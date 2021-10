Američané: Hořkost z krachu temelínského tendru nás přešla. Nabídku na Dukovany podáme v konsorciu

Před lety investovala americká společnost Westinghouse mnoho energie i obří sumy do tendru na dostavbu Temelína, ze kterého nakonec sešlo. Zklamání ale Američany už přešlo, jak říká v rozhovoru Dvacet minut Radiožurnálu viceprezident pro nové jaderné zdroje Michael Coon. Nabídku v tendru na stavbu pátého bloku elektrárny Dukovany podle něho podá Westinghouse v konsorciu s konstrukční firmou Bechtel. Vláda by tendr měla vypsat na konci roku. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 17:52 1. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyřazení Rosatomu z tendru o Dukovany je určitě prospěšné, říká v rozhovoru Michael Coon z americké společnosti Westinghouse | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane Coone, je Westinghouse stoprocentně přesvědčený o své účasti v tendru na stavbu nového bloku v Dukovanech?

Ano, mohu říct, že teď, když už máme k dispozici dokumenty v rámci bezpečnostního prověřování a taky předběžnou zadávací dokumentaci, tak se velmi těšíme, že podáme nabídku na pátý blok Dukovan. Jak víte, tak s ČEZem a Českou republikou máme dlouhou společnou minulost. Dodali jsme první řídící a kontrolní systémy pro elektrárnu Temelín. A nedávno jsme taky podepsali výbornou smlouvu s ČEZem o modernizaci těchto systémů – opět v Temelíně. Je tu tedy dlouhá historie spolupráce. A věříme, že náš reaktor AP1000 by pro Českou republiku znamenal významný přínos.

A důvěřujete české vládě a ČEZu poté, co v roce 2014 náhle zrušily tendr na stavbu dvou bloků Temelína, kterého se Westinghouse také účastnil?

My jsme si tehdy v tom tendru vedli velmi dobře. Myslím, že náš reaktor AP1000 měl nejvyšší ohodnocení. Takže samozřejmě jsme byli velmi zklamaní. Tentokrát ale vidíme jiný způsob spolupráce mezi českou vládou a ČEZem. Vypadá to, že jsou ve vzájemném souladu. První prováděcí smlouva, kterou vláda s ČEZem podepsaly a která se týká spolupráce na tomto projektu, tomu dává určitou jistotu. A zástupci české vlády taky při mnoha příležitostech prohlašovali, že se na projektu bude vláda významně podílet. A to je u takto obřích projektů potřeba.

Takže žádné hořké pocity ohledně temelínského projektu ve vás nezůstaly?

Ne, žádné hořké pocity. Určitě je tu vždy nejistota – a to hlavně v souvislosti s volbami a střídáním vlád. Ale cítíme v Česku obecně velmi vstřícné nastavení vůči tomuto projektu.

Mimochodem, kolik tehdy Westinghouse investoval do svých příprav na temelínský tendr?

Toto číslo nemám. Ale byla to významná částka.

Od doby, kdy se Westinghouse ucházel o temelínský tendr, prošla společnost bankrotem. Je vůbec aktuálně v takové kondici, aby takto důležitý projekt zvládnula?

Pokusím se trochu vysvětlit, co se tehdy v souvislosti s tím bankrotem stalo. Westinghouse měl ve Spojených státech řadu kontraktů. Jeden z hlavních podílníků společnosti, v podstatě to byl částečný vlastník Westinghousu, byl zároveň velmi nezkušený ve stavbě jaderných elektráren. To vedlo k bankrotu - konkrétně podle kapitoly 11 amerického zákona o bankrotu. To znamená v podstatě reorganizaci, která umožnila, že z nás vznikla nezávislá společnost. Toto se odehrálo před několika lety. Od té doby jsme ziskoví a nemáme žádný důvod, abychom neusilovali o řadu různých zakázek. Stále pracujeme ve Spojených státech. Určitě jste slyšela o dohodách, které jsme uzavřeli v Polsku a nedávno také na Ukrajině. Takže z mého pohledu je naše schopnost účastnit se tendru naprosto bez debat.

