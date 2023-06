Pozorovat ptáky a sbírat data z meteostanice. V Hodoníně si žáci užijí výuku v nové venkovní učebně

Vláda nenese odpovědnost za inflaci, tvrdí Fiala. Babiš vidí příčinu v nezastropování elektřiny u výrobců

Ohledně superhrubé mzdy se oba politici shodli. „Přineslo to peníze lidem navíc. Bylo to správné rozhodnutí,“ řekl Fiala. „Dali jsme lidem peníze, jsem na to pyšný, mají rezervy,“ připojil se Babiš.