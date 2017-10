Sedm dní, které otřesou Čínou? Začal 19. sjezd mocných komunistů, Si Ťin-pching sahá po trůnu vůdce

V Pekingu začíná 19. sjezd Komunistické strany Číny: klíčová událost, která určí další osud země a spolu s tím i její vliv na okolní svět. Co Čínu čeká - a co máme čekat my od ní? Vzkřísí prezident Si Ťin-pching předsedu Maa? Kdo se dostane na výsluní z moci, a kdo se z něj naopak zřítí? A proč v Pekingu zakázali balóny a Airbnb? Přinášíme všechny zásadní odpovědi. Otázky a odpovědi Peking 6:00 18. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud by Si Ťin-pchinga (nahoře) jmenovali předsedou Komunistické strany Číny, postavil by se tak na roveň Maovi, a to nejen symbolicky: znamenalo by to, že moc v rukách bude třímat on, a až po něm stálý výbor politbyra. | Foto: Reuters, Profimedia / Koláž iROZHLAS

Čína se ve středu ráno probudila do klíčového týdne, který završí posledních pět let její existence - a co je zásadnější, nastolí kurz na pět následujících. Záplava rudých vlajek v ulicích Pekingu i ostříží pohled posílených policejních hlídek už předem avizovaly, co se chystá. Dlouho očekávaný sjezd Komunistické strany (KS) Číny začíná.

Proč je to tak důležité?

Přežila. Na rozdíl od statisíců dalších praktikujících Fa-lun Kung, jimž rozřezali těla a ukradli orgány. Toto je otevřené svědectví Annie Yang, oběti čínského pracovního tábora a matky odtržené od syna. „V lágru mi zbělaly všechny vlasy. Sebrali mi právo být člověkem,“ popisuje minulou i stálou bolest v rozhovoru pro iROZHLAS.cz .

Jednou větou: letošní kongres rozhodne o příštím osudu Číny, a v důsledku tak ovlivní celý svět. Ústřední výbor KS Číny totiž na sjezdu potvrdí nové vedení země, a změn na nejvyšších postech se očekává vskutku požehnaně. S výjimkou toho nejvyššího z nejvyšších: generální tajemník ústředního výboru a čínský prezident v jedné osobě, Si Ťin-pching, si svou moc nejenže ponechá, ale s nejvyšší pravděpodobností ji ještě značně posílí. Ruku v ruce s tím se očekává také další utužení politického a ideologického kurzu.

Kolik se jich sjede a kdy?

Úterní tisková konference čínské vlády přinesla místo odhadů přesná čísla. 19. sjezd KS Číny se odehraje v Pekingu ve dnech 18. - 24. října, tedy od této středy do příštího úterý. Sejde se na něm celkem 2280 schválených delegátů (o sedm méně, než bylo avizováno minulý měsíc).

Ti zvolí nový ústřední výbor (ÚV) strany; ten stávající čítá 205 stálých členů. Pak své hlasy odevzdá ústřední výbor: vznikne nové, 25členné politbyro, jeden ze dvou nejvyšších mocenských orgánů v zemi. Poslední fází bude volba a vyhlášení toho nejmocnějšího: sedmičlenného stálého výboru politbyra.

Už teď s jistotou víme, že pět ze sedmi nejmocnějších mužů Číny letos dosluhuje; očekává se, že místo ve stálém výboru si podrží pouze Si Ťin-pching a současný premiér Li Kche-čchiang. Zbylých pět bude nahrazeno: Čang Te-ťiang, Čang Kao-li, Jü Čen-šeng, Wang Čchi-šan a Liou Jün-šan. A kvůli příslibu míst, která jmenovaní uvolní, proteklo za dohledu prezidenta Si už hodně pomyslné politické krve.

Dosavadní složení stálého výboru politbyra: zleva Čang Kao-li, Liou Jün-šan, Čang Te-ťiang, prezident Si Ťin-pching, premiér Li Kche-čchiang, Jü Čeng-šeng a Wang Čchi-šan. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Kdo tomu velí?

