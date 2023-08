ODS se posouvá spíš mým konzervativním směrem. Vládní spolupráci s Piráty jsem čekal horší, říká Benda

Přestože ve Sněmovně sedí s krátkou přestávkou nepřetržitě od roku 1990 a členem ODS je 27 let, na klopě nenosí její logo, ale odznáček Spolu. „Chceme pokrýt celý středopravý prostor,“ říká ke koalici své ODS, TOP 09 a KDU-ČSL poslanecký veterán Marek Benda. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz se mimo jiné vymezil i proti posledním výrokům europoslance Jana Zahradila, který z Bruselu posílá „hraběcí rady“ o možné koalici ANO a ODS. Rozhovor Praha 6:25 3. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda pražské ODS a poslanec Marek Benda | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Začal bych aktuální kauzou. Fotkou brněnské primátorky Markéty Vaňkové a jejího náměstka Roberta Kerndla (oba ODS) s bílým práškem. Brněnští politici chtějí lepší vysvětlení fotografie, primátorka si situaci podle svých slov nepamatuje. Měla by vyvodit politickou odpovědnost?

Za mě to je absolutní bouře ve sklenici vody, která svědčí jen o tom, že o prázdninách není co dělat. Nevím, co se tam dělo, nevím, co se stalo. Objevila se tři roky stará fotka z hluboké noci, která ani zatím v žádném případě nedokazuje konzumaci.

Uvědomme si, že jsou politici osobami veřejného zájmu. Mám tolik fotek s lidmi, o kterých vůbec netuším, kdo to byl. Někdo vám na ulici řekne, jestli si s vámi může udělat fotku, tak by bylo hrubě neslušné ho odmítnout nebo legitimovat. Člověk nemá šanci ovlivnit, s kým se fotí.

Z tohoto hlediska se mi fotka z nočního Brna jeví, že šlo vždy o velmi alternativní město.

Částečně to ale lze vztáhnout k aktuálním snahám národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS), který vyvíjí snahu za přísných pravidel legalizovat část návykových látek. Jaký pohled na drogovou politiku máte vy? Jde přeci jen o nominanta vaší strany.

Nepřeháněl bych to s tím, že je naším nominantem. Je to nominant, na kterém se z hlediska jeho odbornosti shodla celá vládní koalice.

Osobně bych možná v povolebním vyjednávání národního protidrogového koordinátora vyměnil za jiné pozice, které mi připadají srovnatelně důležité. Na vládě se o tom vede debata, jsou tam liberálnější a k rekreačnímu užívání měkkých drog tolerantnější lidé, ale i ti s přísnějším pohledem.

A kde v tom stojíte vy?

Sám sebe bych zařadil spíš do středu. Na jednu stranu vím, že je to společenský fenomén, na druhou stranu nemám pocit, že by se v tom mělo postupovat příliš rychle a rozhodně odmítám, aby se z nás začala stávat marihuanová velmoc.

Takže v tomhle máte spíš blíž lidoveckému postoji, než třeba k Pirátům?

Když bych to takhle vyhrotil, tak asi ano, ale ani tyto postoje zdaleka nejsou tak jasně dané. Vedeme o tom diskuse i v rámci vládní koalice, jak upravovat trestní zákoník a co má být případně ještě dekriminalizováno.

Dva proudy v ODS

Při anketním pokrývání ideologického směřování ODS nám vyšlo, že na rozdíl od ANO je o základním směru u občanských demokratů jasno. I v ODS se však najdou rebelové s odlišným pohledem na směřování partaje. Jak byste ideologicky popsal dnešní ODS?

Stále platí, že ODS je strana, která se snaží být velmi liberální v ekonomických otázkách volného trhu a ve společenských otázkách konzervativnější. Říkám, že se snaží, protože se třeba dříve mnozí posmívali Václavu Klausovi, že má sice velmi liberální a až libertariánskou rétoriku, ale v praktickém chování ve věcech, jako byla třeba regulace nájemného, je jinak opatrný.

Vždy jsme ale tolerovali a respektovali, že máme dva pohledy a že je naprosto legitimní součástí ODS i menšinový liberální pohled.

