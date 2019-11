Hamáček: Koaliční vládnutí není idyla. Do příštích voleb půjde ČSSD s plánem na dostupné bydlení

Šestnáctiletí uprchlíci jsou obtížně integrovatelní a z Česka by hned utekli na západ, jejich přijetí by mohlo skončit mezinárodní ostudou. Tak v rozhovoru pro Český rozhlas vysvětloval ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD, proč přijetí dětských uprchlíků z Řecka podmiňuje jejich nízkým věkem. Spolupráce mezi ČSSD a ANO ve vládě podle něho není idylická. Premiéru Andreji Babišovi ale důvěřuje. Praha 12:24 30. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Iniciativa Češi minulý týden uvedla, že má seznam zhruba dvou stovek rodin, které jsou ochotny přijmout dětské uprchlíky z řeckých táborů. Vyzvala vládu, aby poskytnutí pomoci umožnila a začala o tom jednat. Budete na to reagovat?

Já už jsem na to reagoval před rokem. Musím postupovat podle zákona a podle platných mezinárodních smluv. Ve chvíli, kdy se ten problém objevil, kdy paní Šojdrová řekla, že je potřeba pomoci syrským sirotkům, tak jsem se obrátil na tehdejší řeckou ministryni sociálních věcí Fotiou.

Chtěl jsem jedinou věc - potvrdit informaci, že v Řecku jsou syrští sirotci. Žádnou odpověď jsem nedostal. Jediné, co přišlo, byl ten dopis od současného ministra bezpečnosti ministrům vnitra Evropské unie, kde navrhuje přerozdělit těch čtyři a půl tisíce – a pozor, to nejsou syrští sirotci, to jsou takzvaní nezletilí bez doprovodu, tedy kategorie, do které spadá kdokoli, komu je méně než 18 let a není v doprovodu dospělého.

Já jsem pana ministra vyzval dopisem, aby mi poslal seznam konkrétních čtyřiceti jedinců včetně osobních údajů, abychom věděli, o koho se jedná a mohli případně provést bezpečnostní prověrky. Minimálně s ministry v rámci Visegrádu máme stejné informace, že jde typicky o patnácti a víceleté Afghánce nebo Pákistánce, většinou chlapce.

I starší děti strádají v uprchlických táborech. Proč je pro vás důležité, aby ty děti byly malé?

Paní Šojdrová celou dobu mluví o syrských sirotcích. A ukazuje se, že žádní právně volní tam nejsou. To jsou mladiství, kteří už mají nějaké návyky, jsou velmi obtížně integrovatelní.

Jsem přesvědčený, že ve chvíli, kdy by došlo k této relokaci, tak drtivá většina z rodin, které se nabídly, je odmítne. Protože vychovávat šestnáctileté Afghánce, to asi není to, co chtějí.

Navíc to, že jsou bez doprovodu, neznamená, že nikoho nemají. Někteří jdou z Afghánistánu a Pákistánu za svými širšími rodinami, které jsou na západ od nás. Je velmi pravděpodobné, že pokud by dorazili na území České republiky, tak je to určité bezpečnostní riziko a navíc velmi pravděpodobně by rychle skončili v Německu nebo jiné západní zemi.

Ostuda České republiky

A já budu vysvětlovat německému ministru vnitra, že jsem mu sem přivezl čtyřicet ilegálních migrantů. To má potenciál skončit obrovskou mezinárodní ostudou České republiky.

Žádost řeckého ministra tedy odmítnete?

Pokud mi řecká strana dodá seznam, kde budou opravdu děti, které jsou integrovatelné, nebo které lze nabídnout do rodin, tak o tom můžeme jednat. Já jsem přesvědčen, že pokud nějaký seznam bude, tak na něm budou v drtivé většině patnáctiletí Afghánci. A řecká strana si toho je vědoma.

Místo toho, aby posílala dopisy po Evropě o relokaci Pákistánců, tak má využít dohody, kterou máme s Islámábádem a všechny Pákistánce tam vrátit, ti se mají vrátit domů. Z hlediska poskytování azylu je to bezpečná země.

Řecko dostalo dvě miliardy eur na to, aby se o uprchlíky postaralo, aby jim zlepšilo prostředí, ve kterém žijí. Takže vůbec nechápu, proč se tam odehrávají takové scény jako například v táboře Moria. To je odpovědnost řecké strany, která na to dostala finanční prostředky.

