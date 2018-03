'Běžel mi mráz po zádech,' říká žena, která objevila desítky let ztracené záběry z procesu se Slánským

Negativy obrazu a zvuku, magnetofonové pásky nebo přefocené kopie archivních dokumentů ÚV KSČ - to všechno ukrývala dvacítka beden - teprve nedávno náhodou objevených. Jak řekl ve vysílání Radiožurnálu ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant, podle popisu se jedná o materiály právě ze soudního procesu s Rudolfem Slánským z roku 1952.

'Běhal mi mráz po zádech'

Radiožurnál získal exkluzivně rozhovor s Barborou Novotnou Opltovou, insolvenční správkyní, který vysvětlila, jak se k nálezu dostala.

Insolvenční správkyně Barbora Novotná Opltová popisuje exkluzivně pro Radiožurnál, jak objevila vzácný materiál.

„Netušila jsem vůbec nic. Přečetla jsem si jen nápis na těch plechovkách. Prvotně mě to vůbec nenapadlo,“ říká Radiožurnálu s tím, že byla dost překvapená.

„Stáli jsme pak asi 15 minut s kolegou a dívali se na sebe. Vůbec nám nebylo jasné, na co se díváme. Otevřeli jsme další a další bedny a začínal nám běhat mráz po zádech,“ říká.

Ideologický film

„Materiály jsou docela dobře popsané právě proto, že zřejmě mělo dojít ke vzniku nějakého ideologického filmu o procesu se Slánským,“ domnívá se Bregant.

Bedny obsahovaly taky zvukové nahrávky, které by mohly doplnit chybějící části z procesu se Slánským, které nedávno získal i Český rozhlas.

„Tyhle nahrávky, předpokládám, pokud je to skutečně z toho procesu, by mohly být čisté přímo z těch mikrofonů, do kterých mluvili obžalovaní ,“ říká Miloslav Turek z rozhlasového archivu.

Kauza Slánský byla vykonstruovaným politickým procesem na nátlak Stalina v roce 1952. Výsledek - 11 rozsudků smrti, tři lidé byli odsouzeni na doživotí.