Politolog Balík: Pro KSČM armagedon, pro ČSSD katastrofa s jedinou šancí – předvolební koalice s ANO

Vládní hnutí ANO obhájilo vítězství v krajských volbách, podle politologa Stanislava Balíka má ale malý koaliční potenciál a řadu krajů tak zřejmě povedou koalice jiných stran. „Zisk ANO jde až moc na úkor jeho přirozených koaličních partnerů, jakou jsou sociální demokraté a komunisté," upozorňuje v Interview Plus. 19:12 5. října 2020

Balík se domnívá, že od ANO odešli jeho původní voliči, protože se hnutí posunulo doleva a díky tomu odčerpává hlasy komunistům a sociálním demokratům. Hrozí tak, že přijde o koaliční partnery, podobně jako se to na Slovensku stalo Vladimíru Mečiarovi a Robertu Ficovi.

„Problém ČSSD je v tom, že Andrej Babiš (ANO) prosazuje politiku sociální demokracie za její pomoci, ale těží z toho on. Protože proč by voliči měli oceňovat někoho jiného, když on jim dává to, po čem touží: pocit silného a pečovatelského státu, silné ruky a trošku pohrdání demokracií,“ míní Balík.

„ČSSD je v obrovských problémech. Vypadnout z poloviny krajských zastupitelstev a v dalších mít jen několik mandátů je politická katastrofa.“ Stanislav Balík

Podle něj má sociální demokracie jedinou šanci: vstoupit do předvolební koalice s ANO a přežít dobu, kdy české politice dominuje Andrej Babiš. „Umím si to představit, protože i Babišovi to může pomoci – jinak by riskoval, že ČSSD nepřekoná pětiprocentní hranici. Ale spíš tomu nevěřím,“ doplňuje politolog.

Ještě větší neúspěch ale ve volbách zaznamenala KSČM: „Pro ČSSD je výsledek politická katastrofa, ale u KSČM jsou krajské volby faktickým armagedonem. Pokud se nestane nějaký v tuto chvíli ne úplně představitelný zázrak, tak se příští rok s KSČM v parlamentu rozloučíme,“ předpovídá.

Komunisté by museli najít lídra schopného oslovit voliče, kteří od strany v posledních osmi letech odešli. „Ale tady je to ještě obtížnější než u sociální demokracie. Andrej Babiš je ztělesněním komunistických snů z minulých dvaceti třiceti let,“ pokračuje Balík.

„Babiš je osobnostním ustrojením typem krajského tajemníka KSČ, pro kterého není nic problém zařídit a utápí se v mikromanagementu. Tam sežene peníze na kravín, jinde pomůže elektrifikovat a se všemi se zná. Není to z mé strany žádný normativní, hodnotící soud. Je to výraz normalizačního funkcionáře, náměstka či ředitele podniku,“ dodává politolog.

Dochází výrazné osobnosti

Zatímco jeho koaliční partneři oslabili, hnutí ANO dosáhlo podobného výsledku jako při minulých krajských volbách v roce 2016. Balík ovšem připomíná, že ANO o rok později ve sněmovních volbách získalo téměř třicet procent hlasů. Může se tak zdát, že se nyní ocitlo na sestupné dráze.

„Ale pořád platí, že těchto voleb se zúčastnilo necelých čtyřicet procent voličů. Nemůžeme z toho vyvozovat závěry pro parlamentní volby,“ připouští Balík.

Výsledek krajských voleb sice pozici Andreje Babiše v čele hnutí neohrožuje, ANO jím ovšem přichází o image silné třicetiprocentní strany a jeho protivníci vidí, že je k poražení. V senátních volbách navíc hnutí ANO v devíti krajích vůbec nepostavilo svého kandidáta.

„Ne proto, že by hnutí chtělo šetřit peníze nebo se domluvilo s někým jiným na podpoře. Ale prostě proto, že mu začínají docházet lidi. Že je velmi málo výrazných osobností schopných vyhrát, které by chtěly spojit svoje jméno a budoucnost s ANO. To je velmi zajímavá zpráva,“ všímá si Balík.

Dvě a více

Pokud jde o opozici, symbolem letošních voleb jsou koalice a uskupení menších stran. „Mohly si vyzkoušet, zda platí, že jedna plus jedna jsou dvě a více, anebo to škarohlídské, že když se dvě strany spojí, tak jejich výsledek může být naopak slabší,“ připodobňuje Balík s tím, že se potvrdila první možnost.

Například ODS dokázala oproti minulým volbám získat zhruba čtyři procentní body navíc a k tomu ještě přidala výsledek svého koaličního partnera. Podobně dopadli i lidovci nebo hnutí STAN.

„Je to silný vzkaz, že nemusí mít obavu ze spojování. Některé voliče to možná odradí, ale jiné přivede,“ uzavírá politolog.

Nenajde ANO nakonec partnera mezi stranami současné opozice? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.