Takže vám nepřijde, že by se strana posouvala někam, kde byste ji už nechtěl vidět? I takové odpovědi někteří straníci poskytli.

Ne, spíš si myslím, že to tak může přijít jiným. Strana se posouvá spíš mým směrem, nikoliv směrem liberálním. Samozřejmě, že trošku jiná věc je naše fungování v rámci vládní koalice, což nás nutí k řadě kompromisů, které se třeba mně poměrně obtížně vysvětlují mé voličské bublině. Ale tak to je v rámci koalice vždy, musíte hledat kompromisy a tato koalice je opravdu široká.

Už před volbami jsem zmiňoval, že budeme-li nuceni jít do koalice se subjekty jako Piráti, tak to bude fakticky nejširší koalice odleva doprava nebo od liberálna do konzervativna. Je to celé dané jen tím, že tu zmizela klasická levice a že místo ní nastoupilo populistické hnutí jednoho oligarchy.

Překvapivě dobrá spolupráce

Čekal jste kooperaci s Piráty ve vládě horší?

Ano. Poctivě se přiznám, že mám pocit, že vláda funguje na můj vkus až překvapivě dobře s překvapivou snahou nalézat kompromisy. Před komunálními volbami před rokem jsem například čekal, že už budeme úplně rozdrbaní a rozřezaní, jak se každý bude snažit něco si vydobýt. Naštěstí se to tak úplně nestalo.

Jasně, jsme odlišní. Piráti se STANem jsou jiným subjektem než Spolu, ale možnost kooperace je pro mě překvapivě lepší, než jsem očekával.

Přitom v předvolebních kampaních jste se nešetřili. Piráti vás označovali za politického dinosaura, vy je zase za postmoderní levici nebo zelené progresivisty. „Piráti nejsou strana, se kterou bych si dovedl představit funkční koalici. Jsou příliš nalevo, zelení až rudí. (…) Možná budeme vývojem okolností donuceni nějakou koalici s Piráty vytvořit, ale není to můj vysněný cíl.“ To jste napsal půl roku před volbami. Před komunálními volbami jste se do sebe zase strefovali se Zdeňkem Hřibem, tehdejším pražským primátorem z Pirátů…

Je to o lidech. Dával jsem si pozor, věděl jsem, že není vyloučené, že se s nimi budeme muset domluvit. Nikdy ty vzkazy nebyly osobního charakteru.

Je přirozené, že zvlášť v předvolebních obdobích jsou odlišné názory. Lidé proti sobě kandidují, a pokud se vše udrží ve věcné rovině, tak si myslím, že je naprosto legitimní spolu bojovat. Stejně tak je podle mě ale naprosto legitimní vědět, že si pak budeme muset společně sednout, takže člověk nesmí vykopat příliš hluboké příkopy.

Šéf Pirátů a Ivan Bartoš s Markem Bendou | Foto: Petr Hloušek/Borgis | Zdroj: Profimedia

Když odhlédneme od toho, jak se ODS třeba musí chovat ve vládě i kvůli kompromisům s koaličními partnery, tak některým vašim stranickým kolegům přesto přijde, že se ODS v posledních letech pod Petrem Fialou příliš přiblížila středu. Jak to přijde vám?

Mně to nijak výrazně nepřijde. ODS má stále své prvky. 25 let nás vnitřní i vnější oponenti tlučou po hlavě řečmi o modrých kořenech nebo o tom, že jsme se odchýlili od klausovské nebo topolánkovské linie.

Pořád nám hrozí, že vznikne nějaký subjekt napravo vedle nás, jenže nikdy žádný nevznikl. Jednou drobounce uspěli Svobodní, pak se chvilku tvářila TOP 09, že bude konzervativnějším subjektem než ODS, ale úplně to vyklidila a přesunula se naopak do liberálního středu.

Jak říkával předseda bavorské CSU Franz Josef Strauß: „Mezi mnou a pravou zdí nesmí propadnout ani list papíru.“ A současně lovíme i ve středu a tohle Petr Fiala zvládá bravurně.

‚Chceme celou středopravici‘

Na saku nosíte odznáček Spolu, ne ODS. Jste velkým fanouškem spojení s TOP 09 a lidovci?

