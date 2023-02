Brutálně umučení vojáci. Ukrajina vyšetřuje další případ válečných zločinů, potvrzuje reportér Vlach

Ukrajinské jednotky na východě země oznámily další válečný zločin. Na znovudobytém území v Doněcké oblasti našly čtyři těla svých vojáků, které vrazi před popravou ještě mučili. Zprávu pro úřady vypracuje soudní lékař v Dnipru. V márnici u obce Marijinka natáčel spolupracovník České televize Tomáš Vlach. Ve vysílání Radiožurnálu přiblížil, co na místě viděl. Rozhovor Marijinka 18:44 19. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doněcký separatista na tanku (ilustrační foto) | Foto: Leon Klein | Zdroj: Profimedia

V márnici jste mrtvá těla vojáků zaznamenal. Jak jste se k tomu natáčení dostal? A co jste viděl?

Byla to tak trošku náhoda, měl jsem natáčet jiné téma. Ale ukrajinští vojáci mě upozornili právě na tuto věc. A chtěli po mě a štábu italské televize, abychom to natočili. Byli velmi naštvaní.

Italská televize se nedostavila včas, takže jsem to nakonec viděl sám se svým českým a slovenským kolegou. Přijeli jsme tedy do márnice dvacet kilometrů od fronty nedaleko Marijinky. A ačkoliv ukrajinská strana nepřipouští natáčení svých mrtvých vojáků, tady udělali výjimku. Mohli jsme si s kolegy ještě ty kluky vyfotit a natočit a zástupce vojenských úřadů, které ten případ vyšetřují, nám k tomu dal rozhovor.

Co jste se dozvěděli?

Řekl nám, co se přesně stalo. Tito čtyři vojáci byli na frontě poblíž Marijinky, když na ně zaútočila skupina sestávající se ze dvou obrněných transportérů podporovaná tankem. Oni tu přesilu nebyli schopní odrazit a byli zajatí. A poté i brutálně mučeni. Jeden z nich měl na rukou pouta a stopy po mučení zvaném kubánská kravata (zvlášť trýznivý způsob - pozn. red.).

Další pak měli bodné rány na těle a po tomto velmi krutém mučení byli zastřeleni. Následně se pak ještě ti útočníci projeli po těchto tělech obrněným transportérem. Druhý den ukrajinská armáda opět tyto pozice dobyla a našla právě tato zohavená těla.

Jde už podle vás říct, co se u Marijinky stalo? Kdo ty vraždy spáchal?

Celá ta událost se šetří jako válečný zločin. Bude zadokumentována a budou provedeny expertizy. Tato událost zjevně nese stopy válečného zločinu, musí to ale být dále došetřeno, viník by se pak měl zodpovídat.

Údajně to padá na vrub skupině z takzvané Doněcké lidové republiky, toto území už Rusko prohlásilo za svou součást. Skupina, která to provedla, patří k ruské armádě. Mluví se o pozůstatcích velice brutálních skupin, které se účastnily války na Ukrajině už v letech 2014-15. A údajně je v čele této skupiny velitel se sadistickými sklony, který má stát za touto brutální vraždou.