Aktuálně pracujete na bezpečnostním dotazníku, který ČEZ poslal všem třem uchazečům. Odevzdat ho máte do konce listopadu. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) údajně vyzval uchazeče, aby dokument zaslaly dříve, pokud to bude možné. Kdy ho tedy plánujete dokončit a odevzdat ČEZu?

Aktivně pracujeme na dokončení bezpečnostního dotazníku. Je velmi podrobný. Co se týče odevzdání, tak dodržíme termín stanovený ČEZem. Bezpečnostní posouzení prověřuje mimo jiné i náš plánovaný dodavatelský řetězec. A nám se teď blíží důležitá událost – dodavatelské sympózium, které bude 11. a 12. října. To nám pomůže zodpovědět některé otázky ČEZu z dotazníku. Teď se tedy hodně zabýváme českým průmyslem, abychom mohli zapojit místní dodavatele tady v České republice.

Co se týče dokončení dotazníku, využijete tedy veškerý čas až do konce listopadu?

Uvidíme. Na konci listopadu je ve Spojených státech čas Díkuvzdání, takže myslím, že se budeme snažit odevzdat ty dokumenty před tímto termínem.

Měli jste ohledně dotazníku nějaké dodatečné otázky na ČEZ?

Ano. Ale to je běžné. A ostatní kandidáti měli taky své otázky. To je myslím součástí toho procesu.

Americký prezident Joe Biden a korejský Mun Che-in se letos v květnu na společném summitu dohodli, že Spojené státy a Jižní Korea budou více spolupracovat při budování elektráren v jiných zemích. Uvažujete o podání nabídky na tendr Dukovany společně s korejskou společností KHNP?

Odpověď je ne. V současnosti nemáme žádné plány na podání nabídky s KHNP. Jaderný průmysl je vzájemně propojený. Takže při práci na našich zakázkách spoléháme na celosvětové jaderné dodavatelské řetězce. Stejně tak postupuje KHNP a stejně tak to má i EDF. Aktuálně působíme i v Koreji, kde máme místní korejské dodavatele, kteří pro nás pracují. Podobně pracujeme i s EDF. Takže nebylo by neobvyklé, pokud bychom spolupracovali i na úrovni dodavatelských firem. Ale ta spolupráce určitě nebude na úrovni KHNP – na této úrovni jsme soupeři.

Vylučujete tedy konsorcium s KHNP. Ale co nějaká jiná forma spolupráce?

Ne nutně s KHNP, ale s dalšími korejskými dodavateli. Například společnost Doosan Škoda Power vlastní Korejci. A Doosan Škoda je náš potenciální dodavatel turbín. V tom případě by to tedy byla spolupráce, kterou bychom měli zároveň s místním průmyslem v Česku a zároveň s průmyslem Jižní Korey.

Dlouhodobě komunikuji s českými průmyslovými podniky v oblasti jaderné energetiky, které se shodují v jednom: ze tří uchazečů byl dosud Westinghouse nejméně aktivní v jednání s firmami a domlouvání spolupráce. Proč to tak je?

Mohu vám říct, že jsme tady byli už na jaře, a pak v červnu. A jak už jsem zmínil, blíží se naše říjnové dodavatelské symposium. Takže pracujeme na budování kontaktů se všemi českými dodavateli. Nedávno jsme dostali od Aliance české energetiky – takzvanou roadmap - přehled českého jaderného průmyslu. Ten nám má poskytnout potřebný vhled do situace. A určitě se s podniky potřebujeme potkávat i během našeho symposia, abychom prodiskutovali, kde cítí svůj největší potenciál, na které části dukovanského projektu by se mohly podílet. Je absolutně nezbytné zapojit místní dodavatele. Westinghouse si to uvědomuje. My jsme technologická společnost. Potřebujeme lidi, kteří nám pomohou se samotnou stavbou a uvedením do provozu.

Co se týče samotné technologie, tak je Westinghouse na špičce jaderného průmyslu. Dokonce, když se podíváte na EDF a na korejskou KHNP, tak obě tyto společnosti jsou držitelé licencí některých technologií Westinghousu. Technologie Westinghousu je základem přibližně poloviny provozovaných jaderných elektráren na světě.

