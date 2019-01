Nominace na Oscary vede Favoritka a Roma. Mezi nejlepší filmy se dostal i superhrdinský Black Panther

NOMINACE NA 91. CENY AKADEMIE

Nejlepší film

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Favoritka

Green Book

Roma

Zrodila se hvězda

Vice

Nejlepší režie

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Paweł Pawlikowski (Studená válka)

Yorgos Lanthimos (Favoritka)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)

Nejlepší ženský herecký výkon

Yalitza Apariciová (Roma)

Glenn Closová (Žena)

Olivia Colmanová (Favoritka)

Lady Gaga (Zrodila se hvězda)

Melissa McCarthyová (Can You Ever Forgive Me?)

Nejlepší mužský herecký výkon

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (Zrodila se hvězda)

Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Amy Adamsová (Vice)

Marina de Tavirová (Roma)

Regina Kingová (If Beale Street Could Talk)

Emma Stonová (Favoritka)

Rachel Weiszová (Favoritka)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliot (Zrodila se hvězda)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)

Nejlepší původní scénář

Deborah Davisová, Tony McNamara (Favoritka)

Paul Schrader (First Reformed)

Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly (Green Book)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)

Nejlepší adaptovaný scénář

Joel Coen , Ethan Coen (The Ballad of Buster Scruggs)

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee (BlacKkKlansman)

Nicole Holofcenerová, Jeff Whitty (Can You Ever Forgive Me?)

Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk)

Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters (Zrodila se hvězda)



Nejlepší kamera

Lukasz Zal (Studená válka)

Robbie Ryan (Favoritka)

Caleb Deschanel (Werk ohne Autor)

Alfonso Cuarón (Roma)

Matthew Libatique (Zrodila se hvězda)

Nejlepší hudba

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Psí ostrov

Mary Poppins se vrací

Nejlepší píseň

All the Stars (Black Panther)

I’ll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go (Mary Poppins se vrací)

Shallow (Zrodila se hvězda)

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings (The Ballad of Buster Scruggs)



Nejlepší celovečerní animovaný film

Úžasňákovi 2

Psí ostrov

Mirai

Raubíř Ralf a internet

Spider-Man: Paralelní světy



Nejlepší cizojazyčný film

Kafarnaum (Libanon)

Studená válka (Polsko)

Werk ohne Autor (Německo)

Roma (Mexiko)

Zloději (Japonsko)