Koalice Spolu je projekt, který má do budoucna stoprocentně smysl. Když jsem kandidoval na předsedu pražské ODS, tak jsem do toho šel s tím, že chci Spolu, což se mi podařilo dosáhnout. Chci v této koalici dál pokračovat.

Cílem koalice Spolu je pokrýt celý středopravý prostor. To se ve volbách do Sněmovny v roce 2021 podařilo, dostali jsme se na čísla, která nikdo nečekal. A samozřejmě, že když pokryjete 27 nebo 30 procent voličů, tak bude mít pět procent fundamentalistů pocit, že nejsou ideálně reprezentováni. Ale nakonec vás většinou volit přijdou, protože si řeknou. „Sice s nimi nejsme úplně spokojení, ale je to lepší než drátem do oka.“

Marek Benda s odznáčkem koalice Spolu | Zdroj: Profimedia

Když ale do Evropského parlamentu budou strany kandidovat samostatně, neohrozí to tuto jednotu?

Ještě nevím, jak budeme kandidovat do evropských voleb. Bavíme se o tom, vedeme o tom polemiky. Nemyslím si ale, že by samostatná kandidatura v evropských volbách měla ohrozit budoucnost koalice Spolu. Důvody si ještě musíme společně vyhodnotit. Teď jsem si pro sebe psal argumentář a zdaleka to není 100:0 ani na jednu stranu.

Sice je tu teze, že bychom společně mohli zase porazit Andreje Babiše (ANO), ale on nastaví atmosféru ve společnosti jako referendum, takže není vyloučené, že nás porazí, což by mu naopak nalilo krev do žil. Současně ale platí, že když budeme kandidovat samostatně, tak nás porazí určitě, a to s poměrně velkým odstupem. Teď si vyberme, co je z hlediska interpretace výhodnější.

Ke krajským volbám je to ještě více než rok, ale tam už se spolupráce rýsuje?

Určitě se velmi výrazně rýsuje spolupráce v senátních volbách. A tam bych řekl, že na bázi Spolu určitě v 80 procentech případů. Dokonce si myslím, že v některých obvodech bude možná koordinace i s dalšími koaličními partnery, minimálně se STANem.

Krajské volby se připravují, máme pravidla, že do ledna příštího roku nám mají kraje dát vědět, jak budou jejich kandidátky vypadat. Vím, že někde se už na koalicích Spolu domlouvají, někde to možná nepůjde.

Zahradilovy ‚hraběcí rady‘

Europoslanec a donedávna člen nejužšího vedení ODS Jan Zahradil by rád oslovil voliče SPD či Trikolory, ty více národně konzervativně orientované. Přijde vám to jako směr, který je pro občanské demokraty voličsky využitelný?

Já se o to dost snažím. Jsem na velmi konzervativním křídle uvnitř ODS. Sice tam zlomky hlasů jsou, ale z detailních průzkumů mnohdy vidíme, že vzdálenosti voličů SPD nebo konzervativnějších voličů ANO jsou od nás tak zásadní, že je prostě nepřekonáte.

Jsou to většinou lidé skoro zpochybňující a odmítající celý polistopadový vývoj. A to je jedna z věcí, kterou ODS nikdy udělat nemůže, protože je s polistopadovým vývojem naprosto bytostně spjata. Ne náhodou téměř všichni spolupracovníci Václava Havla, kteří se ještě jakýmkoliv způsobem pohybují v politice, nakonec skončili v ODS.

Jaké rozladění panovalo z výroků Jana Zahradila, který také vyzval k prolomení tabu možné budoucí koalice mezi ANO a ODS? Z reakce vedení ODS to působilo tak, že vám vadí, že těmito slovy dělá straně spíš medvědí službu.

Spíš už nám zase Honza Zahradil dává nějaké hraběcí rady. Já jsem vždy opatrný na tweetování a otevírání velkých témat. Tímto jen upoutá pozornost sám na sebe a nic zvláštního to nepřináší.

Solidně napsáno, od ⁦@malecak⁩ v ⁦@E15news⁩.

Je načase v ⁦@ODScz⁩ prolomit toto tabu, začít se o tom bavit a netvářit se, že jsme odsouzeni k trvalému svazku s dvěma tříprocentními stranami.

