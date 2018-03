metylalkohol

7. 5. 2013 |Petr Medek, Jakub Šídlo, mta, kko |Zprávy z domova

Lidé by stále měli prověřovat alkohol, který pijí. Podle policie se od začátku roku objevilo dalších sedm případů otravy metylalkoholem, jenom jeden člověk přežil. Mezi oběťmi je i 16letá dívka, která závadný alkohol vypila na rodinné oslavě v Děčíně. Speciální tým Metyl proto nekončí, podle policie by to bylo předčasné. Značné množství jedovatého alkoholu stále zůstává v oběhu.