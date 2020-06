Regiojet posílá do Chorvatska vyprodané vlaky, podle ministerstva může nastat problém ve Slovinsku

V úterý vyráží první vlak společnosti RegioJet do Chorvatska a je už delší dobu kompletně vyprodaný stejně jako několik dalších spojů. Čeká ho cesta přes Slovinsko, které podle informací z webu českého ministerstva zahraničí kvůli koronaviru vyžaduje ve vlacích rozestupy nejméně 1,5 metru. Společnost ale prodává všechna místa. Mluvčí společnosti pro server iROZHLAS.cz uvedl, že na ty spoje se nařízení nevztahuje. Ministerstvo má ale opačný názor. Praha 18:44 29. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlaky Regiojet míří do Chorvatska. Pustí je Slovinci i bez rozestupů mezi cestujícími. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Vůbec nevím, jestli si mám kupovat jízdenky pro mě a rodinu, když nevím, jestli nás pustí přes hranice,“ napsal redakci Tomáš Šmejkal, který stejně jako mnoho dalších Čechů plánoval využít nabídku vlakového spojení mezi Českem a Chorvatskem, kterou nedávno dopravce ohlásil.

Slovinsko 13. června obnovilo mezinárodní veřejnou hromadnou dopravu a stanovilo podmínky následovně: „Mezi základní zásady patří povinné používání ochranných roušek v dopravních prostředcích, dodržování vzdálenosti mezi lidmi minimálně 1,5 m - 2m, povinná dezinfekce rukou před nástupem cesty i při výstupu z dopravního prostředku... Tato pravidla se vztahují rovněž na tranzit vlaků, autobusů, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových a dalších vozidel mezinárodní hromadné přepravy osob, jejich dodržování je povinné a je namátkově kontrolováno slovinskou policií,“ píše s odkazem na slovinský Národní institut veřejného zdraví české ministerstvo zahraničí.

To také varuje, že nedodržení pravidel může vést až k „nevpuštění vozidla mezinárodní hromadné přepravy osob do země, a to i v případě, kdy takové vozidlo tranzituje“.

Společnost RegioJet, která v úterý vysílá první vlak do Chorvatska právě přes Slovinsko, ale prodává veškerá místa v soupravě. Nejsou v ní tedy dodrženy rozestupy, což dokazuje i online prodej jízdenek na stránkách dopravce.

Mluvčí společnosti Aleš Ondrůj je ale přesvědčený, že to RegioJet ani dělat nemusí. „Problematiku jsme konzultovali a hned na začátku jsme se na ni ptali našeho slovinského partnera, což jsou Slovinské železnice, které jsou zároveň dopravcem na slovinském území. Opakovaně nám bylo potvrzeno, že je to zaprvé ve formě doporučení a za druhé, že se to těchto vlaků netýká, že s tímto není žádný problém. Bez toho, abychom to ověřili, bychom tuhle věc nerealizovali,“ popsal serveru iROZHLAS.cz Ondrůj.

Soupravu RegioJetu totiž po Slovinsku táhne lokomotiva právě místního dopravce, který je v tu dobu podle Ondrůje odpovědný za zákonné a řádné provozování vlaku na slovinském území. A právě podle Slovinských železnic se doporučení na mezinárodní vlaky nevztahuje. Proto ani česká společnost neočekává žádné komplikace.

S ostatními hygienickými nařízeními pak RegioJet problém nemá. „Víme, že ve vlaku musí být dezinfekce, to je praxe, kterou používáme i v České republice – bude to navíc ještě posíleno -, cestující musí mít roušky, což je také praxe z České republiky. Navíc budeme mít pro cestující, kdyby náhodou někdo potřeboval, roušky k dispozici,“ dodal Ondrůj.

Nejde o nové nařízení

Server iROZHLAS.cz se proto zeptal na názor českého ministerstva zahraničí i slovinského ministerstva infrastruktury, pod které doprava spadá. Český resort na svém stanovisku trvá a odkazuje se i na stránky české ambasády v Lublani.

Na nich stojí: „Upozorňujeme na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků, dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy 1.5 m, aj.), a další zákony a nařízení. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.“

Podle ministerstva zahraničí navíc nejde o nové opatření. „Za problémy způsobené nedodržováním pravidel ze strany dopravce nenese ministerstvo zahraničních věcí žádnou odpovědnost. Ve Slovinsku nejde o žádnou novinku, s tímto pravidlem počítal například už repatriační spoj, který ministerstvo zahraničních věcí ze Slovinska vypravovalo v polovině března,“ doplnila mluvčí resortu Zuzana Štíchová. Slovinské ministerstvo se do vydání článku k problematice nevyjádřilo.

Ondrůj ale i přesto trvá na tom, že ve vlaku být rozestupy nemusí. „Nočních vlaků, které nemají vnitrostátní přepravu na území Slovinska, se toto opatření netýká. Podobně jezdí noční vlaky z Rakouska přes území Slovinska do Chorvatska,“ dodal Ondrůj poté, co ho redakce seznámila se stanoviskem ministerstva zahraničí.

Problémy autobusu na hranicích

Mluvčí Regiojetu rozporuje i informace na stránkách ambasády. „Jsme i v kontaktu s naší ambasádou v Lublani, i s nimi jsme to konzultovali, pak jsme to konzultovali s dopravcem, který poveze vlak na území Slovinska, což jsou Slovinské železnice,“ řekl mluvčí s tím, že si myslí, že právě slovinský dopravce má nejpřesnější informace.

Další důvodem podle něj je i to, že společnost nezajišťuje dopravu mezi dvěma slovinskými městy, a ni mezi Slovinskem a Chorvatskem. „Neprodáváme jízdenky z Lublaně do Rijeky, pouze prodáváme jízdenky z Prahy do Lublaně a z Prahy do Chorvatska, ze Slovenska do Lublaně, ze Slovenska do Chorvatska, ale nemáme tam vnitrostátní přepravu,“ dodal Ondrůj.

Před týdnem měl s nařízením problém autobus české cestovní kanceláře Victoria. Jak informoval server CNN Prima News, slovinský policista na chorvatských hranicích nepustil autobus plný českých turistů do země. Kromě toho, že cestující neměli rozestupy 1,5 metru, řidiče od nich neoddělovalo plexisklo. Autobus musel nakonec jet přes Maďarsko.

RegioJet bude vysílat do Chorvatska tři spoje týdně a to v úterý, v pátek a v neděli. Od 11. července až do konce prázdnin pak kvůli velkému zájmu vypraví vlak do oblíbené dovolenkové destinace každý den.