Zmínil jste, že jste v Česku jednali už na jaře. I tak ale lidé, kteří se pohybují v oblasti jaderné energetiky, mluví o tom, že Westinghouse dosud nebyl tolik aktivní jako vaši konkurenti. Nebyla to známka toho, že jste si dosud nebyli zcela jisti vaší účastí v tendru?

Nemyslím, že to by byl ten důvod. Až zhruba do poloviny tohoto roku – do konce června – jsme neměli bezpečnostní dotazník. A do července ani zadávací dokumentaci. Takže jsme čekali, jak budou tyto dokumenty nakonec vypadat, zda tam přibydou nějaké politické požadavky nebo ne. A potom od chvíle, kdy bylo bezpečnostní prověřování spuštěné, tak jsme byli velmi aktivní.

Jak vnímáte rozhodnutí české vlády vyloučit z tendru ruský Rosatom? Mělo to nějaký vliv na vaše finální rozhodnutí účastnit se tendru?

Myslím, že to vyřazení je určitě prospěšné. Ale nejsem si jistý, jestli by zapojení Rosatomu do tendru něco změnilo na naší účasti.

Tak trochu se právě zdá, jakoby konečné rozhodnutí o účasti Westinghousu padlo právě až po vyloučení Rosatomu.

Naše rozhodnutí je určitě založené na zhodnocení bezpečnostního dotazníku a zadávací dokumentace. A znovu, my jsme tyto informace neměli předtím, než bylo vyřazeno Rusko. K tomu vyřazení došlo oficiálně teprve nedávno.

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček uvedl, že minimální účast českých podniků na stavbě Dukovan by měla být 60 procent. Do jaké míry jste ochotni české firmy do přípravy zapojit?

Jak už jsem zmínil, zapojit do stavby nového bloku český průmyslu je naprosto nezbytné. Šedesát procent? Víte, nemám čísla, která bych mohl uvést. Od zástupců českého průmyslu jsem slyšel podobné požadavky, v přehledu českého jaderného průmyslu, který sestavili…

Aliance jaderného průmyslu mluví dokonce o 65 procentech.

Ano. To je ještě o něco více. My teď budeme posuzovat, kde konkrétně bychom mohli český průmysl nejlépe využít. Jak jsem říkal, zapojení českých firem bude určitě značné ve stavební části projektu. A to je významná část celé zakázky. Ale je tu i mnoho technologických firem. Byl jsem velmi ohromen, když jsem minulý týden na konferenci o českém jaderném průmyslu v Plzni viděl, co všechno mohou české technologické firmy nabídnout.

Říkáte, že nechcete uvádět žádná čísla. Ale můžete zaručit, že to bude alespoň těch požadovaných šedesát procent nebo více?

Nemůžu teď dávat žádné záruky. Musíme posoudit veškerá rizika. A taky se bavit s ČEZem. Abychom pochopili, jaké jsou vlastně jejich požadavky.

Vaši konkurenti už podepsali řadu memorand a dohod o spolupráci s místními firmami. Plánujete to také?

Ano, určitě. To bude součást toho blížícího se dodavatelského sympózia.

Můžete zmínit už konkrétní firmy, se kterými o tom jednáte?

Jsem si vědom, že přes padesát firem už vyjádřilo zájem podílet se na tom. Jsou mezi nimi velké průmyslové podniky v Česku. Bude určitě vyžadovat určitý čas a snahu, abychom navázali vzájemný vztah. Protože v oblasti jaderné energetiky musíte dodavatelskou základu důkladně zhodnotit a zvážit případné zvláštní požadavky. Musíme si tímto procesem projít, abychom si byli naprosto jisti, že bezpečnost a kvalita je nejvyšší priorita i pro tyto naše potenciální dodavatele.

Má Westinghouse zkušenosti se spoluprací s českými firmami na jiných projektech ve světě?

Určitě. I v České republice. Máme dlouhodobý vztah s I&C Energo. A dalšími místními dodavateli, s kterými jsme jednali v minulosti i o temelínském projektu.

