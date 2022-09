Putin o Rusku mluví jako o svébytné civilizaci. Ta má nahradit prohnilý Západ, říká komentátor Dvořák

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek v moskevském Kremlu podepsal smlouvy o připojení čtyř ukrajinských regionů tvořících 15 procent rozlohy celé Ukrajiny k Ruské federaci. Patří mezi ně Doněcká a Luhanská lidová republika a také Chersonská a Záporožská oblast. Co to znamená pro konflikt na Ukrajině a jak tento akt může ovlivnit vývoj ruské války? Praha 0:10 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé v Luhansku sledující projev Vladimira Putina | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Ještě než Putin podepsal smlouvy připojující ukrajinské oblasti k Rusku, měl před oběma komorami ruského parlamentu půlhodinový proslov.

V něm zmínil právo na sebeurčení podle Charty OSN a právě tohoto práva, jak řekl, využily všechny čtyři oblasti. Také mluvil o údajném neonacistickém převratu na Ukrajině a o tom, jak byli obyvatelé na Donbasu vystaveni genocidě.

„Obyvatele separatistických oblastí označil za nezlomné a do Kyjeva vzkázal, že se lidé obývající anektovaná území stávají ruskými občany, a to navždy. Několikrát také řekl, že svoji zemi bude chránit všemi prostředky,“ předkládá prezidentův proslov Pavel Novák ze zahraniční redakce.

Co bude dál?

Podpisem smluv však není vše hotovo. Celý akt musí být ještě schválen Státní dumou, Radou federace a ústavním soudem. Také je nutné vyřešit, jaké budou další kroky. Odpověď na tento problém očekával ruský deník Komsomolská pravda v prezidentově projevu. Ten se však k tématu dalšího postupu nevyjádřil.

Už nyní je zřejmé, že spousta zemí ruskou anexi ukrajinských oblastí neuzná. Jak uvedl Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu a expert na Rusko, Putinovi je úplně jedno, jak se k jeho kroku postaví ostatní státy.

„Putin hraje vabank. Ví, že na Západ se ohlížet nemůže, ba podle svého vlastního přesvědčení ani nemusí. Navíc mluvil o Rusku jakožto o svébytné civilizaci, která by měla nahradit prohnilý Západ. Užívá tedy kategorie, ve kterých mluví například Alexandr Dugin, známý ideolog zuřivého ruského nacionalismu,“ míní Dvořák.

Postup NATO na východ

Projev byl pro mnohé nepřekvapivý. V kanceláři ukrajinského prezidenta ho dokonce nikdo nesledoval. Údajně to nebylo vůbec potřeba, všichni zhruba věděli, o čem se mluvilo. Krom toho navíc pokračuje zasedání Rady pro národní bezpečnost a ochranu za účasti Zelenského.

„Řekl bych, že vše, o čem mluvil, bylo očekávatelné. Napadlo mě ale, jaká to je od Putina jako agresora drzost, když ze samotné agrese viní Západ. Sám musí vědět, že ten o integritu Ruska v žádném případě neusiluje a že ji neohrožuje. V žaludku mu samozřejmě leží rozšiřování NATO východním směrem, což chápu. Ale třeba Ukrajina i Gruzie, které byly napadené Ruskem si na členství v NATO budou muset ještě drahný čas počkat,“ vysvětluje Dvořák.

Nesmyslný boj

Ukrajina se svých území nechce vzdát snadno. Otázkou tedy zůstává, co se bude dít dál. Většina lidí z těchto oblastí ale utíká kvůli vyhlášené mobilizaci.

„Nevím, jestli bude Rusko verbovat lidi z těch daných připojených oblastí, ale spíš si myslím, že bude spoléhat na vlastní síly a na to, že tam nějakým způsobem dostane větší množství zmobilizovaných vojáků, kteří ale zase nemají tak valnou morálku. To, co dnes prezident udělal, je pro Rusko sice velké symbolické gesto, ale je velkou otázkou, jestli to vojensky bude moci udržet,“ říká zahraniční zpravodaj Martin Dorazín.

S ním souhlasí i Dvořák. Podle něj mají Ukrajinci silnou morálku a vědí za co bojují. „Já si myslím, že čím dál tím více ruských chlapců, kteří jdou na frontu, a viděl jsem to i dneska na Seznamu, telefonuje svým matkám, dívkám a podobně a říkají jim, že tam žádní nacisté nejsou a že život tam je stejný jako u nich v Rusku. Lidé, kteří do té války přijdou, hned pochopí, jaký smysl ten boj má – totiž žádný,“ dodává Dvořák.

Poslechněte si celý Speciál v audiozáznamu. Moderuje Jan Pokorný.