Pochybnosti kolem zkoušky z ruštiny i spolupráce s Čínou. Kdo je adept na ministra zahraničí Kulhánek?

Loajální spolupracovník, nevýrazná osobnost i slušný kluk. Takové názory v posledních dnech zazněly na adresu nového adepta na post ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD). Ten dosud působil jako náměstek šéfa vnitra Jana Hamáčka. „Bude dobrým ministrem," napsal předseda ČSSD k jeho nominaci. Odezva české diplomacie i dalších expertů tomu ale moc nenasvědčuje. Označují ho za nouzové řešení. Server iROZHLAS.cz nabízí Kulhánkův profil. profil Praha 6:16 15. dubna 2021

Bezmezná loajalita vůči Janu Hamáčkovi. To je hlavní přednost, díky níž se dosud nepříliš známý Jakub Kulhánek zřejmě vyšvihne do křesla ministra zahraničí.

Mluví o tom například politolog Lukáš Jelínek: „Vzhledem k tomu, že Jana Hamáčka zřejmě tlačil čas a nechtěl prodlužovat tu frašku, tak šel tou nejjednodušší cestou a oslovil svého nejbližšího spolupracovníka.“

Kulhánek od července 2018 působí jako Hamáčkův náměstek na vnitru. A předtím – když Hamáček předsedal Poslanecké sněmovně – byl jeho parlamentním poradcem.

Ve stejné době zastával ve vládě Bohuslava Sobotky post náměstka na ministerstvu obrany, poté přešel do Černínského paláce, který tehdy vedl další sociální demokrat Lubomír Zaorálek.

„Takže na ministerstvu zahraničí už působil a nějaké zkušenosti i solidní vzdělání v dané oblasti má, a to přesto, že se nejedná o známého nebo výrazného sociálnědemokratického politika,“ pokračoval Jelínek.

Podle něj ani Tomáš Petříček (ČSSD) nebyl při nástupu do funkce příliš výrazným hráčem. „Byl spíš ministr na záskok a postupně se vypracoval. Kulhánek na to ale už mít čas nebude,“ doplnil.

Jakub Kulhánek na ministerstvu zahraničí zastával post odborného náměstka pro řízení bezpečnostní a multilaterální sekce. Mimo jiné byl členem delegace, která v létě 2015 jednala v Libanonu o osudu pětice Čechů unesených tam v souvislosti s kauzou obchodníka se zbraněmi Alího Fajáda. Případ libanonského agenta, který si z pražské vazební věznice „načerno“ téměř 400krát zatelefonoval, popsal Radiožurnál ZDE.

Zkouška z ruštiny

Na ministerstvu zahraničí Kulhánek skončil v květnu 2016. Neprošel výběrovým řízením, ve kterém podle zákona o státní službě měl obhájit svoji pozici. V konkurzu, jak tehdy napsal týdeník Respekt, propadl. Jeho odchod navíc provázely pochybnosti kolem zkoušky z ruštiny. Místo aby ji složil zadarmo v Černínském paláci, odletěl kvůli tomu do Kyjeva. Podle Respektu se proto spekulovalo o pravosti certifikátu.

Kulhánek posléze získal angažmá v čínské společnosti CEFC Europe. „V minulosti jsem působil ve firmě jako externí konzultant a mimo jiné jsem se věnoval analýze investičních projektů a regulačnímu prostředí v EU,“ řekl k tomu sám Kulhánek.

Jeho slova potvrdil pro iROZHLAS.cz také Jaroslav Tvrdík, který firmu v Česku zastupoval (CEFC Europe v roce 2018 převzala čínská státní firma CITIC Group, kterou Tvrdík rovněž zastupuje – pozn. red.).

„Pan Kulhánek nikdy nebyl zaměstnancem CEFC. Po dobu 18 měsíců poskytoval externí poradenskou spolupráci. Práci dohodnutou podle smlouvy odvedl včas a precizně,“ napsal k tomu v SMS zprávě. Jak jejich spolupráce vznikla, ale na doplňující dotaz neupřesnil.

Poradenství pro čínskou firmu ale někteří experti, které oslovily Hospodářské noviny, vnímali jako bezpečnostní riziko. Kulhánek nicméně obdržel údajně bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň. „Má bezpečnostní prověrku na přísně tajné. Postupuje tak, jak mu ukládá zákon. O všech svých aktivitách informuje Národní bezpečnostní úřad,“ řekl deníku Hamáček.