Jak už jsem zmínila, tak jednou z otázek v bezpečnostním dotazníku je i otázka na možná konsorcia. Plánuje Westinghouse podat nabídku ve společném konsorciu s americkou stavební firmou Bechtel?

Ano.

A můžete vysvětlit důvody? Když na druhé straně mluvíte o tom, že do tendru zapojíte české stavební firmy?

I Bechtel tu bude muset zapojit české firmy. Bechtel aktuálně staví elektrárnu Vogtle v Georgii ve Spojených státech. Takže má mnoho zkušeností se stavbami reaktorů AP1000. A to bude velmi užitečné při postupu na pracích v Dukovanech. Jsou pro nás velmi cennými partnery. I oni se budou účastnit toho symposia dodavatelů. A budou tam hledat různé české firmy, které pak zapojíme do stavby nového bloku.

Wesginghouse tedy v tendru nabídne reaktor AP1000. Vaši konkurenti z Jižní Korey věří, že nabídnou nejnižší cenu. Francouzi zase mluví o tom, že jejich výhoda je, že nabízejí ryze evropskou cestu. Co bude podle vás nejsilnější stránka vaší nabídky?

Naše nejsilnější stránka je naše technologie. AP1000 je pasivní elektrárna – s pasivním bezpečnostním systémem. Je to nejbezpečnější elektrárna, která je aktuálně komerčně na trhu k dispozici. Dokázali jsme, že je provozuschopná, a to fungujícími čtyřmi bloky, které překonaly rekordy v rychlosti při uvádění do provozu a taky při odstávkách pro doplňování paliva. A máme další dva bloky, které se blíží komerčnímu provozu. Budujeme dva bloky elektrárny Vogtle, první by měl být uvedený do provozu, doufejme, v prvním čtvrtletí příštího roku, druhý blok pak rok poté.

Nabídky našich konkurentů toto nesplňují. Ani EDF ani KHNP nemají fungující referenční bloky.

Tento týden máte společně se zástupci CĚZu osobně navštívit místo budoucí stavby nového bloku. Co na místě budete zjišťovat?

To je součást bezpečnostního posouzení. Abychom se my i kolegové z Bechtelu seznámili s tím místem stavby. Samozřejmě máme základní informace o umístění budoucího bloku i o přístupu na místo. Řada věcí se bude muset postavit i v oblasti okolní infrastruktury. A je pro nás velmi přínosné vidět situaci přímo na místě. A pochopit to i z perspektivy ČEZu a vidět zkrátka fyzicky to místo, kde budeme pracovat.

Mimochodem stavěli už jste někde ve světě reaktor v takovéto blízkosti k obcím, jako tomu bude v Dukovanech?

Na to nemám odpověď, neznám přesné vzdálenosti u jiných projektů. Ale bezpečnost bloku AP1000 je prvořadá. A ty zmiňované pasivní systémy z něho dělají nejbezpečnější elektrárnu na světě. Bude například mnohem bezpečnější než současné bloky fungující v Dukovanech.

V čem konkrétně?

Pasivní bezpečnostní systémy nevyžadují zapojení lidského faktoru. Takže pokud by teoreticky došlo nehodě, zaměstnanci elektrárny nemusí dělat vůbec nic. Bezpečnostní systém elektrárnu zkrátka sám zastaví. Kdyby například tento náš reaktor AP1000 byl ve Fukušimě, elektrárna by se bezpečně sama včas vypnula.

A elektrárna typu, jaký je v Dukovanech, i elektrárny našich konkurentů, vyžadují aktivní hybnou sílu, pokud dojde k výpadku elektřiny, musí zasáhnout pracovník elektrárny. To u AP1000 není nutné a právě díky tomu je tento reaktor mimořádný.

Máte vy nebo někdo z vašich kolegů v nejbližší době v plánu jednání s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO) nebo ministrem průmyslu a obchodu Havlíčkem?

Teď nemáme konkrétní plány. Ale komunikace s vládou je pro nás určitě priorita, abychom měli jistotu, že se tento projekt posouvá dopředu a správným směrem pro nás.

