Normy jako Euro 7 by automobilky připravily o další miliardy eur. Situace už není tak dobrá, říká Špicar

Kolínský závod japonské Toyoty běžně vyrábí tisíc nových vozů denně, od začátku února je ale provoz na měsíc kompletně zastavený kvůli nedostatku čipů do automobilů. Finanční ztráty odhaduje firma až na stovky milionů korun. A nejedná se o jedinou automobilku, která musela tento měsíc výrobu omezit. Škoda Auto snížila na dva týdny ze stejného důvodu počet pracovních směn. Praha 22:47 27. února 2023

Na výrobě automobilek je závislých mnoho dodavatelů. „Problémy finálních výrobců se nemohou nepromítnout i do fungování jejich dodavatelského řetězce, který je v České republice opravdu velmi rozsáhlý,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

„Štěstí českých dodavatelů je v tom, že nedodávají pouze domácím, českým výrobcům, ale automobilový průmysl je v tomto směru velmi diverzifikovaný. Čeští subdodavatelé dodávají skoro všem automobilkám na světě, to znamená, že ztráty doma jsou schopné alespoň částečně na zahraničních trzích diverzifikovat,“ dodává Špicar.

Ale samozřejmě i pro ně to bude v těchto těžkých dobách další poměrně citelná rána. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy to pro kapitálově slabší a menší subdodavatele může být opravdu velký problém.

Špicar vysvětluje, že je to hlavně kvůli tomu, že finální výrobci i jejich subdodavatelský segment prochází velikou transformací v souvislosti s přechodem na čistou mobilitu, která je nesmírně logisticky a finančně náročná.

Podle viceprezidenta je potřeba těchto dobách vydělávat, potřebujete stabilní předvídatelné prostředí a toho se jim bohužel v tuto chvíli příliš nedostává.

Normy EU

Odstávka bude znamenat velký problém pro ziskovost a tržby finálních výrobců. Pokud se stanou jiné věci, jako například, že na cestě k čisté mobilitě bude i nadále trvat Evropská komise, může dojít i ke zdražování aut.

„Normy, jako je Euro 7, podle našeho názoru nedávají úplný smysl a připravily by automobilky poměrně zbytečně o několik miliard euro,“ říká Špicar. Z trhu by tím zmizely menší vozy.

Firmy v současné době nemají peníze téměř na nic, včetně platů zaměstnanců. Podle viceprezidenta to má hned několik důvodů. Jednak prochází poměrně rozsáhlými odstávkami, takže se jim snižují tržby a zisk. Další příčinou je inflace, které jsou firmy, stejně jako obyvatelé, vystaveny.

Kvůli tomu se jim zdražují vstupy, které jsou v některých případech nedostupné. Ale co se týká platů, tak i automobilový sektor si uvědomuje, že svým zaměstnancům bude muset přidat, protože samozřejmě inflace v České republice je jedna z nejvyšších, vysvětluje Špicar.

Propouštění

Podle něho je potřeba snažit se v celé Evropské unii alespoň částečně inflaci dorovnat, byť nejenom pro automobilový průmysl je nereálné předpokládat, že by zaměstnavatelé v této ekonomické situaci, ve které se nacházejí, byli schopni plně pokrýt inflaci.

Některé společnosti budou zřejmě muset propouštět. „Týká se to především subdodavatelského řetězce, ale jinak se opakuje u velkých výrobců, finalistů, ale i u velkých subdodavatelů situace, kterou si pamatujeme z roku 2008 a 2009, z období světové hospodářské krize,“ říká Špicar.

I přes tvrdou zasaženost krizí se firmy snažily udržet zaměstnanost. „Oni by si velmi ulevily, kdyby alespoň část svých zaměstnanců propustily, ale neudělaly to a nedělají to ani teď, především kvůli situaci na českém trhu práce,“ vysvětluje viceprezident.

Donedávna totiž byl ještě větší počet neobsazených volných pracovních míst, nežli nezaměstnaných. „Tahle těžká situace jednou odejde a potom by pro ně bylo buďto téměř nemožné, nebo velmi drahé ty zaměstnance získat zpátky,“ zakončuje Špicar.