Předsedat letošnímu sjezdu bude už zmíněný Liou Jün-šan, dosavadní předseda ústřední komise pro řízení výstavby duchovní civilizace a vedoucí skupiny ÚV pro propagandu a ideologii - stručně řečeno nejvyšší činitel státní propagandy. Liou Jün-šana si český čtenář možná pamatuje z letošního léta, kdy Liou navštívil Česko a jednal o "nutnosti rozvíjet spolupráci" s předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem (ČSSD).

Skutečné nitky se však sbíhají do rukou prezidenta Si Ťin-pchinga: to on je pokládán za alfu a omegu napjatě sledovaného kongresu.

Co chce Si Ťin-pching?

Odborníci na čínskou politiku prezidentovi do hlavy samozřejmě nevidí, pečlivě však analyzují jeho veškeré kroky i systém, jenž kolem sebe zatím stihl vybudovat. A shodují se na jednom: Si Ťin-pching se žene za další mocí.

Už nyní přitom Si platí za nejautoritativnějšího vládce Číny od dob samotného Velkého kormidelníka neboli Mao Ce-tunga. V doširoka rozhozených sítích mohutně promované protikorupční kampaně, jíž z čela Ústřední disciplinární komise velela prezidentova pravá ruka Wang Čchi-šan, se zachytilo přes 200 vysoce postavených funcionářů a 1,4 milionu kádrů.

Sun Čeng-cchaj na archivním snímku. | Zdroj: Reuters

Jedním z posledních odstraněných byl pořádně tučný kousek: člen politbyra a šéf strany v metropoli Čchung-čching Sun Čeng-cchaj, jehož mnozí považovali za možného následníka Si Ťin-pchinga. Jenže letos v červenci náhle spadla klec a Sun byl kvůli blíže nespecifikovaným "porušením stranické disciplíny" odvolán. V politbyru po něm zeje prázné místo, v Čchung-čchingu ho ovšem promptně nahradil další z "prezidentových mužů" Čchen Min-er.

Sunův případ je výjimečný svým vysokým profilem, ale není ojedinělý. Si Ťin-pchingovi věrní dnes drží řadu klíčových postů a napomáhají tak Si Ťin-pchingově hromadění a utužování moci, které má být stvrzeno na právě zahájeném sjezdu.

As China starts its five-yearly Communist Party congress we ask: how powerful is Xi Jinping? pic.twitter.com/fwVHFKsO3O — The Economist (@TheEconomist) 17. října 2017

Jak na to?

Klíčem jsou právě spolehliví lidé. Už nyní jich má Si Ťin-pching za sebou tolik, že by měl mít na sjezdu zajištěnou převahu a zajistit si, jak pro Hlidacipes.org poznamenal server Sinopsis, převahu pro prosazení svých hráčů do politbyra.

První Si Ťin-pchingův mandát (2012-2017) je považován za kompromis ovlivněný jeho dvěma předchůdci Chu Ťin-tchaem a Ťiang Ce-minem. Ten teď končí - a během sjezdu bude svět napjatě sledovat i to, zda si prezident jmenuje nástupce. Si Ťin-pchingův výstup na mocenský vrchol potvrdil 17. sjezd v roce 2007, kde se stal členem stálého výboru a příští rok i viceprezidentem.

Agentura Reuters upozorňuje, že jakýkoli Si Ťin-pchingův nástupce by se tento týden musel stát členem stálého výboru a být natolik mladý, aby s ním šlo počítat pro příští tři pětiletky - první "v učení", druhé dvě jako prezident. Pokud se nikdo takový neobjeví, bude to další indicie potvrzující stále hlasitější spekulace - a sice že si Si Ťin-pching kypří půdu pro setrvání v čele státu po skončení svého druhého funkčního období (od 2022).

V čem je háček?

V tom, že by tím prezident rozbil politiku kolektivního vedení, striktně praktikovanou už od počátku 80. let. Zásada prosazená tehdejším vůdcem Číny Teng Siao-pchingem, poučeným hrůzovládou Kulturní revoluce, měla rozředit moc a zabránit její kumulaci v rukách jediného člověka či malé skupinky lidí.

