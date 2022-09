Placená verze Twitteru nebude. Podle výzkumu není aplikace schopna rozpoznávat škodlivý obsah

Plány sociální sítě Twitter na placenou verzi s obsahem pro dospělé se nedočkají realizace. Nápad zhatil interní výzkum, který poukázal na to, že by platforma nebyla schopna efektivně rozlišit nelegální příspěvky. Ačkoliv společnost tvrdí, že aplikace v současné době nelegální obsah odstraňovat zvládá, zmíněný výzkum vyvrátil i toto. USA 15:00 1. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Twitter měl v plánu vytvořit verzi, jejíž obsah by byl zpoplatněn podobně jak to dělá platforma OnlyFans (ilustrační foto) | Foto: Thomas White | Zdroj: Reuters

Podle magazínu The Verge vytvořil Twitter plán, podle nějž by vznikla speciální verze aplikace s erotickým obsahem. Jde o reakci na to, že se příspěvky s erotickou tematikou na této sociální síti objevují již léta.

Vedení společnosti přišlo s řešením, že by tento obsah mohl být zpoplatněn podobně, jak to dělá sociální síť OnlyFans. Zde se k pornografickému obsahu dostanou pouze předplatitelé a platforma dnes vydělává zhruba dva a půl miliardy dolarů. Pro srovnání jde o polovinu zisku, který měl Twitter v roce 2021.

Společnost proto nejprve vytvořila upravenou verzi aplikace, kterou měl testovat tým 84 zaměstnanců. Výsledkem interního výzkumu bylo zjištění, že systém nebyl schopen rozeznat škodlivý obsah jako třeba dětskou pornografii a sexuální zneužívání. Problematické bylo také ověřování plnoletosti uživatelů.

Výzkum ale zjistil, že Twitter má potíže i ve své aktuální podobě, jelikož se mu nedaří dostatečně dobře identifikovat závadný sexuální obsah. Potvrdili to i zaměstnanci Twitteru.

Vedení společnosti to však odmítá. Tvrdí, že síť má nulovou toleranci vůči sexuálnímu zneužívání a že se snaží využívat všemožné nástroje na jeho potlačování. To ale nutně neznamená, že je to vždy úspěšné.