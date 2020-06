Zdechovskému hrozili pověšením a zastřelením poté, co ho Babiš označil za vlastizrádce. Dostal ochranu

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský dostal po konání kontrolní mise EU kvůli čerpání dotací v Česku policejní ochranu. Po výroku premiéra Andreje Babiše (ANO), který v únoru označil některé europoslance za vlastizrádce, mu přišly tisíce výhrůžek. Zdechovský to uvedl na čtvrteční tiskové konferenci výboru pro rozpočtovou kontrolu. Výhrůžkám smrtí čelila také jeho šéfka Monika Hohlmeierová a europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). Brusel/Praha 15:07 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Zdechovský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Po druhém výroku, který Andrej Babiš pronesl v přímém přenosu, kde zopakoval, že jsme vlastizrádci, mi přišlo několik tisíc výhrůžek prostřednictvím sociálních sítí, e-mailů, WhatsAppu a další komunikace,“ popsal europoslanec Tomáš Zdechovský na tiskové konferenci k rezoluci o možném střetu zájmů českého premiéra.

Terčem výhrůžek se podle Zdechovského staly i jeho čtyři děti: „Bylo nám napsáno, že budeme pověšeni, zavražděni, zastřeleni. Mým dětem chodily obrázky, jak se po druhé světové válce věšeli kolaboranti. Obrázků přišlo několik tisíc.“

„Působilo to velmi intenzivně na moji rodinu. Byl to nepříjemný pocit, pak jsme si ale řekli, že se nedáme. Řekli jsme si, že zlu se nesmí ustupovat,“ dodal pro server iROZHLAS.cz.

Celá rodina dostala ochranu od české policie. Zdechovský nesdělil, zda dál trvá. Nicméně policie už podle něj několik pisatelů výhrůžek dopadla a zahájila s nimi trestní nebo přestupkové řízení. Radiožurnálu potvrdil, že jde o desítky lidí.

„Máme tam jednoho pachatele, který napsal během 14 dnů několik tisíc výhrůžek. Napsal to pod různými profily,“ popsal Zdechovský. „Nebylo to vůbec lehké, byl to čas koronakrize, policie odvedla obrovský kus práce.“

Trestní oznámení na premiéra

Zdechovský zároveň podal dvě trestní oznámení na neznámého pachatele. První kvůli výhrůžkám, druhé kvůli označení za vlastizrádce. Policie už ve druhém případě identifikovala jako autora možné pomluvy premiéra Babiše.

Zdechovský na něj oznámení nepodal přímo na doporučení právníků. Babišovu reakci na trestní oznámení zjišťujeme.

Výhrůžkám smrtí měli čelit i další členové kontrolní mise do České republiky. Kvůli jedné ze zpráv se předsedkyně výboru Monika Hohlmeierová obrátila na bavorskou policii. „Obvykle to byli nacionální extremisté, kteří mi psali, že bych já a mé děti měly být zabity,“ uvedla Hohlmeierová.

Výhrůžky smrtí zaznamenal také europoslanec Mikuláš Peksa. „Výhrůžky zcela nezmizely, čas od času nám stále chodí vzhledem k tomu, že je kauza stále součástí veřejné diskuse a ještě nějaký čas to tak bude,“ uvedl Peksa.

Babišova omluva

Premiér Babiš české členy kontrolní mise označil v únoru za vlastizrádce, později svá slova vzal zpět s tím, že šlo o nadsázku.

„To mě mrzí, asi jsem to přehnal, omlouvám se. Já to tak vnímám, protože tito lidé v Evropském parlamentu skutečně dělají politiku jenom proti mně,“ řekl Babiš ve vysílání Frekvence 1. Současně ale Zdechovského a Peksu obvinil, že se na něm snaží zviditelnit a že svým postupem vlastně poškozují zemi.

Vlastizrada v zákoně Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, teroristického útoku, teroru nebo sabotáže, bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem. Příprava je trestná.

Oba europoslanci Babišovu omluvu zpochybnili. „Měl byste se distancovat od lidí, co nám začali psát, že nás zabijí. Podle mě o jejich podporu demokratický politik nestojí,“ napsal Zdechovský na twitteru.

Podobně vystoupil také Peksa: „Oceňuji snahu, ale když bráníme právní stát, peníze daňových poplatníků a rovný přístup drobných zemědělců k dotacím, děláme tím svou práci. Shazovat to jako poškozování České republiky je trapné.“

Babiš slovně napadl také šéfku výboru Hohlmeierovou. Prohlásil o ní, že je „totálně pomatená“ a problematice dotací nerozumí.

Rezoluce proti Babišovi

Babišovy výroky namířené proti europoslancům se Evropský parlament jako celek chystá odsoudit v rezoluci, kterou právě projednává.

Europoslanci podle návrhu hodlají konstatovat, že je Babiš i nadále jediným příjemcem výhod ze svěřenských fondů, do kterých přesunul firmy ve skupině Agrofert a po rozpuštění fondů se znovu stane jejich majitelem. V textu se také píše, že Agrofert po vstupu Babiše do politiky výrazně navýšil své příjmy.

Předseda české vlády dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů, a hájí se tím, že přesunutím majetku do svěřenských fondů splnil takzvaný lex Babiš. Postup europoslanců označuje za zpolitizovaný a motivovaný domácí opozicí.

„Jsme politici, rezoluce musí být politická. Chceme, aby si daňoví poplatníci byli jistí, že jejich peníze jsou utráceny férově a transparentně a že neskončily v nějaké oligarchické struktuře, takže z nich nemůže mít většina populace užitek,“ prohlásila na tiskové konferenci Hohlmeierová. Podle ní by se měly zemědělské dotace zastropovat tak, aby jeden subjekt nemohl čerpat částky v řádech stovek milionu eur.

Text rezoluce také kritizuje české úřady, že nepřijaly dostatečné mechanismy, aby střet zájmů aktivně odhalovaly a zabránily mu. Podle Hohlmeierové je nepřípustné, aby se úřady spokojily s tím, že lidé ve vysokých funkcích sami čestným prohlášením deklarují, že ve střetu zájmů nejsou.

Rezoluci podporují všechny hlavní politické frakce v Evropském parlamentu, zdá se tak, že pro ni budou hlasovat i europoslanci, kteří sedí ve stejné skupině se zástupci hnutí ANO. Ve čtvrtek parlament plánoval hlasovat o pozměňovacích návrzích, žádné se však neobjevily. Finální hlasování je v plánu v pátek.

Postup Evropského parlamentu nemá vliv na auditní řízení vedená Evropskou komisí.