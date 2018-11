‚Stále jenom sliby.‘ Odboráři ArcelorMittalu jsou po schůzce s možným novým majitelem Guptou rozladěni

„Když řeknu, že jsme rozladěni, tak to je velmi slabé slovo,“ řekla předsedkyně odborové organizace na ředitelství AMO Ivana Jančíková. Odboráři podle ní stále nedostali odpověď ani na jednu z pěti konkrétních otázek, které budoucím majitelům položili už 19. října.

„Dneska přijel pan Gupta s velkým týmem naprosto nepřipraven. Nebyli schopni nám odpovědět nic konkrétního, stále jenom sliby. Ale slibů už jsme slyšeli tolik, že už dalším slibům nevěříme,“ řekla Jančíková.

ArcelorMittal Ostrava se má prodat do 1. ledna 2019, oznámily odbory Číst článek

Odboráři se bouří i v dalších podnicích

Předsedkyně Odborové organizace Ostravská huť Alena Sobolová řekla, že se bouří i odboráři v dalších evropských podnicích, které má Liberty od ArcelorMittalu kupovat, protože také nemají garance investic. „Budeme dělat všechno pro to, v rámci legislativy a politiků, kteří dneska stojí za námi, aby Ostrava měla dále budoucnost, ocelářství tady bylo,“ řekl předseda odborů v rourovně Petr Zegzulka. Odbory podle něj nedopustí, aby si z huti udělal nějaký podnikatel byznys jen na pár let a pak odešel.

Liberty už dříve uvedla, že v příštích pěti letech chce do podniku investovat minimálně 150 milionů eur. „Za posledních pět let to, co je potřeba na provoz hutě, bylo více než 150 milionů, takže do budoucna by to negarantovalo ani zajištění provozu v takové míře, jaká je, natož aby byla řeč o nějakých investicích a o nějaké budoucnosti,“ řekla Jančíková.

Odboráři podle ní, když slyšeli zase jen plané řeči, už neměli zájem v tuto chvíli jednat. „Nevylučujeme, že se můžeme setkat ještě někdy v budoucnu, ale chceme konkrétní odpovědi, konkrétní garance a chceme to v písemné formě,“ řekla odborářka.

Gupta řekl, že uvedených 150 milionů eur (3,87 miliardy korun) není maximální investice, ale minimum pro udržení a optimalizaci provozu. „Odboráři se zajímali o strategické investice, které budou nad rámec téhle částky, jakýsi prorůstový plán. Tady ještě budeme potřebovat více času. Na strategickém plánu ještě musíme pracovat,“ řekl Gupta.

Uvedl, že zástupce odborových organizací pozval, aby si promluvili s odboráři v podnicích ze skupiny. „V našich provozech, které máme ve Spojených státech, v Austrálii, ve Velké Británii, se nikdy nestalo, že bychom snižovali kapacitu výroby nebo pracovní síly. Všude rostou investice, pracovní síly i výroba,“ řekl Gupta.

Zájem o energetiku

Řekl, že GFG bude mít zájem koupit i ostravskou energetiku. „Chceme postavit elektrickou obloukovou pec, tak budeme energetiku potřebovat. Budeme potřebovat více energie, protože obloukové pece jsou energeticky náročnější než vysoké pece. S ohledem na časová omezení, která byla pro tuto transakci, jsme se nejdříve soustředili na akvizici huti jako takové a toto nastupuje jako další záležitost,“ řekl Gupta.

V AMO chce zavést program ekologické oceli. „Je tady jeden milion tun nevyužité kapacity. Ten bychom chtěli využít pro výrobu ekologické oceli, kde se bude používat více šrotu než primárních surovin,“ řekl Gupta.

Lidé podle něj nemusí mít obavy, že GFG na akvizici nemá dost peněz. „Financování pro tuto transakci je zajištěno. Cokoli jiného jsou spekulace,“ řekl. Skupině se podle něj podařilo transformovat v úspěšné firmy i podniky, které převzala ve špatném stavu i na hraně bankrotu.