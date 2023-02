Ukrajina bojuje s korupcí. ‚Berou to vážně, nemá se to vrátit do starých dobrých časů,‘ popisuje zpravodaj

Ukrajinská tajná služba SBU zahájila sérii domovních prohlídek v domech a bytech vysoce postavených politiků a státních úředníků. Podle listu Ukrajinska pravda jde o další etapu boje proti korupci. Na Ukrajině situaci sleduje stálý zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Rozhovor Praha 21:31 1. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinská bezpečnostní služba SBU | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Kteří ukrajinští politici anebo státní zaměstnanci se dočkali nepříjemné „návštěvy“ tajné policie?

Je to celý seznam. Já ho tedy nebudu citovat celý, ale jde dohromady o desítky lidí na různých úřadech a stupních řízení ukrajinského státu.

Připomenu bývalého ministra vnitra Arsena Avakova. Tam se zdá, že je potřeba vysvětlit jakýsi podezřelý nákup vrtulníků, ale to bylo ještě vlastně před válkou, takže se to týká staršího období. Sám Avakov, významná figura tehdejší vlády, k tomu řekl, že to bylo kolektivní rozhodnutí vlády a on konkrétně za celý kontrakt odpovědnost nenese.

Jiný asi bude případ známého oligarchy Ihora Kolomojského. Tam policie přišla do jedné z jeho rezidencí. Vypadá to jako příměstská chata, takový pěkný srub.

Kolomojský, který dlouhodobě pobývá v Izraeli, je podezřelý z mnoha miliardových podvodů ve společnostech, jejichž je spolumajitelem. Tam jde v přepočtu o miliardy korun daňových úniků, různých machinací. Zatím jsou to ale jen podezření.

Tím výčet nekončí, protože tajná služba zasahovala také v případech náměstků na ministerstvech obrany, na ministerstvech infrastruktury a spoustě dalších úřadů.

Ukrajinskou vysokou korupci, kterou jsi teď popisoval, nemá většina z nás šanci znát. Ale někteří se možná setkali s jedním z letitých problémů, a to s korupcí mezi celníky na ukrajinských hranicích. Jak se daří ukrajinské vládě bojovat právě s touto formou nepěkného chování?

Já jsem na Ukrajině zažil spoustu výměn celní služby a vždycky to dopadlo tak, že i další vedení se do něčeho namočilo.

Je to velmi lákavé být celníkem a mít kontrolu nad vším, co proudí přes hranici. Ukrajina s tím měla obrovský problém hlavně na karpatské celnici a na všech západních hranicích.

Teď přišla pozitivní zpráva, že bylo vyměněno celé vedení ukrajinské celní služby, včetně jejího šéfa Vjačeslava Demčenka a jeho náměstků. Razie byly také v bytech vysokých úředníků daňové policie, například daňové služby. Tam byla pro podezření z korupce vyhozená Taťána Kirienková, šéfová státní daňové služby.

A zřejmě také půjde o výměnu celého vedení daňového úřadu v hlavním městě Kyjevě, jak píše Ukrajinska pravda.

Kontroloři z USA

Korupce může přinést pokles důvěryhodnosti a to zase může přinést pokles ochoty dodávat Ukrajině zbraně nebo jinou pomoc. Víme, že na Ukrajinu proudí obrovské množství humanitární pomoci a západních zbraňových systému. Dá se uhlídat, aby se všechno dostalo do správných rukou?

V tak obrovském objemu to asi nikdy nepůjde úplně stoprocentně. Ostatně už se objevilo několik skandálů s tím, že se pomoc opravdu nedostávala ke správným lidem. Ale nebyl to zásadní objem, nebyla to její většina, byla to vždycky menší část, která se potom objevila v menších obchodech, kde to nebylo tak vidět.

Samozřejmě že chmatáků je i tady celá řada. Lidí, kteří si chtějí na neštěstí sami přilepšit. Ale právě to je jednou z nových linií boje proti korupci prezidenta Volodymyra Zelenského, který řekl, že personální změny a boj proti korupci bude pokračovat.

Ve středu o tom mluvil také generální prokurátor Andrij Kostin, který upozornil, že pokud někteří úředníci očekávají, že se všechno vrátí do „starých dobrých časů“, kdy kradli prakticky všichni, tak se velmi pletou.

Teď to opravdu vypadá, že právě kvůli tomu, aby se vyvrátily různé pochybnosti a obnovila důvěra ve schopnost ukrajinského státu kontrolovat všechny toky, tak to začali brát velmi vážně.

Ostatně třeba Spojené státy už tady mají od léta vlastní tým kontrolorů a auditorů, kteří opravdu velmi přísně dohlíží na to, co se děje s americkými zbraněmi a jak jsou využívány.