‚Zeman má zvláštní postavení., Poslancům z komise pro kontrolu BIS přišel dopis z Hradu

Prezident Miloš Zeman má právo na konkrétní informace od bezpečnostní informační služby (BIS) a zákon mu přiznává výjimečné pravomoci. Dopis takového znění přišel z kanceláře prezidenta poslancům sněmovní komise pro kontrolu BIS kurýrem ve středu, den před jejich zasedáním. Poslanci totiž ve čtvrtek jednali o Zemanově neobvyklém úkolu pro BIS, o němž informoval Radiožurnál. Praha 17:43 3. prosince 2020

Hlava státu žádala po Informační bezpečností službě (BIS) detaily o ruských zpravodajských operacích na našem území nebo konkrétní jména ruských špionů v Česku. Že má prezident na informace právo, dokládá Hrad i twitterovým příspěvkem Františka Matějky, cože je podle Deníku N aktivista za vystoupení Česka z Evropské unie.

„Prezident má jako hlava státu a vrchní velitel ozbrojených sil vůči zpravodajským službám zvláštní postavení a jsou mu přiznány výjimečné pravomoci,“ píše se ve čtyřstránkovém dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Jako první jeho znění zveřejnil Deník N.

Celkem dopis obsahuje pět bodů a zabývá se tím, co má BIS sdělovat a na co má prezident právo. Jeho odesílatelem je zástupce vedoucího kanceláře prezidenta republiky Petr Mužák. Radiožurnál se ho pokusil zastihnout, ale jeho sekretářka vzkázala, že má jednání a že se případně ozve.

Úvod stanoviska Kanceláře prezidenta republiky k úkolování BIS, který přišel členům sněmovní komise pro kontrolu BIS | Zdroj: Radiožurnál/iROZHLAS.cz

Hlava státu se v dopise také vůbec poprvé vyjádřila k tomu, že chce informace o konkrétních ruských špionech a detailech živých operací, což považují bezpečnostní experti za riziko a nestandardní požadavek. Hrad ale argumentuje, že na to má právo.

„Otázky směřující ke konkrétním údajům o objektech zájmu zpravodajských služeb jsou ze strany vlády a prezidenta republiky legální a legitimní,“ píše se v dopise. Hrad zároveň komisi ještě před zasedáním varoval, že nesmí kontrolovat obsah úkolů, které BIS zadala hlava státu. A že je výhradní odpovědnosti prezidenta posoudit, zda je uložený úkol v souladu se zájmy ČR.

Část stanoviska Kanceláře prezidenta republiky k úkolování BIS, který přišel členům sněmovní komise pro kontrolu BIS | Zdroj: Radiožurnál/iROZHLAS.cz

„Ředitel BIS je povinen předložit kontrolnímu orgánu PS (poslanecké sněmovny, pozn. red.) kromě jiného i písemná zadání úkolů uložených vládou anebo prezidentem republiky, právo obdržet toto písemné zadání úkolů má Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS. Toto právo, jak z uvedeného zákona vyplývá, je dáno pravomocí kontrolního orgánu kontrolovat činnost BIS, tj. kontrolovat i plnění zadaných úkolů ze strany BIS, nikoliv však kontrolovat relevantnost zadání, tj. obsah vládou nebo prezidentem republiky uložených úkolů,“ píše se ve čtyřstránkovém dopise.

Předseda komise Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL řekl, že dopis považuje za určitou formu nátlaku a tvrdí, že si některé pasáže dokonce protiřečí. „To nikdo z pamětníků nepamatuje,“ podotkl. „Já za to moc děkuji, mě vždycky zajímá právní názor z Hradu, je skvělé, že tento právní názor máme. Nicméně právní názory se mohou často různit. To bude možná jedna z příčin, proč se nám to dostane znovu do rukou,“ řekl Bělobrádek.

část stanoviska Kanceláře prezidenta republiky k úkolování BIS, který přišel členům sněmovní komise pro kontrolu BIS | Zdroj: Radiožurnál/iROZHLAS.cz

Radiožurnál žádal o vyjádření také mluvčího BIS Ladislava Štíchu. Ten však nechce úkol ani jednání komise komentovat.

Poslanec Ondřej Polanský za Piráty pak uvedl, že ho hradní analýza příliš nepřesvědčila. „Mě to příliš nepřesvědčilo, dopis považuji za nestandardní, objevují se tam argumenty, které si protiřečí,“ říká Polanský.

Komise nakonec ohledně úkolu ráno rozhodla tak, že kontrarozvědka má informovat ústavní činitele striktně podle zákona, ale prezidentův úkol je velmi podrobný až neobvyklý.

Hrad svoji analýzu opírá také o tweet aktivisty Františka Matějky, kterým má prý doložit „shodný názor prezidentů republiky,“ na činnost komise. Tweet cituje z údajného dvacet let starého vyjádření Havlova mluvčího Ladislava špačka, že „Prezident zdůrazňuje, že komise nemá co posuzovat kroky prezidenta republiky, proto nebyla zřízena.“

„Prezident zdůrazňuje, že komise nemá co posuzovat kroky prezidenta republiky, proto nebyla zřízena," sdělil prezidentův mluvčí Špaček.



(Slova mluvčího prezidenta Havla v březnu 2000 na adresu sněmovní komise pro kontrolu BIS, která se zabývala tím, že Havel dal tajný úkol BIS.) — František Matějka (@FrMatejka) December 1, 2020

„Že je tam odkaz na citaci prezidenta Havla z roku 2000, která je tam doložená formou twitteru, tak to je poněkud kuriózní,“ míní třeba poslanec Polanský.

Za rizikový ale úkol označili i oslovení odborníci. A to vzhledem k tomu, kterými lidmi se prezident Zeman obklopuje. Bezpečnostní prověrku nemá ani Zemanův poradce Martin Nejedlý, který minulý týden letěl do Moskvy za poradci prezidenta Vladimira Putina, ani hradní kancléř Vratislav Mynář.

„Je samozřejmě veřejným tajemstvím, že v blízkosti pana prezidenta jsou některé osoby, které mají k ruským zájmům velmi blízko, a z toho hlediska to skutečné může svoji roli hrát,“ upozorňuje třeba bývalý náměstek ředitele pro analytiku a zahraniční styky Úřadu pro zahraniční styky a informace Jan Paďourek.