'Všechnu krásu světa jsem našel v téhle ženě.' Bolavá láska bez hranic za časů komunistické strany Číst článek

Významnou součástí těchto opatření je také omezení dvou funkčních období na nejvyšší posty v zemi: generálního tajemníka (šéfa KS Číny) a prezidenta (hlavy státu). Ve druhém případě je toto omezení dokonce vepsáno v ústavě; hlava státu a generální tajemník v jedné osobě má být pouze prvním mezi rovnými.

Jenže na dobrotivého "velkého tátu Si" už čínská propaganda dávno zapomněla. Dnešní Si Ťin-pching je "jádrem" komunistické strany a nekompromisním vůdcem, který viditelně preferuje Maovo pojetí moci před tím Tengovým. V souvislosti s tím se skloňuje ještě jedna věc:

Vzkřísí Si Ťin-pching předsedu strany?

Předseda KS Číny je titul neodmyslitelně spjatý s Mao Ce-tungem, a nedlouho po Maovi také zmizel; stranu (a s ní i Čínu) už po desetiletí řídí generální tajemník. Pokud by Si Ťin-pchinga jmenovali předsedou strany, postavil by se tak na roveň Maovi, a to nejen symbolicky: znamenalo by to, že moc v rukách bude třímat on - a až po něm stálý výbor politbyra.

Ulice Pekingu - a billboard velebící úspěchy prezidenta Si Ťin-pchinga. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Si Ťin-pchingův význam dále potvrzuje také fakt, že jeho jméno bude zaneseno do stanov KS Číny, spolu s jeho politickou filozofií, která tím povýší na stranické a státní dogma: takzvaným "Si Ťin-pchingovým myšlením".

To samo o sobě není nijak výjimečné, do stranických stanov byly zaneseny také klíčové zásady z éry Siových předchůdců. Jenže: jak Chu Ťin-tchaovo, tak Ťiang Ce-minovo jméno u toho chybělo, "Důležitá myšlenka 'trojího zastoupení'" a "Vědecký náhled rozvoje" byly zkrátka kolektivní prací strany. Teng Siao-pchinga sice stanovy jmenují, hovoří však o "Teng Siao-pchingově teorii" - termín "myšlení" v nich byl dosud vyhrazen pouze velkému Maovi. (Podrobné vysvětlení od Sinopsis čtěte zde.)

China's Xi set to codify legal clout, anti-graft campaign at congress https://t.co/K0034flIqc — Reuters Top News (@Reuters) 17. října 2017

Kdo další míří k výšinám?

Kromě Si Ťin-pchinga se pozornost na 19. sjezdu KS Číny soustředí na několik dalších mocných mužů, o nichž se spekuluje jako o nových členech stálého výboru.

Prezidentova důvěrníka a nynější hlavu města Čchung-čching - Čchen Min-era - jsme už jmenovali. Za zmínku stojí také šéf úřadu stálého výboru (de facto prezidentské kanceláře, pozn. red.) Li Čan-šu, po desítky let blízký Si Ťin-pchingův přítel a jeho pevná opora, jež čínskému prezidentovi mapuje terén i jako diplomatický posel v zahraničí (například u Vladimira Putina).

Mluví se také o nejmladším členovi politbyra, 54letém Chu Čchun-chuovi - ačkoli se zdá, že jeho akcie poslední dobou trochu spadly - či jeho kolegovi z mladého křídla strany, vicepremiéru Wang Jangovi. Zaznívají rovněž jména Chan Čeng (ústřední výbor strany, bývalá hlava Šanghaje) nebo Wang Chu-ning (klíčový poradce v oblasti zahraniční politiky a jako Li Čan-šu stálý prezidentův doprovod během cest do ciziny; v Jižní Koreji ho dokonce překřtili na "čínského Kissingera").

Fotogalerie (19)







Očekává se také jmenování nového ředitele Čínské lidové banky - stávající Čou Siao-čchuan už je ve funkci 15 let a z toho pět let přesluhuje, protože Peking nemohl najít vhodného kandidáta, podotýká South China Morning Post. Nově obsazeny mají být také další funkce jako například ministr zahraničí, některé z nich však mohou zůstat pod pokličkou a být zveřejněny až napřesrok, během březnového zasedání parlamentu.

