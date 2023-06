Zničení Kachovské přehrady je válečný zločin. Svědčí o úplném zoufalství Ruska, soudí vojenský analytik

Boje na Ukrajině sice v posledních dnech sílí, ale zatím není jasné, jestli už začala plánovaná ukrajinská protiofenziva. Podle Ruska ano, a to na pěti úsecích fronty. Kyjev ale varoval před rozsáhlou psychologickou operací Moskvy. V úterý ráno pak přišly zprávy o zničení Kachovské přehrady. „Zničení přehrady velmi intenzivně ohrožuje ukrajinskou civilní populaci a ztěžuje i jakékoliv vojenské operace," míní analytik Otakar Foltýn. Kachov 16:39 6. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničená Kachovská přehrada | Zdroj: ČTK / AP / Uncredited

Jednoznačnou indicií je podle vojenského analytika Otakara Foltýna metodický postup Ukrajinců v rámci přípravy ofenzivy. „K té ofenzivě nepochybně dojde, ale nedá se říct, který okamžik za ni označit, protože jí naprosto logicky předchází průzkum bojem nebo operace, které se snaží Rusy přesměrovat do jiné oblasti.“

„Ukrajinci dodneška velmi intenzivně pracují na tom, aby Rusové neměli nejmenší šanci zjistit, kde ofenziva reálně proběhne. A to, co dělají, tak dělají velmi dobře. Rusy už několikrát na operační úrovni překvapili a nepochybně je překvapí i tentokrát,“ soudí Foltýn.

Válečný zločin

Od úterního rána se valí litry vody ze zničené Kachovské přehrady v okupované části jižní Ukrajiny. Podle ukrajinských zdrojů ji do povětří vyhodily ruské síly. Ruská agentura TASS kontrovala tím, že přehradu zničil ukrajinský raketomet.

„Ruské tvrzení je i technicky naprostý nesmysl. Ukrajinci nemají důvod dělat něco, co by pro ně samotné bylo kontraproduktivní – zničení té přehrady velmi intenzivně ohrožuje ukrajinskou civilní populaci a ztěžuje i jakékoliv vojenské operace, které by v tento okamžik šly přes ten rozvodněný Dněpr.“

Ukrajinci prý v tuto chvíli dělají vše, aby evakuovali co nejvíce civilistů, kteří jsou po směru proudu řeky. „Ale i tak je ta intenzita nádrží taková, že zřejmě dojde i k civilním obětem,“ míní Foltýn.

„Navíc i z těch snímků je zřejmé, že Rusové odpálili podminování přehrady, které bylo připraveno už měsíce. Na ruské straně to svědčí o úplném zoufalství, protože Kachovská přehrada mimo jiné slouží k zásobování Krymu vodou,“ říká analytik s tím, že v létě tak v místě bude drastické sucho.

„Je tady naprosto zjevné, že Rusové lžou a dopustili se válečného zločinu,“ shrnuje.

Propaganda mířená na vlastní

Pokud uvažujeme nad tím, proč Rusko vysílá do světa nepravdivé informace například o počtech padlých v bojích z posledních dnů nebo o tom, že odrazili velký ukrajinský útok z několika směrů, musíme si podle Foltýna uvědomit, že kremelský režim při své propagandě velkou částí míří na svoji domácí populaci.

„Primárním cílem Putinova režimu je udržení moci, úspěch na bojišti je teprve sekundární. Z tohoto důvodu je potřeba dívat se na ty zprávy nejenom tak, jak je čteme my, ale i tak, jak je čte domácí ruská populace,“ upozorňuje Foltýn.

„Hraní na pocit ohrožení a vyvolávání strachu je ten nejjednodušší a poměrně velmi účinný způsob, jak mobilizovat vlastní populaci. A to také Rusové dělají. A je pravda, že pokud ruská populace akceptuje pocit ohrožení, tak se chová tím způsobem, že toleruje i to, co by režimu jinak pravděpodobně neprošlo,“ dodává.

