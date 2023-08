Proč neklesají ceny? U masa a zeleniny je na vině závislost na dovozu, říká šéfka potravinářů

Ceny potravin budou podle premiéra Petra Fialy (ODS) klesat. Například máslo, mléko nebo cukr zlevňují. Kdy klesnou ceny u ostatních potravin? „Jsme velmi nesoběstační ve vepřovém mase. Většina se dováží a dojde k tomu, že se musíme řídit cenami, které jsou na německé burze. Ty ale rostou. Závislost na dovozech by měla být varovným mementem,“ míní Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory České republiky, ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:32 25. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká většina potravin se podle Večeřové dováží a dochází k tomu, že se Česko musí řídit cenami, které jsou na německé burze (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

U kterých potravin očekáváte, že by ceny mohly poklesnout?

To je složité. Pekaři a mlynáři bohužel pořád ještě musí čerpat ze zásob obilí, které nakoupili v loňském roce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zboží v okolních zemích je levnější zejména kvůli rozdílům v cenách energií. Ceny potravin se ale začínají stabilizovat, přibližuje prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová

Po začátku války na Ukrajině tu vznikla velká panika, protože Ukrajina a Rusko jsou největšími dodavateli obilovin pro Blízký východ a severní Afriku. Ve chvíli, kdy vypukla válka, začaly mít tyto oblasti obrovský strach z toho, že nebudou mít dostatek obilovin.

Nákupčí z nich se začali pohybovat po celé Evropě včetně České republiky a nabízeli za obiloviny jakékoliv ceny.

Určitě si všichni pamatují, že se tenkrát částky vyhouply z pěti šesti tisíc za tunu obilovin, které se běžně platí, na dvojnásobek. A samozřejmě se to takto vyhouplo i českým potravinářům.

Kdy se dá očekávat, že tento efekt přestane fungovat?

Řada pekařů nakoupila drahé obilí a bohužel se z něj stále vyrábí. O poklesu, pokud se ty ceny vrátí na normální úroveň, se můžeme bavit po aktuální sklizni, která vypadá dobře, byť potravinářského obilí nebude tolik. Určitě se to ale potom propíše do cen.

„Řada pekařů nakoupila drahé obilí a stále z něj vyrábí.“

U masných výrobků je to trošku problém, protože jsme velmi nesoběstační ve vepřovém mase. Velká většina se dováží, a dojde k tomu, že se musíme řídit cenami, které jsou na německé burze. Ty ale soustavně rostou.

Teď třeba konkrétně poklesla, ale nám zase oslabila koruna. Ceny jsou tudíž velmi vysoké a o nějakém zlevňování se zatím nedá mluvit. Minimálně o stabilizaci ale asi mluvit můžeme.

Když nezlevní maso nebo potraviny z obilí, tak co by zlevnit mohlo?

To je těžké, protože jsme závislí na dovozech, což by mělo být varovným mementem do budoucna.

Je to třeba vepřové maso, ovoce a zelenina. Tam ceny vůbec neurčujeme. Tím, že tu není domácí konkurence, tak ceny určuje dovozce, nebo obchodní řetězec.

Vidíme to třeba na paprice, která se u nás pěstuje jen v malém množství. V Rakousku je třeba dvakrát levnější než u nás, přitom je tam stejný dodavatel.

Brambory budou dražší. Pěstitelé jich sklidí méně kvůli suchu, cenu navyšuje i velký zájem o hranolky Číst článek

Záleží to vyloženě na řetězci, jakou si na něj dá cenu. Ale já pevně doufám, že ta cena se minimálně stabilizuje, což už je vidět u pekařských výrobků, které také nerostou.

V posledních týdnech se z účetních závěrek ukazuje, že některým potravinářským firmám v loňském roce výrazně vzrostl zisk. Není toto jasný důkaz, že některé potravinářské firmy v Česku prostě využily situace a zdražily víc, než musely?

Určitě není. Od doby, kdy se začalo mluvit o zdražování potravin, jsme říkali, že jediným skutečným důvodem, proč jsou u nás potraviny tak drahé, jsou ceny vstupů. Zejména jde o ceny energií, protože když si srovnám první pololetí roku 2021 s prvním pololetím roku 2022, tak v Česku vyletěly ceny energií o 61,8 procent.

Naproti tomu u našich největších konkurentů – v Německu – to bylo 2,7 %, na Slovensku 7,7 %, a v Polsku dokonce poklesly. Celou dobu se já a řada zástupců různých zpracovatelských svazů ptáme, proč máme v České republice tak drahé energie.

Neznamená to, že jsou drahé energie pro výrobu potravin, ale samozřejmě i pro zemědělce.

I když ceny některých potravin v poslední době u nás klesají, tak se stále vyplatí mnohé potraviny nakupovat v zahraničí. Hodně se v této souvislosti mluví o Polsku, ale některé zboží je třeba levnější i v Německu. Čím to je? Je to přístupem řetězců?

Přístup řetězců také hraje svoji roli, ale jak už jsem říkala, jsou to ty ceny energií. Jestliže v Polsku mají ceny energií za třetinové ceny oproti nám, tak se to logicky promítne i do cen výrobků.

Měl by stát regulovat množství slevových akcí na potraviny? A bude mít na jejich cenu vliv opět stoupající cena nafty? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu. Audiozáznam je nahoře v článku.