Nicméně Česko před čtyřmi lety při debatě o povinných kvótách na přerozdělování uprchlíků argumentovalo tím, že chce pomáhat dobrovolně a solidaritu projevovat dobrovolně.

To ale neznamená, že jediný způsob, jak pomáhat, je vozit do České republiky uprchlíky. Náš azylový systém funguje. Lidem, kteří mají nárok na azyl, ten azyl udělujeme. Jsou to desítky lidí ročně.

Ale nevidím důvod, proč máme pomáhat pašerákům lidí. Tím, že budeme vozit do Evropy lidi, kteří na azyl nárok nemají. Jak jsem říkal, není možné například paušálně poskytovat azyl Pákistáncům.

Jste v polovině funkčního období sněmovny. Jak vidíte vyhlídky ČSSD ve volbách 2021?

My jsme se jako sociální demokraté rozhodli, že přispějeme k řešení té povolební situace, vstoupili jsme do vlády. Vyjednávání nebyla jednoduchá, působení ve vládě taky není jednoduché. Nicméně jsme se rozhodli, že budeme preferovat plnit náš volební program ve vládě. Na tom pracujeme - myslím, že úspěšně.

Často jsme kritizováni ze strany hnutí ANO, že je tlačíme příliš doleva. Obnovili jsme proplácení prvních třech dnů nemocenské. Teď jsme vybojovali bitvu o rodičovský příspěvek. Jestli ta cesta je nebo není úspěšná, to zhodnotí voliči. Prvním testem budou krajské volby. My děláme všechno pro to, abychom je nepodcenili.

Hejtmani jsou úspěšní

Stavíme kandidátky, probíhají standardní nominační procesy tak jako ve všech demokratických stranách. A uděláme všechno pro to, aby sociální demokracie v krajských volbách uspěla. Naši hejtmani, ať je to Martin Netolický, Jiří Běhounek, přítel Jiří Štěpán, Ivana Stráská, jsou úspěšní.

Na jaký program se chcete v příštím období soustředit?

Naprostá priorita, které se chceme věnovat po zbytek volebního období, je bydlení. To je téma, které je sice přítomno ve všech diskuzích, ale nikdo ho neřeší. Vládní program Výstavba nefunguje úplně ideálně.

Z našeho pohledu je to logické, protože my jsme upozorňovali, že řešením není jenom vytvořit fond a nabídnout starostům možnost stavět byty se státní podporou. To je o širší podpoře alternativ k současnému vlastnickému bydlení. Dnes jediná možnost, jak lidé můžou získat byt, je, že se zadluží 25 let hypotékou. A jsou i místa, kde ani to nestačí.

Jak chce ČSSD bytovou krizi řešit?

Je to o podpoře družstevního bydlení, neziskové výstavby. To vyžaduje zákon. My od začátku říkáme, že potřebujeme zákon o dostupném bydlení, který komplexním způsobem nabídne řešení bytové problematiky.

A hlavně podpoří alternativy, protože pokud dneska staví byty jen developeři s velkými zisky, tak to samozřejmě není řešení pro lidi. Musí tady být alternativa nájemního nebo neziskového bydlení.

Váš závazek tedy je prosadit tento zákon do konce volebního období?

My bychom to chtěli. Současně předesílám, že to není v gesci sociální demokracie, protože to je v gesci ministerstva pro místní rozvoj. Takže v rámci vládní koalice budeme dělat všechno pro to, abychom se na tom s hnutím ANO shodli.

Pokud hnutí ANO na naše argumenty nebude slyšet, tak to bude stejné jako s bankovní daní, že to budeme stále jen říkat. Pokud se nám to nepodaří prosadit, tak to bude téma, se kterým půjdeme za voliči a budeme ho mít jako součást programu do parlamentních voleb.

Není to stejný případ jako s karenční dobou, jejímž zrušením jste podmiňovali další setrvání ve vládě?

Karenční doba byl symbol, věc, se kterou jsme šli do vyjednávání. Brali jsme to jako obrovskou nespravedlnost, jako trestání zaměstnanců za to, že si dovolili být nemocní. Říkali jsme, že pokud v koalici nejsme schopni se shodnout alespoň na tomto, tak ta vládní spolupráce nemá smysl.

Toto je spíš o koncepci bydlení do budoucna. My o tom budeme diskutovat, ale pokud se to nepodaří, tak to bude téma do příštích voleb.

Je vůbec realistické prosadit to ještě do voleb?