První krok = samostatná kandidátka do #EP. https://t.co/y3s2SFEodm — Jan Zahradil (@ZahradilJan) July 26, 2023

Horko těžko se ve vládě dohadujeme na konsolidačním balíčku a rozpočtu na příští rok. Vládní koalice ale přes to relativně funguje. A do toho mi tady Honza nabízí alternativu za situace, kdy ve Sněmovně opozice chodí a říká, že jsme totalitní, strašní a u každého zákona se obrací na Ústavní soud.

Pak mi to od něj přijde jako taková trochu rada z Marsu. Od člověka, který v této zemi nedostatečně žije.

Domlouváme se na konsolidaci veřejných financí i rozpočtu na příští rok. A opozice v čele s hnutím ANO na nás celý čas křičí, jak jsme nová totalita. Opravdu je to správná chvíle na podobné úvahy?https://t.co/2KM30J1ScR — Marek Benda (@marekbenda2013) July 29, 2023

Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) mi nedávno říkal, že za deset let ve Sněmovně nezažil horší vztahy mezi vládou a opozicí. Souhlasil byste s tím při vědomí velkých obstrukcí, kterým čelíte téměř u všech zákonů?

Souvisí to s tím, že jsou tam dvě opoziční strany ANO a SPD, které spolu vedou souboj. Už se to ukázalo v prezidentských volbách, že skoro nejnesmiřitelnější je to mezi nimi navzájem.

S ANO nikdo nebude vydrbávat, jsme největší strana v Česku. Síkela a Stanjura jsou arogantní, říká Havlíček Číst článek

Obstrukce jsou určitě nejčastější, co kdy byly. Sám jim říkám, ať neblbnou. Znáte tu pohádku o chlapečkovi, který volal, že jde vlk? Třikrát vesničané přišli, počtvrté už nepřišli. Když budete pokaždé volat ohrožení demokracie, ohrožení důchodců, ohrožení toho či onoho, tak vás za chvilku lidé přestanou poslouchat. Myslím, že už jsme se přesně do tohoto stavu dostali. Obstrukce se staly tak trochu součástí parlamentního koloritu. Což je špatně, nemá to tak být.

V minulosti jsme také zažívali obstrukce, které řídil David Rath, a trávili jsme tady čtyři noci. Když mám ale po necelých dvou letech asi 16 nebo 18 zákonů, ve kterých mi vyhlásili fatální obstrukce, tak už si nikdo ani nepamatuje. Ani novináři si nebudou pamatovat, kvůli čemu všemu je vyhlásili. Natož člověk, který politiku sleduje, jen když na to má náladu.

Marek Benda s šéfkou poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou | Zdroj: Profimedia

Do konce funkčního období zbývá více než polovina období a trochu to teď místy vypadá, že to může ohrožovat i zdraví poslanců. Ostatně se zformovala skupina poslankyň, která žádá lidštější podmínky nebo omezení nočních jednání. Toto reflektujete?

Myslím, že to zatím zvládáme. Tlačíme vládu k tomu, aby nepředkládala tolik zákonů, ale zatím všechno s výjimkou korespondenční volby prošlo, je schváleno nebo v procesu schvalování.

Korespondenční volbu Čechům v zahraničí dlužíme už dlouho. Nejsou to odrodilci, míní senátor Czernin Číst článek

Na korespondenční volbu jsem se sám chtěl zeptat. Na její prosazení hodně tlačí třeba TOP 09, STAN i Piráti, stojí to i pro vás za klidně několikadenní i noční obstrukce?

Je to součástí našeho koaličního závazku, takže v tom musím respektovat práva ostatních. Myslím si ale, že se korespondenční volba z obou stran hrozně přeceňuje. Nebude to znamenat nárůst o desítky nebo stovky tisíc hlasů ze zahraničí a zásadním způsobem to neovlivní průběh voleb.

Ale chápu, že pro část stran je to věc, u které si myslí, že jim něco přinese a naopak. Já stojím někde uprostřed. Nemyslím si, že to bude znamenat něco naprosto fatálního a zásadního.

Je to ale závazek, který měla ale mimochodem dlouho v programu i ODS díky bývalému senátorovi Tomáši Grulichovi, který to vždy sliboval našim krajanům.