymulou okamžitě ukončil spolupráci.

Přes Karlův most to někteří brali na bobech | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

19. února – Ve funkci zástupce hlavní hygieničky Jarmily Rážové skončil Jan Marounek, další divák fotbalového utkání.

Antigenní testy pro testování žáků ve školách bude dodávat firma Tardigrad International Consulting. Budou to čínské antigenní testy Lepu, vzorky se odebírají z kraje nosu. Stejné používají rakouské školy.

23. února – Kapacita lůžek v České republice se blíží svému absolutnímu vyčerpání. Je to dané nedostatkem personálu. Na tiskové konferenci to řekl náměstek ministra zdravotnictví a hlavní koordinátor lůžkové péče Vladimír Černý.

Do Česka dorazil dar z Izraele – 5000 vakcín od firmy Moderna.

Exprezident Václav Klaus měl pozitivní test na koronavirus.

Městský soud v Praze vyhověl stížnosti studenta Gymnázia Na Zatlance. Od pondělí 1. března musí podle verdiktu škola obnovit prezenční výuku. Škola o den později proti rozhodnutí podala kasační stížnost. Nejvyšší správní soud platnost rozsudku posléze pozdržel do vyřešení kasační stížnosti.

24. února – Senátoři sněmovně vrátili pandemický zákon. Protikoronavirová opatření chce navázat na pandemickou pohotovost.

25. února – Francie oznámila, že Česku půjčí sto tisíc vakcín proti koronaviru.

Pro osoby starší 15 let začalo platit povinné nošení respirátorů nebo jiné kvalitní ochrany dýchacích cest.

26. února – Poslanecká sněmovna schválila pandemický zákon. Vláda rozhodla o zpřísnění protiepidemických opatření, a to s platností od 1. března.

27. února – Prezident Miloš Zeman oznámil, že má od svého ruského protějšku Vladimira Putina přislíbenou dodávku vakcíny Sputnik V. Stanici CNN Prima News řekl, že by mu stačilo schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

28. února – Tři německé spolkové země pošlou do České republiky 15 000 dávek vakcíny proti covidu-19. Premiér Andrej Babiš se vyjádřil, že i jemu by stačilo schválení ruské vakcíny Sputnik V lékovým ústavem. Zároveň odmítl spekulace o konci ministra zdravotnictví Jana Blatného.

Březen 2021

1. března – Od půlnoci platí zpřísněná protiepidemická opatření. Počítají například se zákazem pohybu lidí mezi okresy (kromě cest do zaměstnání, k lékaři nebo třeba na úřad), ukládají také lidem trávit volný čas včetně například procházek do přírody v místě bydliště. Uzavřely se školky, distanční výuka platí i pro žáky prvních a druhých tříd. Omezily se některé obchody či služby, které dosud mohly fungovat. Kompletní přehled změn si lze přečíst zde.