Útok na rafinerii nejvíc posloužil Saúdským Arabům. Ceny ropy rostou a mají podporu USA, říká analytik

Kdo použil drony k útoku na ropná pole Saúdské Arábie? Není jasné, jestli to byl Írán nebo povstalci, říká pro Český rozhlas Plus analytik Břetislav Tureček. Podle něj to totiž nejsou žádní hlupáci z hor, jak jsou často prezentováni. Incident pak podle Turečka nejvíce posloužil Saúdským Arabům. Ceny ropy vzrostly a zemi podpořily Spojené státy. Dnešní Plus Praha/Rijád 13:31 16. září 2019

„Jsme zvyklí, že drony jsou hypermoderní zbraní, kterou má jen někdo. Američané nebo Izraelci, ale dnes ji mají i povstalci,“ upozorňuje analytik a vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Břetislav Tureček.

A dodává, že drony se na Blízkém východě běžně používají v Sýrii, Iráku, Afghánistánu i Jemenu.

Úder dronů v noci na sobotu vyřadil z provozu polovinu saúdské denní těžby, což odpovídá zhruba pěti procentům světové denní produkce. Spojené státy jsou prý připraveny k odvetě za útoky na saúdskoarabskou ropnou infrastrukturu.

K odpovědnosti za útoky se přihlásila jemenská povstalecká skupina Húsíů. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo z nich ale obvinil Írán. Podle Turečka ovšem není vůbec jasné, kdo na ropná zařízení útočil. Pokud by to byl skutečně Írán, šlo by o bezprecedentní eskalaci konfliktu se Saúdskou Arábií.

„Nelze ale vyloučit, že to byli povstalci. Nejsou to žádní hlupáci z hor, jak jsou často prezentováni,“ uvádí s tím, že už skoro pět let vzdorují mohutné koalici vedené Saúdskými Araby.

„Komu nejvíce posloužila sabotáž v rafinerii? Nejvíce samotným Saúdským Arabům. Konečně rostou ceny ropy a oni mají na své straně razantní stanoviska Američanů. Je to velice složité,“ podotýká vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity.

Zvyšování cen v Česku?

V souvislosti s útokem se objevily obavy, že by se ceny ropy mohly vyšplhat až k hranici 100 dolarů za barel. Podle hlavního ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy by se tento scénář mohl naplnit tehdy, pokud by se nepodařilo obnovit dodávky ze Saúdské Arábie během měsíce.

„Potom je třeba počítat se zdražením pohonných hmot o mnoho korun. Určitě nad 35 korun za litr, možná by se cena přiblížila maximům z roku 2012, kdy benzin stál přes 38 korun,“ uvádí ekonom. Pokud by se ale dodávky podařilo obnovit rychleji, nemusí se cena ropy ani pohonných hmot na českých čerpacích stanicích výrazněji zvýšit.

Všichni velcí hráči ale mají rezervy ropy nebo mohou zvýšit její těžbu, upozornil už v neděli v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Vladimír Štěpán, analytik firmy ENAS pro oblast plynárenského a ropného průmyslu.

„Kdyby k tomu došlo před pěti nebo deseti lety, tak každé snížení produkce o milion barelů za den by vyvolalo cenový otřes. Nyní jsme ale v situaci, kdy za poslední dva roky vzrostla produkce rozhodujících hráčů, jako jsou Rusko a USA, o pět milionů barelů za den,“ vysvětloval.