Je třeba říct otevřeně, že to tady nikdo třicet let neřešil. Ale je potřeba aspoň tu diskuzi nastartovat a dát jí směr. Pokud se shodneme na tom, že chceme jít touto cestou, tak ten zákon může být jedna z prvních věcí, která přijde po parlamentních volbách.

Co budete dělat, pokud se po příštích volbách do sněmovny nedostanete?

Nerad bych vedl takovéto spekulace. Zatím všechny průzkumy kromě jednoho drží sociální demokracii ve sněmovně. Ten poslední byl někde kolem devíti procent. Takže já bych nepropadal panice.

ČSSD menší stranou

Faktem je, že sociální demokracie se v roce 2017 stala z velké strany stranou menší a je potřeba to brát jako realitu a dělat všechno pro to, abychom se vrátili k dvouciferným výsledkům.

Ale pokud se podíváte na ty aktuální průzkumy veřejného mínění, tak ony jsou plus minus stejné jako v tom roce 2017. Ta nálada ve veřejnosti nějaká je, asi bude chvíli trvat, než se změní. Musíme si to odpracovat.

Jak se vám spolupracuje s premiérem Babišem po letní eskapádě s výměnou ministra kultury?

Není to žádná idyla. Ono koaliční vládnutí nikdy žádná idyla není a nebyla. Ale můžu říct, že jsem se z té letní anabáze poučil, že jsem si některé věci zkorigoval. Myslím, že jsme schopni věcně a normálně korigovat.

Důvěřujete premiérovi?

Pokud se na něčem dohodneme, tak ano.

Na jmenování Michala Šmardy ministrem kultury jste se také dohodli.

Pan premiér postupoval podle ústavy, odeslal tu nominaci na Pražský hrad. To, že potom nebyl ochotný bojovat za svoje ústavní kompetence, byla informace, která mě překvapila. Nicméně beru to tak, že je to pro mě určitá informace do budoucna a budu s ní pracovat.

Podraz na Šmardu

Pokud mám říct jeden moment, který jsem bral jako podraz, tak to bylo veřejné vystoupení, kdy pan premiér hodil Michala Šmardu přes palubu. To jsem bral jako podraz, protože jsem měl za to, že jsme se dohodli, že si ty věci budeme říkat na přímo a ne přes média.

Máte s některými z ministrů ANO přátelské vztahy?

Určitě. Nechci nikomu dávat nějaké polibky smrti, ale vycházím velmi dobře s Alenou Schillerovou - vždycky jsme schopni se rozumně dohodnout, s Lubošem Metnarem. Velmi si vážím Roberta Plagy, Kláry Dostálové. To jsou příklady ministrů, s kterými ty vztahy jsou nadstandardní.

Předminulý víkend jste tady z okna své kanceláře mohl sledovat protivládní demonstrace na Letné. Neznervózňuje vás, že jste součástí vlády, vůči které jsou největší protesty od roku 1989?

Já jsem nezaznamenal, že by to byly demonstrace proti sociální demokracii. Rozumím tomu, že někteří lidé nejsou spokojeni s tím, jak to tady dopadlo po volbách. A jeden důvod demonstrací v roce 1989 byl, aby lidé mohli svobodně vyjadřovat svoje názory.

Já to nepodceňuji, byl jsem jediný vládní politik, který se sešel se zástupci Milionů chvilek. Pokud o to budou mít zájem, tak se s nimi sejdu klidně znovu. Na druhou stranu říkám, že tady jiná smysluplná alternativa k této vládě není.

Jediná alternativa je, že sociální demokracie v té vládě nebude a místo toho tam bude SPD. Nevím, jestli to by demonstranty potěšilo.

V patnáctičlenném poslaneckém klubu ČSSD máte dlouhodobě dva rebely – poslance Jaroslava Foldynu a Antonína Staňka. Jak funguje spolupráce?

Já bych je nedával do jednoho pytle. Rozhodně bych neříkal, že Tonda Staněk je nějaký problém, komunikace s ním je standardní a nemám pocit, že by u něj byly nějaké odstředivé tendence. To, že Jarda Foldyna je volný radikál, to víme všichni.

My jsme to řešili na předsednictvu strany. To jeho vyloučení neprošlo a od té doby mám pocit, že se atmosféra trochu zklidnila. Myslím, že Jarda pochopil, že pokud chce být součástí sociální demokracie, tak je potřeba respektovat základní pravidla

Nepůsobí klub nejednotně, když jeho předseda například na tiskové konferenci jasně vystoupí s tím, že sociální demokracie ve sněmovně podpoří výroční zprávy České televize. A jeden její poslanec pak hlasuje proti?

