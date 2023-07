Jedno z nejzamořenějších míst na Vysočině chce Nové Město na Moravě proměnit na koupací rybník

Bývalo to oblíbené místo ke koupání, dnes tam vodu nenajdete. Zichův rybník v Novém Městě na Moravě je plný těžkých kovů a jedovatých látek, které tam putovaly desítky let z nedaleké výroby lékařských nástrojů a implantátů. Nové Město na Moravě 21:05 29. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zichův rybník v Novém Městě na Moravě | Foto: Daniel Zach | Zdroj: Český rozhlas

Podle státního Systému evidence kontaminovaných míst patří Zichův rybník mezi pět nejvíc kontaminovaných lokalit na Vysočině. Novoměstská radnice chce po letech začít s obnovou nádrže, lidé by se tam za pár let mohli i koupat.

Nové Město na Moravě obnoví Zichův rybník

Rybník dnes připomíná jen potůček. „Máme tady vlastně prales, který byl dříve jedním z nejhezčích novoměstských rybníků. Rybník je zatížen těžkými kovy z bývalé společnosti Chirana a ta kontaminace se nikdy nevyřešila,“ popisuje starosta Michal Šmarda.

„Byla příliš nízká na to, aby to spadlo do kategorie těch, které stát řešil, ale na druhou stranu byla příliš vysoká na to, aby se dal rybník běžným způsobem odbahnit,“ dodává.

Na místě jsou rychle rostoucí dřeviny, které by měly těžké kovy alespoň částečně dostat ze zeminy rybníka.

„My jako malí jsme se v něm občas koupali a rodiče nám to vyčítali, že se říká, že do něj tečou těžké kovy. A my jsme neposlouchali. Tak teď už by to mohlo být i se souhlasem rodičů,“ komentuje starosta.

Nové Město na Moravě už má připravený projekt a potřebné pozemky. Ještě se uvidí, nakolik s vyčištěním pomohly stromy. Radnice ale věří ve snazší a levnější variantu, kdy by zbytky kontaminované zeminy nahrnuly bagry na menší část rybníka a zbytek by se upravil už i pro koupání.