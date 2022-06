Volná místa pro Ukrajince, nebo stotisícová pokuta? Je to nesmysl, vyvracejí lékaři šířenou fámu

Lékaři musejí udržovat volná místa pro ukrajinské pacienty, nebo je čeká stotisícová pokuta. To se snaží lidem podsunout falešná informace, která se dostala i do schránky Ověřovny serveru iROZHLAS.cz. Jenže jak redakce ověřila, žádné podobné nařízení vláda nevydala. Neví o něm ani Česká lékařská komora, ani samotní lékaři. Ověřovna! Praha 4:30 8. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zdravotnictví nenařizuje lékařům, aby vyhrazovali místa speciálně pro ukrajinské uprchlíky, vysvětlil serveru iROZHLAS.cz prezident České lékařské komory Milan Kubek | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

„Obracím se na vás s prosbou o ověření následující zprávy. Prý všichni odborní lékaři v Česku musí mít volná místa pro Ukrajince, proto nesmějí přijímat nové pacienty z řad českých občanů, a to pod pokutou 100 000 korun,“ píše do schránky Ověřovny serveru iROZHLAS.cz čtenářka Dagmar. Jak dodává, lékaři o celé věci mají mít zakázáno mluvit.

Pravdivost šířené informace vyvrací resort zdravotnictví. „Ministerstvo nenařizuje lékařům, aby vyhrazovali místa speciálně pro ukrajinské uprchlíky. Pomoc uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny ani neomezuje zdravotní péči pro ostatní pacienty,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Jak doplňuje, neznamená to ale, že by ukrajinští uprchlíci neměli na zdravotní péči v Česku nárok. „Z hlediska ministerstva zdravotnictví a vlády České republiky je naprosto zásadní, aby všem uprchlíkům byla poskytnuta zdravotní péče v rozsahu, kterou potřebují. Uprchlíkům je zajištěn pobytový status i účast v systému veřejného zdravotního pojištění, a to ve stejném rozsahu jako českým pojištěncům,“ doplňuje.

O ničem nevíme

Existenci podobného nařízení odmítá i prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Je to samozřejmě nesmysl. Nic takového jsem neslyšel,“ odpovídá na dotaz serveru iROZHLAS.cz, jestli musí mít lékaři z nařízení vlády vyčleněná místa pro Ukrajince.

Podle Kubka je navíc nesmysl, že by snad vláda měla udělovat nějaké pokuty. „Ministerstvo zdravotnictví vůbec takovou kompetenci nemá, nemůže udělovat pokuty ambulantním lékařům. Tam by mohl dělat problémy pouze krajský úřad jako registrující orgán,“ vysvětluje s tím, že je to čirá spekulace, protože o podobné pokutě jako prezident lékařské komory nic neví.

Server iROZHLAS.cz oslovil i přímo praktické lékaře napříč republikou. Z jejich odpovědí je také jasné, že v tomto případě jde o šířenou fámu.

„Je to naprostý nesmysl. Žádný takový rozkaz nebo přípis jsme nedostali. Registrujeme pacienty podle toho, jak máme naplněné kapacity bez ohledu na národnost a cokoliv dalšího,“ vysvětluje ostravská praktická lékařka Veronika Kolenová.

Podobně reaguje i její plzeňská kolegyně Markéta Baxová. „Žádnou takovou informaci jsem mailem ani jinou formou nedostala,“ odpověděla stručně lékařka.

A šířenou informaci odmítá i brněnská praktická lékařka Renáta Novotná. „To je naprostá blbost. Jsou lokality, kde je složitější se dostat k lékaři, a pak jsou kapacity, kde je to snazší. Ministerstvo se nás ptá často, jaké máme kapacity, netlačí ale na to, jakou skupinu lidí máme upřednostňovat. Praktičtí lékaři vždy přijímají primárně ty pacienty, které mají ve svém okolí a jejich rodinné příslušníky. Žádné nařízení, koho máme přijímat,“ popisuje lékařka s tím, že ukrajinští pacienti dostávají plnou péči.

Motivace šiřitelů?

Motivací lidí podobné věci šířit může být podle vedoucího programu mediálního vzdělávání organizace Transitions Online Jaroslava Valůcha více.

„Ten primární důvod, proč se teď začínají šířit různé nenávistné, lživé nebo zavádějící informace zrovna o uprchlících, je snaha najít nějaký neotřelý pohled na danou situaci, který ji nějak jednoduše vysvětluje,“ popsal už dříve v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Valůch.

Dalším důvodem může být prostá lidská potřeba podělit se o zajímavou informaci. „Takto to bylo vždy na osobní i zprostředkované rovině. A toho zneužívají právě i tvůrci dezinformací. Počítají s tím, že to lidé nebudou ověřovat právě proto, že mají možnost předat svým přátelům, známým informaci o něčem zajímavém, šokujícím,“ přibližuje důvody, proč se podobné fámy tak snadno šíří.

I proto je podle Veroniky Batelkové z organizace Zvolsi.info důležité přistupovat k podobným, emoce vyvolávajícím informacím s opatrností. Jak vysvětlila serveru iROZHLAS.cz, člověk si musí nejprve připustit, že podobná informace nemusí být pravdivá. A dále si ji zkusit ověřit z více zdrojů, nejlépe zaběhlých mediálních organizací.

„Zkrátka je důležité dělat si názor na základě širšího spektra informací. Zpravidla když vidíme nějaký text nebo obrázek, který podporuje náš názor, tak ani nepřistoupíme k tomu, že bychom to chtěli ověřovat. Je proto důležité být kritický sám k sobě, k vlastním názorům a zpochybňovat je. Abychom se vůbec dobrali toho, že něco ověříme,“ dodává Batelková.