Kam kráčíte, politiko, ekonomiko, společnosti?

Na sjezdu zazní klíčový Si Ťin-pchingův projev, který lze označit za politickou zprávu. Obsah prezidentových slov kongres schválí, a na (možná nejen) příštích pět let tak určí další kurz Číny - v politické, ekonomické i společenské rovině, v otázkách domácích i zahraničních.

Sjezd čínských komunistů jako prodejní artikl: nefritový kruh s portréty prezident Si Ťin-pchinga, první dámy Pchen Li-jüan a heslem "čínský sen". | Zdroj: Reuters

Očekává se systém zaměřený proti "podvratným omylům" a usilující o konsolidaci stranické moci nad zemí, budování čínského úspěchu (oblíbený "čínský sen") a posílení velmocenského postavení Číny směrem vně hranic.

Analytici však nepočítají s žádnými zásadními změnami v politické agendě; co se ekonomiky týče, zájem se soustředí na reformu státních podniků a "rozhodující" roli trhu, o níž Si Ťin-pching tak často mluvil na začátku svého funkčního období. Důležitým tématem bude také znečištění životního prostředí.

Posílen má být také protikorupční a bezpečnostní systém - včetně Národní bezpečností komise, jíž předsedá přímo Si Ťin-pching a která se podle odhadu Reuters může stát mocnější silou než Ústřední vojenská komise, jež stojí v čele čínské armády. Mluví se také o vytvoření nového úřadu: Národní dozorčí komise, která by měla pojmout pravomoci hned několika stranických a vládních orgánů.

Co a jak s bezpečností?

Pro hladký průběh sjezdu udělaly čínské úřady ledacos. Jak neopomněl zdůraznit pekingský šéf strany (a další Si Ťin-pchingův člověk) Cchaj Čchi, vedení města si od všech zúčastněných vymínilo "120procentní" úsilí k zajištění bezpečnosti.

První "na ráně" jsou samozřejmě policisté, a ti jsou ve střehu zdaleka nejen v Pekingu - viz krátké video distribuované mezi bezpečnostními složkami v Šanghaji, kde vystupuje pracovitý muž zákona, který kvůli bedlivé službě obětoval dokonce i narozeniny své malé dcerky. Posílila i kyberbezpečnostní opatření (a spolu s nimi také cenzura internetu).

Čtečky obličejů dobyly Čínu. Umožňují platit díky selfie, cepují a udávají narušitele pořádku Číst článek

A dále: v pekingské hromadné dopravě zdvojnásobili bezpečnostní kontroly a zavedli kontroly zavazadel i bezpečnostní rámy; supermarkety i internetové kavárny prověřili kvůli hrozbě požáru; výrazně omezili kurýrní služby, třeba tekutiny, gelové a práškové výrobky, nože, hračky v podobě zbraní či budíky, které jde použít jako časovače na výrobu bomb, už lidem domů nedovezou a smůlu má i ten, komu by se zachtělo dronů.

A propos, drony: ty na pekingskou oblohu pochopitelně nesmějí, stejně jako horkovzdušné balóny nebo parašutisté. Zavřela také velká část barů a nočních klubů a na poslední chvíli byl také vyhlášen zákaz ubytovacím službám jako Airbnb, který má platit až do konce měsíce.

Konec luxusu?

S oslavovaným protikorupčním tažením přišlo i pompézní utažení peněženek. V duchu "šetrnosti", dalšího oblíbeného motta Si Ťin-pchingova prvního mandátu, tentokrát delegáti musí zamávat luxusu na rozloučenou. Už žádné krevety a kadeřnické služby zdarma, žádné barevné výzdoby v hotelovým pokojích, žádné opulentní bankety, oznámil tuto neděli člen přípravného výboru Wag Li-lien.

Delegáti se budou muset spokojit s "domácí kuchyní" bufetu.

Delegates to the 19th Communist Party of China (CPC) National Congress start to arrive in Beijing https://t.co/Rg1agS0Gpx pic.twitter.com/vHxFSMbo7z — China Xinhua News (@XHNews) 15. října 2017