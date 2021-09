Běloruský soud poslal dva vůdce opozice do vězení. Kalesnikavová dostala 11 let a Znak deset

Soud v běloruském Minsku vyměřil mnohaleté tresty dvěma předním vůdcům opozice. Maryja Kalesnikavová má ve vězení strávit 11 let, právník Maksim Znak dostal desetiletý trest. Prokuratura je obžalovala ze spiknutí s cílem uchopit moc neústavní cestou. Oba loni v létě a na podzim vyzývali k protestům proti zvolení Alexandra Lukašenka prezidentem. Minsk 13:26 6. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maryja Kalesnikavová se usmívala do kamer a rukama, na nichž měla pouta, ukázala typické gesto ve tvaru srdce | Foto: Ramil Nasibulin/BelTA | Zdroj: Reuters

Podporu politickým vězňům v Bělorusku dala najevo shromáždění s bílo-červenobílými vlajkami předválečného nezávislého Běloruska například ve Varšavě, v Gdaňsku, v gruzínském Tbilisi nebo v Düsseldorfu.

K pondělku jich lidskoprávní organizace Viasna registruje přes 650. Proces s Maryjou Kalesnikavovou a Maksimem Znakem se konal za zavřenými dveřmi. Provinili se tím, že vyzývali k demonstracím a stávkám. Tím měli podkopávat státní zřízení a ohrožovat bezpečnost Běloruska.

Advokát Jauhen Pylčanka podle agentury TASS sdělil, že obhájci považují rozsudek za nezákonný a neopodstatněný, protože není založený na důkazech. „Během procesu nebyla potvrzena ani jejich vina, ani spáchání zločinů, které jim byly připisovány,“ řekl právník.

„Obhajoba se proti tomuto rozsudku přirozeně odvolá. Odvolání bude podáno do deseti dnů,“ dodal.

Kalesnikavová v předvečer procesu označila obžalobu za absurdní. „Úřady se bojí veřejného procesu, ve kterém by každý uviděl, že sám režim představuje hlavní nebezpečí a hrozbu Bělorusům, Bělorusku a národní bezpečnosti,“ uvedla podle nezávislé ruské televize Dožď.

Právník Maksim Znak | Foto: Ramil Nasibulin/BelTA | Zdroj: Reuters

„Nevěřte, nebojte se, neproste a smějte se – to jsou mé zásady, když s nimi (úřady) mluvím,“ dodala.

‚Hrdinové Bělorusů‘

Kalesnikavová i Znak původně pracovali ve volebním štábu Viktara Babaryky, kterému úřady nedovolily kandidovat ve volbách hlavy státu proti autoritářskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi.

Po odsouzení Babaryky v červenci ke čtrnáctiletému trestu vězení stanuly Kalesnikavová spolu se Svjatlanou Cichanouskou a Veronikou Capkalovou loni v létě v čele protestů proti režimu Lukašenka, který zemi vládne už od roku 1994.

Po vytvoření opoziční koordinační rady se Kalesnikavová a Znak stali členy jejího vedení. Kalesnikavovou bezpečnost zadržela 7. září. Několik hodin o ní nebyly žádné zprávy, než se ukázalo, že ji úřady chtěly stejně jako předtím Cichanouskou a Capkalovou přimět k odjezdu ze země.

Kalesnikavová to ale agentům běloruské tajné služby KGB znemožnila, když roztrhala svůj pas. Od té doby byla téměř celou dobu ve vazbě. Znak byl zadržen 9. září.

„Maryja a Maksim jsou hrdinové Bělorusů. Režim chce, abychom je viděli zdrcené a vyčerpané. Ale podívejte se – usmívají se a tančí,“ napsala na twitteru Cichanouská po vynesení pondělního rozsudku.

„Oni vědí, že je propustíme mnohem dříve než za těch 11 let. Délky jejich uvěznění by nás neměly děsit, tohle by Maksim a Maryja nechtěli,“ dodala Cichanouská.

Běloruská televize vysílala záběry ukazující odsouzenou dvojici stojící v prosklené kleci. Kalesnikavová se přitom usmívala do kamer a rukama, na nichž měla pouta, ukázala typické gesto ve tvaru srdce.

Do protestů proti opětovnému zvolení Alexandra Lukašenka prezidentem se od loňského srpna do začátku zimy zapojily desetitisíce lidí. Bezpečnostní složky protesty krutě potlačily.

Výsledky zmanipulovaných prezidentských voleb neuznaly země Evropské unie a řada dalších států.