Prošly ty zprávy nebo ne? Počítá se výsledek. My nejsme totalitní strana. Pokud má někdo jiný názor, tak ho může uplatnit. Mým cílem bylo, aby skončila debata o znejišťování atmosféry vůči veřejnoprávním médiím. My jsme téma pravidelně otevírali na koaličních jednáních.

Sociální demokracie v této věci odpracovala maximum toho, co mohla. Takže bych očekával, že sociální demokracie uzná tu naší roli, než že nás bude kritizovat za jeden hlas z patnácti. Sociální demokracie přispěla k tomu, aby se situace uklidnila, aby v České republice byla zachována veřejnoprávní média včetně Českého rozhlasu.

Vláda na jaře odmítla poslanecký návrh, aby se do výše výsluh příslušníků bezpečnostních sborů nezapočítávaly odměny v posledním roce služby. Problém s výsluhami ale trvá. Pobírají je stovky bývalých příslušníků v produktivním věku, zatímco platy těch sloužících a nově nastupujících se zvyšují pomalu. Vidíte nějaké řešení tohoto stavu?

Já bych s vámi trochu polemizoval v tom, že nemyslíme na nově nastupující policisty. Když se podíváte na to poslední navýšení, kdy do tarifu všem půjde 1500 korun a u těch, co mají směnnost, 1650. Procentuálně dochází k největšímu nárůstu právě v těch nižších tarifních třídách.

To navyšování se tak nejvíc projeví právě na platech nastupujících a čerstvě sloužících policistů. Za druhé, co se týká výsluhového systému, tak já zásadně odmítám jakékoli změny pro policisty, kteří slouží. To už tady bylo jednou za pravicových vlád, kdy se za chodu změnily podmínky.

Změny nepřipouštím

Já zastávám názor, že pokud někdo nastoupí ke sboru a stát mu garantuje nějaké sociální výhody, což výsluhy jsou, tak není možné v průběhu jeho služebního poměru podmínky měnit. My jsme udělali všechno, abychom policii stabilizovali. A jakákoli debata o změnách výsluh by znamenala nejistotu a zvýšený nárůst odchodů.

Stačí se podívat, co se děje na celní správě. Já prostě nechci, aby se toto stalo u Policie České republiky, aby nám lidé odcházeli jenom proto, že budou mít obavu, že se ty podmínky změní. Dokud já budu ministr vnitra, tak se pro policisty, kteří nastupovali za určitých podmínek, nic měnit nebude.

Podle kritiků například z bezpečnostního výboru sněmovny jsou policistům, zejména těm na nejvyšších postech, v posledním roce služby účelově navyšovány odměny, aby se tak zvýšil základ pro výpočet výsluh.

Ať mi někdo přinese konkrétní příklad. Já jsem požádal policejního prezidenta o přehled odměn v rámci sboru. A chci vás ujistit, že žádné astronomické odměny vypláceny nejsou a nebudou. To jsou nějaké fámy na úrovni jedna paní povídala.

Nemůžu hovořit o tom, co se tady dělo před pěti šesti lety. Ale za současného policejního prezidenta a za mě jako ministra vnitra nedochází k tomu, že by se uměle navyšovaly odměny před odchodem na výsluhu.

Poslanci bezpečnostního výboru se na posledním jednání také pozastavili nad nedostatkem balistického materiálu u policie. Proč vnitro nenakoupí víc neprůstřelných vest?

Ministerstvo vnitra postupuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek a ten zákon je prostě komplikovaný. Poslanci uznali argument, že by bylo vhodné prodiskutovat případné změny tohoto zákona ve vztahu k bezpečnostním sborům.

Armáda má výjimku, v odůvodněných případech nemusí procházet tím složitým procesem soutěží, ve kterém se vám vždycky někdo odvolá a nákup pak musí být zrušen. Mimochodem to je příběh padesáti procent nákupů balistiky u policie. A tudíž, pokud bychom se dohodli, že v některých klíčových oblastech budou mít bezpečnostní sbory výjimku, tak by to určitě celé ty nákupy zjednodušilo.

Konec konců stačí se podívat, jakým martyriem jsme si prošli při nákupu služebních dopravních vozidel. Nikoho nezajímalo, že policie jezdí ve vozidlech, která jsou za zenitem, že jsou životu nebezpečná. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nám rušil jeden tendr za druhým. Až teď se nám podařilo vysoutěžit 865 automobilů, zaplať pánbůh za ně.

