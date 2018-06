Přehled tisku: černý vývoz léků, zdražení piva a stále populární televizní reklama

Respekt

Přibývá dějepisářů, kteří raději než pravěk učí moderní dějiny - všímá si toho týdeník Respekt. Dřív přitom platilo, že na ně kantorům kvůli přeplněným osnovám nezbýval čas. Teď se ale dostanou třeba až do 90. let. Zároveň se ale část učitelů bojí reakce rodičů, kteří můžou mít na nejnovější dějiny odlišný názor, zmiňuje Respekt.

Euro

Český chmel a slad ohrožuje sucho i úbytek půdy. O rostlinu je ve světě velký zájem Číst článek

Po zemědělcích už sucho straší taky pivovary - věnuje se tomu týdeník Euro. Kvůli nedostatku vláhy totiž pěstitelé čekají špatnou úrodu chmele a sladovnického ječmene, což se může projevit na kvalitě a ceně piva. Některé pivovary si proto suroviny objednávají u více dodavatelů než dřív.

Pěstitelé chmele se třeba potýkají s tím, že kvůli nízkým srážkám rostliny ještě nedorostly až na vrchol chmelnice. Na menších štocích tak nejspíš bude méně šišek, klesne výnos a chmel pak pravděpodobně zdraží, předpovídá týdeník Euro. Horké počasí také snížilo úrodu sladovnického ječmene, ze kterého se vyrábí slad - po vodě druhá nejdůležitější surovina k přípravě piva.

Mladá fronta DNES

Stále víc pacientů utrácí za bílé plomby - to je téma Mladé fronty DNES. Na rozdíl od takzvaných amalgámů je přitom nehradí zdravotní pojišťovny. Lidé je tak musí zaplatit ze svého. Stomatologové ale bílé zubní výplně nedoporučují těm pacientům, kteří o svůj chrup pečují špatně.

Lidové noviny

Stát začne trestat černý vývoz léků - informují o tom Lidové noviny. Medikamenty přitom v zahraničí nelegálně prodávají samy lékárny. Úředníci už vedou řízení s několika desítkami provozovateli lékáren, kteří načerno vyvezli přípravky za 280 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví přitom může vývoz konkrétních léků zakázat.

Na lécích je závislých 900 tisíc Čechů, léčí se ale jenom zlomek. Doktoři často nevědí o návykovosti tabletek Číst článek

Černý export léků mají na svědomí lékárny s distribučním oprávněním. Výrobcům sice musí oznámit, jestli přípravky nakoupí jako lékárna, nebo jako distributor, stává se ale, že medikamenty odeberou jako lékárna, ale pak je jako distributor prodají třeba v Německu, kde jsou léky dražší, srovnávají Lidové noviny. Nelegální obchod s léky představuje asi desetinu oficiálního ročního přeprodeje do ciziny. Státní ústav pro kontrolu léčiv dokonce tvrdí, že do zahraničí se vyvážejí dokonce ty léky, které v Česku chybí.

Hospodářské noviny

Reklama v televizi je stále in - to je titulek Hospodářských novin. Zatím se totiž nenaplňují předpovědi, že se reklama přesune z vysílání hlavně na internet. Loni televize na spotech utržily 48 miliard korun, to je meziročně o 13 procent víc. Zájem o televizi ale může časem snížit chystané zpoplatnění některých komerčních kanálů.

E15

Expertům na IT už firmy nabízejí víc peněz, než kolik berou průměrní bankéři - píše to deník E15. Bankéři přitom dlouho patřili vůbec k nejlépe placeným profesím. Ajťáci si ale nově vydělají víc - téměř 57 tisíc korun měsíčně. Odborníky na IT totiž poptávají firmy napříč ekonomikou a díky tomu jim platy rostou.

Po práci do džungle. Digitálních nomádů přibývá, cestují po světě a současně pracují na dálku Číst článek

Na trhu ale kvůli ekonomickému růstu chybí taky pracovníci ve výrobě - hlavně konstruktéři, technologové, svářeči nebo obráběči, vyjmenovává deník E15. Zato oblasti jako finance nebo účetnictví se s nedostatkem pracovníků nepotýkají.

Právo

Podvodníci snadno zneužívají veřejné wi-fi sítě - upozorňuje na to deník Právo. Anonymně se k nim totiž může přihlásit úplně každý. Sítě pak slouží ke krádežím, vydírání nebo třeba prodeji drog. Jenže když na to policisté přijdou, problém z toho můžou mít jejich provozovatelé, a ne skuteční pachatelé, které se třeba ani nepodaří vypátrat.