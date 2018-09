Platy elitních útvarů policie: zaměstnancům inspekce skokově rostly mzdy, berou víc než většina kolegů

„To není normální,“ poukazoval premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v debatě o platech státních zaměstnanců opakovaně na vysoké výdělky příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ti si loni přišli v průměru na zhruba 62 tisíc korun. Na podobnou sumu, jak zjistil server iROZHLAS.cz, přitom nedosáhla ani většina policejních elitních útvarů. Data Praha 6:00 6. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zatímco v roce 2013 si příslušníci generální inspekce přišli v průměru na 45 tisíc, loni to bylo 62 tisíc. Jejich výdělky tak podle údajů ministerstva financí dominují mezi platy státních zaměstnanců napříč veřejnou správou.

I proto Babiš jejich výši v uplynulých týdnech kritizoval. „Pokud má GIBS průměrný plat 60 tisíc a zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení 22 tisíc, tak to není normální,“ prohlásil například v polovině července před hlasováním o důvěře vládě. Naposledy se do výdělků inspekce opřel o víkendu, když v televizi Prima mluvil o cíleném navyšování platů tam, kde je to skutečně potřeba.

Srovnání s elitními policisty

Petr Tomek z policejních odborů považuje však toto srovnání za „nekorektní“. „Zcela objektivní by bylo srovnání služebních příjmů příslušníků GIBS se služebními příjmy poskytovanými v útvarech Policie České republiky s celostátní působností se srovnatelnou náplní služební činnosti,“ uvedl. To zdůrazňuje i mluvčí inspekce Martin Strouhal, který redakci poskytl údaje za GIBS.

Z přehledu policie, které server iROZHLAS.cz získal s pomocí informačního zákona, však vyplývá, že na podobné částky si loni nepřišli ani příslušníci elitních útvarů, jako je Národní centrála proti organizovanému zločinu nebo pyrotechnici. Výjimkou byli s 63 tisíci korun pouze členové Letecké služby, kteří se pohybují v nejvyšších platových třídách.

Přehled průměrných příjmů v celorepublikových útvarech policie a GIBS v roce 2017 ukazuje následující graf:

Poměřovat tak podle odboráře Tomka nelze výdělky v GIBS vzhledem k rozličnosti platových tříd ani s průměrným příjmem policejního sboru, natož s dalšími státními institucemi. S tím souhlasí také ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD, podle něho mají příjmy policistů široký rozptyl. „Do průměru jsou promítnuty i platy vedoucích pracovníků, kteří to tlačí nahoru,“ řekl.

Upozorňuje totiž, že na celkový průměrný příjem policistů, který má letos podle ministerstva financí činit 42 tisíc, nedosáhne většina z nich. „To, co bere většina policistů, je podstatně nižší. Podle mých informací se to bude pohybovat lehce přes třicet tisíc. To jsou peníze, které berou policisté ve službě, tedy ti přímo ve výkonu na ulici,“ doplnil.

Skokový nárůst výdělků

Platy v GIBS měly přitom loni dosahovat v průměru 50 tisíc korun – ve skutečnosti si ale příslušníci inspekce přišli na částku o 12 tisíc korun vyšší. Oproti předchozím letům tak jejich výdělky skokově narostly. Babiš kvůli tomu kritizoval tehdejšího šéfa inspekce Michala Murína už na jaře. Ten měl podle šéfa kabinetu část peněz určených na nové příslušníky použít na „nestandardní výši odměn“.

„Dostal peníze navíc na nové příslušníky, ale třicet milionů použil na nestandardní odměny. Normálně byly třináct milionů,“ uvedl Babiš v dubnu. Inspekce se tehdy bránila, že Murín postupoval podle dřívějšího usnesení vlády. Podle dokumentu měl vyrovnat platové rozdíly mezi GIBS a elitními policejními útvary.

Například sám Murín si loni vedle průměrného platu ve výši 119 tisíc přišel na odměnách na 355 tisíc korun. V inspekci proto Babiš inicioval kontrolu hospodaření, která posléze konstatovala údajné porušení rozpočtové kázně, jak informoval server iROZHLAS.cz už dříve. Žádal současně i odchod Murína, který skončil v dubnu. V čele inspekce ho v září nahradil někdejší lounský státní zástupce Radim Dragoun.

Nicméně letos si polepší i policisté v celorepublikových útvarech, jak ukazuje níže uvedený přehled. Příjmy výrazně vzrostly například pyrotechnikům i Letecké službě. „Musíme je zaplatit stejně jako u konkurence, jinak by odešli,“ doplnil Hamáček.

Vývoj výdělků v GIBS i v jednotlivých celorepublikových útvarech policie od roku 2013 ukazuje následující graf. Údaje za rok 2018 nejsou v případě GIBS definitivní – jde pouze o předpoklad, u policejního sboru pak odpovídají reálně vyplaceným částkám od ledna do července.

Zasloužené peníze?

Příjmy v GIBS naopak obhajuje například vedoucí katedry kriminalistiky Policejní akademie Miroslav Němec. Argumentuje mimo jiné tím, že příslušníci inspekce mohou být denně ohroženi na životech. „Pracovníci České správy sociálního zabezpečení nikoliv, pomineme-li to, že jim občas některý nespokojený klient vynadá,“ uvedl.

Vysoké cifry, které pobírají členové inspekce i elitních policejních útvarů, jsou tak podle Němce „zcela odpovídající“. „Výši jejich platů může zpochybňovat pouze člověk, který neví naprosto nic o práci těchto útvarů, o její nebezpečnosti, ani o tom, že tito lidé tráví v práci i většinu svého volného času a jsou neustále ohroženi,“ popsal.

Podle odboráře Tomka však není rizikovost služby v GIBS vyšší než v případě jiných bezpečnostních sborů. Výši výdělků vysvětluje i složením platových tříd. „V GIBS jsou systemizována služební místa převážně ve vysokých tarifních třídách, to znamená v 8. a 9. tarifní třídě,“ doplnil.

Redakce žádala o aktuální vyjádření také premiéra Babiše, ten ale i přes opakované výzvy na zaslané dotazy nereagoval.