Funguje v Praze stále pobočka Westinghousu?

V současnosti není otevřená. Měli jsme tu pobočku před pár lety jako součást přípravy na temelínský tendr. Tato kancelář pak byla uzavřená. Ale právě teď vybíráme nové místo pro novou kancelář. Já sám jsem teď navštívil několik možných lokací. Takže pobočku tady v Praze chceme obnovit.

Víte už kdy a kolik lidí tam bude pracovat?

Nevíme kdy. Čeká nás hledání vhodného místa, zařizování pronájmu, a tak dále. Záležet to taky bude na časovém harmonogramu příprav tendru. Podle toho se pak zařídíme.

Tento nebo příští rok?

Uvidíme.

V jakém stádiu je příprava jaderné elektrárny v Polsku?

V médiích jste se asi dočetli, že má Westinghouse s Polskem takzvaný FEED contract. To znamená dohodu o předběžných inženýrských a projektových pracích, které na místě budoucí stavby mimo jiné prozkoumají, jak by reaktor AP1000 vyhovoval požadavkům polského programu. To bude zhruba asi roční program. A potom příští léto si Polsko vybere nejvhodnější technologii.

A pokud by Westighnouse v budoucnu skutečně stavěl nové bloky v Polsku, mohly by se projekty v Polsku a Česku nějakým způsobem propojit?

Určitě. AP1000 je standardizovaný reaktor, který plánujeme stavět všude tam, kde o něj bude zájem. Určitý zájem je přirozeně tady, v Polsku, na Ukrajině. V tomto regionu funguje určitá synergie. Můžeme tu potenciálně postavit možná až deset reaktorů. Český jaderný průmysl už je velmi etablovaný, v případě Polska to tolik neplatí. Věříme tedy, že se zde nabízí mnoho příležitostí pro české firmy v celém tomto regionu. Mohly by se účastnit těchto dalších projektů.

Že by se tedy podílely například na možné stavbě reaktorů v Polsku?

Ano.

Je to také způsob, jak ušetřit peníze a zlevnit projekty?

Mluvil jsem o té synergii, určitě platí, že když budeme stavět čtyři nebo pět reaktorů místo jednoho, budou s tím vždy spojené úspory.

Několik polských společností a severoamerických dodavatelů malých modulárních reaktorů nedávno oznámilo vzájemné dohody. Nebudou malé reaktory vhodnější pro to, co Polsko nyní potřebuje? Budou zřejmě levnější a snadnější na výstavbu.

Malé modulární reaktory jsou neověřené. Žádný zatím nefunguje, vyjma snad ruského plovoucího jaderného reaktoru. Ten funguje. Ale ve Spojených státech jsou zatím jen pilotní projekty modulárních reaktorů. To je jedna věc. A druhá věc: významné množství energie, které Polsko potřebuje, aby nahradilo energii z uhlí, vede logicky k potřebě velkých reaktorů, které jsou navíc prověřené. A to je právě AP1000. Pokud potřebujete nahradit velké množství energie z uhlí, potřebujete ho nahradit velkými jadernými bloky a ne mnoha a mnoha malými modulárními.

ČEZ a zástupci vlády odhadují náklady na vybudování nového reaktoru na šest miliard eur, tedy 160 miliard korun, řada expertů považuje tuto cenu za nereálnou. Je Westinghouse schopen postavit elektrárnu za takovou cenu?

Náklady na vybudování elektrárny závisí na řadě faktorů. Zásadní roli hraje lokalita a místní dodavatelská základna a materiál. Příkladem je cena dělnické páce, ta se určitě velmi liší například mezi Spojenými státy, Českou republikou nebo Polskem. Je tedy velmi obtížné teď uvádět nějaké odhady. Dokud si pořádně neprozkoumáme ceny pracovní síly u lokálních dodavatelů. Potom samozřejmě poskytneme nabízenou cenu jako součást tendru. V té době už budeme mít jasnější představu.

A myslíte, že nabídnete nejlevnější cenu?

To doufám.

Ale nevíte to jistě.

Myslím, že nikdo nic neví jistě.