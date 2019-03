Česká Wikipedie na den uzavřela své brány. Encyklopedisté upozorňují na spornou směrnici EU

V české, slovenské či německé verzi největší světové internetové encyklopedii světa Wikipedia ve čtvrtek nic nevyhledáte. Tvůrci na 24 hodin znepřístupnili všechny články. Důvod? Protest proti chystané změně evropského autorského práva. Nová směrnice, o níž bude příští týden hlasovat Evropský parlament, podle wikipedistů může ohrozit svobodu projevu na internetu. Praha 0:08 21. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní stránku Wikipedie na jeden den překryla tato výzva | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Namísto nepřeberného množství článků, pouze varovná stránka s kritikou chystané evropské směrnice. Wikipedisté bijí na poplach před legislativou, kterou například vítají mnohé autorské svazy a vydavatelství. Čtvrteční protest začala německojazyčná Wikipedie, což je celosvětově druhá největší jazykové verze.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o protestu české Wikipedie

„Chceme tím dát především najevo, že pro nás jsou svobodný internet a svobodná výměna informací důležité a i v budoucnu mají být zaručeny. S tím, jak je tato směrnice dnes nastavena, nemůžeme být spokojeni,“ vysvětlil představitel švýcarské nadace Wikimedia Matthias Heck v rozhovoru pro televizi SRF.

Česká Wikipedie se k podobnému protestu na podporu svobodného internetu připojila vůbec poprvé. Podle předsedy spolku Wikimedia ČR Vojtěcha Dostála tak chtějí upozornit na problém, který se netýká přímo Wikipedie, ale může mít dopad na všechny uživatele a ve výsledku i tvorbu článků.

„Jedno z těch bolavých míst je určitě článek 11, který stanovuje nové právo pro zpravodajské weby. Nutí velké poskytovatele zpráv, aby uzavřeli buď licenční smlouvu se zpravodajskými weby, anebo neuváděli výňatky z těchto zpravodajských textů, a to zkomplikuje hledání zpravodajského obsahu na internetu,“ řekl Radiožurnálu.

Ve čtvrtek se na Wikipedii nedostanete, editoři stávkují proti reformě autorského práva Číst článek

Druhým bolavým místem evropské směrnice je podle wikipedistů článek 13, který přenáší vyšší míru odpovědnosti za dodržování autorských práv na internetové servery typu YouTube či Ulož.to.

Sporný článek 13

Kritici se obávají, že ačkoli to není ve směrnici explicitně zmíněno, platformy budou nuceny zavést nákladné automatické filtry, jež budou procházet všechna data, která chtějí lidé na danou stránku vložit. To by se ovšem přímo Wikipedie týkat nemělo.

„Je pravda, že ten nejvíce diskutovaný článek 13 obsahuje explicitní výjimku, která říká, že na všechny nekomerční internetové encyklopedie se to nevztahuje. Nicméně všechny ostatní články se Wikipedie teoreticky týkat mohou a v některých případech určitě budou. Neupozorňujeme na problém, který to způsobí Wikipedii přímo, ale na ty problémy, které nastanou nepřímo a poškodí internet jako celek,“ obává se Dostál, který v rámci hlasování wikipedistické komunity hlasoval pro jednodenní protest.

Vodka je nejlepším heslem na polské Wikipedii. ‚S radostí si ho přečtou i abstinenti,‘ řekl porotce Číst článek

Mnozí další ale hlasovali proti. Mezi nimi byl i filozof Jan Sokol.

„Shledal jsem, že argumenty, které pro to uvádějí, jsou takové ve vzduchu – mohlo by, zdá se, apod. Všichni nakonec řeknou, že Wikipedie se to netýká a tedy nejsem kompetentní se vyjadřovat k tomu, co se týká nakladatelů, novin, atd. Internet je samozřejmě ohrožován co do své velkorysé svobody, ale ne tímto,“ vysvětluje profesor Radiožurnálu důvody, kvůli nimž s jednodenním vypnutím encyklopedie nesouhlasí.

K protestu německé Wikipedie se kromě české připojily také slovenská či dánská. A další jazykové verze protest chystají.

Americká nadace Wikimedia Foundation, která spravuje internetovou encyklopedii a řadu souvisejících projektů, jako je úložiště fotek a obrázků s volnou licencí Wikimedia Commons, v prohlášení uvedla, že Evropa sice potřebuje reformu autorského práva, ale finální text navržené směrnice ve stávající podobě nemůže kvůli zmíněným článkům 11 a 13 podpořit.

Wikipedia bude znovu dostupná od pátku.