Jakub Kulhánek bude dobrým ministrem zahraničních věcí. Studoval na prestižní americké univerzitě, působil jako náměstek MZV, MO i MV a je držitelem prověrky NBÚ na stupeň přísně tajné, narozdíl od celé řady těch, kteří do něj teď kopou... — Jan Hamáček (@jhamacek) April 14, 2021

Slušný kluk

Po odvolání Tomáše Petříčka předseda sociální demokracie původně do vedení české diplomacie navrhl Lubomíra Zaorálka, který nyní řídí ministerstvo kultury. Ten ovšem nabídku odmítl s tím, že je ministerstvo zahraničí vykuchaný resort. „Jakub Kulhánek je logická volba Jana Hamáčka, ke které necítím potřebu se více vyjadřovat. Přeji mu hodně štěstí,“ reagoval na Kulhánkovu nominaci.

S tím souhlasí také politolog Jelínek. „Bude hrát roli ministra, který je loajální k ministrovi vnitra a bude jen jeho prodlouženou rukou na zahraničí. Nic nezkazí, ani nepřekvapí,“ uvedl.

Podle něj se tak nedá ani očekávat, že by šel do střetu s některými ústavními činiteli. Resort byl pod vedením Petříčka často terčem kritiky ze strany prezidenta Miloše Zemana i premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

„Nemůžu říct, že by byl nekompetentní, na druhou stranu vždy na mě působil spíš nevýrazně“ Petr Kolář (bývalý velvyslanec v USA a Rusku)

„Pokud by měl někdo tyto bitvy svádět, je to Hamáček. A ten to zjevně dělat nebude. Tomu ani to oslabení ministerstva zahraničí, jak o tom mluvil Zaorálek, zjevně nevadí,“ pokračoval Jelínek.

Pokud tak nastane problém, Kulhánek ho podle něj stejně asi nebude řešit napřímo, ale právě s Hamáčkem. „A následně to nechá na jeho vyjednávacích schopnostech,“ dodal k tomu politolog.

Sám Babiš Hamáčkovu volbu nerozporoval. Řekl k tomu následující: „Pana Kulhánka znám, protože často zastupuje pana ministra vnitra na vládě. Myslím, že je to slušný kluk. Já s ním problém nemám.“

A podobně se ke Kulhánkovi staví také někteří další jeho kolegové z vlády. „Velmi pracovitý, klidný a v obraze,“ reagoval například vicepremiér za ANO Karel Havlíček.

Nevýrazná osobnost

A pochvaluje si ho také ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD. Zná ho prý deset let. „Potkali jsme se v Bruselu. On tenkrát pracoval pro NATO, já v Evropském parlamentu. Ač jsme z neprivilegovaných rodin, přesto jsme oba dostali šanci získat vzdělání na špičkových zahraničních univerzitách a pracovat v mezinárodní institucích,“ uvedla.

Narážela tak mimo jiné na to, že Kulhánek studoval mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově, získal magisterský titul na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu. Tam se prý naučil špičkově anglicky.

Ve Spojených státech se později seznámil také s bývalým velvyslancem Petrem Kolářem. „Hlásil se ke mně na ambasádě, že u mě studoval. Já jsem si ho ale nepamatoval,“ popsal Kolář pro iROZHLAS.cz.

Když Jan Hamáček oznámil Kulhánka jako nového adepta na šéfa české diplomacie, Koláře to prý poměrně překvapilo. „Je to profesionál, dlouholetý sociální demokrat. Vnímal jsem ho ale spíše jako odborníka na zahraniční a bezpečnostní politiku. Potkávali se na bezpečnostních konferencích. Nemůžu říct, že by byl nekompetentní, na druhou stranu vždy na mě působil spíš nevýrazně,“ přiblížil.

Ani podle politologa Jelínka není Kulhánek „žádná výhra v loterii“. Je to sice podle něj ukázka profesionálního náměstka, která dokáže fungovat univerzálně, nečeká se ovšem, že by zazářil či posílil pozici sociální demokracie. „Vidím to jako největší chybu ze strany Hamáčka. Kdyby tam posadil silnou osobnost, která by na sebe přitáhla kus pozornosti, mohl by třeba získat ještě sympatie nerozhodnutých voličů,“ uzavřel.

Ve čtvrtek má Jakub Kulhánek v plánu nejprve ráno schůzku s premiérem Babišem, odpoledne pak s prezidentem Zemanem. Do jednání v Lánech se nechtěl ke své nominaci vyjadřovat. „Vážím si důvěry kolegů z ČSSD, ale svou nominaci do funkce ministra zahraničních věcí nebudu komentovat do schůzky s panem ministrem,“ napsal České televizi.

Jakub Kulhánek (ČSSD) Osmatřicetiletý Kulhánek byl mezi roky 2008 a 2011 analytikem nevládní neziskové organizace Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), od června 2013 do března 2015 byl členem správní rady AMO. Jako analytik se věnoval postsovětskému regionu, věnoval se například vztahu Ruska s NATO a EU nebo vztahům Moskvy k jednotlivým postsovětským státům. - V roce 2017 se podílel na přípravě návštěvy premiéra Sobotky v USA, připravoval návrhy k článku pro The Wall Street Journal nebo pro projevy ve Washingtonu.