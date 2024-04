Musíme tomu jít víc naproti, burcuje pardubický Kaut před čtvrtým finálovým duelem s Třincem

Hokejisté Třince jsou dvě výhry od zisku pátého mistrovského titulu za sebou. Přestože Ocelářům v závěru sezony ubývají obránci kvůli zraněním, tak se ve finálové sérii play off proti Pardubicích v sobotu po výhře 4:3 dostali do vedení 2:1 na zápasy. Důležité dva góly vstřelil z voleje třinecký útočník Libor Hudáček. Třinec 11:36 21. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kaut | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Hokejisté Třince se ve finálové sérii play-off proti Pardubicím dostali podruhé do vedení. Sobotní první domácí utkání vyhráli Oceláři 4:3 a vedou 2:1 na zápasy.

„Sedlo to, jak se říká. Dnes jsem měl dvě střely, byl jsem efektivní a jsem rád, že jsem mohl týmu svými góly pomoci,“ říkal Libor Hudáček na jehož dělovky pardubický brankář Roman Will neměl.

Trenér Třince Zdeněk Moták vyzvedl výkon celého mužstva a pochopitelně tradičně zaměstnaného brankáře Ondřeje Kacetla.

„Myslím, že jsme podali výborný výkon ve všech formacích, na všech postech. Výborný výkon, možná ve druhé třetině jsme se tam nechali párkrát zavřít, ale to bylo tím, že jsme nedostávali kotouče minimálně do středního pásma. I v poslední třetině jsme měli gólově navrch. Chlapcům musím pogratulovat, poděkovat, já nemám výhrady,“ povídal Moták.

Pardubice byly daleko aktivnější, celkem na Kacetla mířilo 44 střel a dalších 34 bylo zblokovaných. Ale Oceláři byli v útočné třetině nebezpečnější a efektivní.

„Ukázali svoji sílu, musí vyhrávat. Je na ně tlak, tak přidali a bylo ve druhé třetině vidět, že zatlačili, otočili hru a potom to bylo těžké. Myslím, že jsme to dohráli dobře, poučili se a oni neměli v podstatě nic, jen tu dorážku a Kacetl nás podržel, takže super výkon,“ myslí si slovenský útočník Třince Libor Hudáček.

V neděli se bude v Třinci hrát od 17 hodin čtvrté finále a pardubický útočník Martin Kaut doufá, že budou Východočeši efektivnější.

„Potřebuji to trefit, ale i kluci. Nějaký odraz, musíme tomu jít víc naproti, je to jen 2:1. Budeme hrát pořád stejně a ještě víc, abychom to srovnali,“ doplnil Kaut.

Utkání odvysílá stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu a server iROZHLAS.cz ho bude sledovat v podrobné online reportáži.