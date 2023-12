Místo kartičky jen telefon. Unie jedná o digitálních řidičských průkazech, pomůžou s vymáháním pokut

Řidičské průkazy by měly do budoucna existovat v digitální podobě, řidiči by je mohli mít jen v mobilním telefonu a platné by byly po celé Evropské unii. V Bruselu se na tom v pondělí shodli představitelé členských států evropského bloku. Česko na jednání ministrů dopravy zemí EU zastupoval šéf resortu Martin Kupka (ODS). Brusel 16:22 4. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidičům by do budoucna měly v EU stačit pouze telefony místo řidičských průkazů (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia

Ministři také schválili návrh směrnice, která má usnadnit a zefektivnit přeshraniční vymáhání pokut za dopravní přestupky. Hlavním cílem nových pravidel je podle Evropské komise větší bezpečnost silničního provozu a lepší chování řidičů na silnicích.

Konečnou podobu norem budou nyní španělské, a případně poté belgické předsednictví dojednávat s Evropským parlamentem, což nějakou dobu potrvá. Nové digitální řidičské průkazy tak fakticky ještě nějakou dobu existovat nebudou.

„Přesné datum na stole není, já si ale troufnu tvrdit, že my bychom toho byli schopni už od roku 2025,“ uvedl český ministr dopravy Kupka. Doplnil, že řidiči v Česku u sebe už od 1. ledna příštího roku nebudou muset mít samotné řidičské oprávnění, ale bude jim stačit mít řidičský průkaz v mobilním telefonu v aplikaci nazvané e-Dokladovka.

„Do budoucna počítáme s tím, že e-Dokladovka bude zcela kompatibilní s evropským řidičákem,“ doplnil ministr.

Evropská komise navrhla zavedení digitálního řidičského průkazu, který by byl platný v celé Unii, letos v březnu. Jak uvedla, digitalizace by měla usnadnit mimo jiné například blokaci řidičského průkazu při spáchání závažného dopravního přestupku, za který hrozí ztráta řidičského oprávnění.

To v současnosti napříč zeměmi EU neplatí. Digitální řidičský průkaz by mělo být jednodušší předložit u dopravní kontroly, ale také ho obnovit či vyměnit, protože všechno bude online.

Vymáhání pokut

Evropská unie by chtěla, aby bylo možné pachatele dopravních přestupků dohledat a potrestat po celém jejím území. Přestože už dnes platí, že řidiči dostávají i pokuty z jiných států, podle Evropské komise zůstává nepotrestaných až čtyřicet procent prohřešků, které na silnicích řidiči spáchají mimo svůj domovský stát.

Velmi úspěšné ve vymáhání přestupků je Rakousko, jak je na tom Česká republika, není možné podle ministra Kupky říct. „Jde o odpovědnost jednotlivých úřadů obcí s rozšířenou působností a stát nemá celkovou statistiku, jak se komu daří jednotlivé pokuty vymáhat,“ uvedl český ministr.

Dodal nicméně, že v případě, že se dopravce do Česka vrátí a české úřady evidují přestupek při jeho předchozím pobytu, může policie zasáhnout, vyžádat si kauci nebo dokonce odejmout registrační značku. Podle Kupky je to velmi efektivní nástroj, jak v daném případě vymáhat pokutu.

Víc práva, míň papírů

Nová směrnice rovněž stanovuje, že část dopisu s oznámením pokuty by měla být v jazyce státu, do kterého míří, pro českého řidiče tedy v češtině.

„Zajistit rychlejší a lepší výměnu informací o přestupcích povede také k většímu vymáhání. My jsme teď v sobotu zažili na území České republiky kalamitní stav a zaznamenali jsme právě u celé řady zahraničních kamionů překračování základních pravidel silničního provozu,“ řekl Kupka. Nová pravidla by podle něj do budoucna mohla umožnit „silnější vymáhání práva“.

Ministr dodal, že Česko zároveň usilovalo o to, aby celý systém sledování a výměny přeshraničních informací co nejméně zatížil administrativu. „Pro předávání informací se budeme do budoucna spoléhat na národní kontaktní místa, která budou v jednotlivých státech zajišťovat doručení pokut,“ upřesnil Kupka.

V Česku toto kontaktní místo, na které se budou moci obrátit úřady ostatních států, vznikne při ministerstvu dopravy.

V současné době se prakticky daří vymáhat pokuty jen za překročení rychlosti a za jízdu pod vlivem alkoholu. Norma, kterou v pondělí schválili ministři, chce počet dopravních přestupků výrazně zvýšit, mimo jiné třeba o nedodržení bezpečné vzdálenosti, nebezpečné předjíždění, nebezpečné parkování, tedy parkování na přechodu pro chodce či bránění v jízdě tramvají, jízdu v protisměru či přetížení vozidla.

Řídit už v 17 letech

Česká republika bude mít podle Kupky od 1. ledna dvě novinky, jednak možnost řídit auto od sedmnácti let pod dohledem mentora a také takzvaný řidičák na zkoušku. Stejným směrem se přitom vydává právě i navrhovaná evropská legislativa. Směrnice totiž upravuje i takzvané řízení s doprovodem, kdy se mladí lidé budou moci naučit řídit auto už od 17 let, ale sami budou moci řídit až po dovršení 18 let.

„Naše pravidlo (ohledně řidičského průkazu na zkoušku) říká, že pokud začínající řidič v prvních dvou letech spáchá některý z nejzávažnějších přestupků, pak musí do tří měsíců absolvovat dva typy školení,“ uvedl k české úpravě ministr Kupka.

Jedním je opětovné školení začínajícího řidiče v autoškole a druhým je dopravně-psychologická přednáška. „Cílem je působit u začínajících řidičů na to, aby zbytečně neriskovali a uvědomovali si zodpovědnost za to, jak se pohybují v provozu,“ dodal.

Velkou debatu vyvolalo mezi členskými státy téma řidičů-seniorů, kde i Česká republika trvala na lékařské prohlídce pro ty, kteří řídí auto v pokročilém věku. Například ve Francii ale nic takového potřeba není, řidičský průkaz se uděluje doživotně a bez lékařského osvědčení.

Řidičský průkaz přitom může být ze zdravotních důvodů pozastaven jen ve výjimečných případech – když o to řidič sám požádá, nebo pokud by o tom rozhodly místní úřady na základě obav vyjádřených příbuznými či policií. Protože se státy neshodly, výsledkem je kompromis, kde je řečeno, že hlavní jsou v případě řidičů-seniorů lékařské prohlídky, nicméně že některé členské státy mohou mít výjimky.