Ochrana pro policisty

A u té balistiky je to podobné. Mým cílem je, aby policie byla vybavena na sto procent, aby policisté měli tu nejlepší ochranu, nicméně narážíme na komplikace se zákonem. Z toho posledního jednání bezpečnostního výboru vzešel závěr, že příště v rámci speciálního bodu budeme diskutovat o možných změnách zákona o zadávání veřejných zakázek.

V čem by ta změna spočívala?

V zákoně o zadávání veřejných zakázek by mohla být bezpečnostní výjimka, byli bychom oprávněni některé věci nakupovat napřímo. Já si myslím, že stačí, pokud se to bude vztahovat na bezpečnostní materiál, munici, balistiku, služební dopravní prostředky, techniku.

Samozřejmě taková věc by se musela notifikovat v Evropské komisi, nebylo by to úplně jednoduché. Ale ten zákon, tak jak je dneska napsán, nám prostě svazuje ruce. Do jisté míry to pak ohrožuje bezpečnost České republiky.

Uvažujete, že byste tuto změnu inicioval vy za ministerstvo vnitra?

Ta iniciativa vznikla ve sněmovně. Já ji budu podporovat, ale nebudu jí nijak předbíhat. Ať proběhne diskuse v rámci výboru pro bezpečnost a pokud se shodneme na nějaké textaci, tak ji samozřejmě za ministerstvo vnitra podpořím. Byl bych rád, aby to mělo širší politickou podporu, protože zadávání veřejných zakázek je složitá věc.

S premiérem jste o tom hovořil?

Ne. Ale ta iniciativa vzešla i od poslanců hnutí ANO, takže předpokládám, že to mají v rámci hnutí ANO vydiskutované.

Jak je na tom tedy aktuálně policie s balistickým materiálem?

Z hlediska balistiky máme naplněnost 60 procent. Pokud to mám zjednodušit, tak prvosledové hlídky - to jsou ty, které vyjíždějí na ta první volání - jsou samozřejmě vybaveny všechny. Ale z toho čísla je evidentní, že čtyřicet procent policistů balistiku nemá, mým cílem je to naplnit na maximum.

Kdy se na vládu dostane zákon o státních zastupitelstvích?

Až se na něm dohodneme.

A v jaké jste fázi?

Probíhají stále jednání. S paní ministryní Benešovou jsem mluvil minulý týden. Ona komunikuje se státními zástupci, takže v horizontu dvou týdnů si zase sedneme a zkusíme najít kompromis. Já jsem jasně řekl, že tak, jak je to navrženo, s tím nesouhlasíme.

V koaliční smlouvě je popsán jasný mechanismus projednávání zákonů, takže pokud bychom se nedohodli, tak naši ministři to nepodpoří a ten zákon půjde do sněmovny jako koaličně neprojednaný. To znamená, že pak nejsme vázáni koaliční smlouvou pro ten zákon hlasovat.

Jak by ten kompromis měl vypadat?

To nechci prozrazovat dopředu. Já mám nějakou představu, kterou jsem paní ministryni řekl, zná ji i nejvyšší státní zástupce, tak uvidíme, kam se dostaneme. Já nepovedu jednání v přímém přenosu. Jasně jsem řekl, že to je pro mě důležitá věc a že sociální demokracie udělá všechno pro to, aby státní zástupci zůstali nezávislí.

V poslední době se začalo mluvit o několika možných kandidátech na příští hlavu státu: Marek Hilšer, Jiří Drahoš, Petr Pavel, Josef Středula. Vidíte už mezi nimi někoho, koho by ČSSD mohla podpořit?

Ta debata vůbec není na stole. Máme pana prezidenta v úřadu. Chápu, že někteří lidé mají svoje ambice a mají potřebu to ventilovat daleko dopředu. Ale můžu vás ujistit, že prezidentská volba není něco, co by sociální demokracie řešila.

Ve chvíli, kdy se ta tematika přiblíží, tak se k tomu nějakým způsobem postavíme. Buď postavíme vlastního kandidáta, nebo někoho podpoříme. Pokud bychom měli někoho podpořit, tak podpoříme toho, kdo má svým světonázorem k sociální demokracii nejblíž.

Vidíte někoho takového mezi možnými kandidáty, o kterých se mluví?

Pokud bych vybíral z těchto jmen, tak logicky nejblíž k sociální demokracii má Josef Středula.