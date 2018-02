Zeman na sjezdu ČSSD: Jednejte s ANO o vládě, nechtějte ale ministerské posty. Předsedou zvolte osobnost

Prezident Miloš Zeman v neděli nabádal na sjezdu v Hradci Králové sociální demokraty, aby neodcházeli do opozice, ale aby vyjednávali s hnutím ANO o novém kabinetu. Osobně však soudí, že ČSSD by neměla požadovat vládní křesla, jen pozice náměstků. Důvodem poklesu preferencí ČSSD je pak podle něj to, že v čele neměla silnou osobnost. Nepřímo zmínil expremiéra Bohuslava Sobotku. Doporučil jim proto, aby si takovou osobnost nyní zvolili. Hradec Králové 13:56 18. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Moje doporučení zní, nechcete-li upadnout do zapomenutí, pracujte," řekl delegátům sjezdu Zeman. Pokud by se ČSSD rozhodla pro opoziční roli, mohly by její preference podle prezidenta klesnout pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory.

Co řekl Miloš Zeman na sjezdu ČSSD? Přečtěte si celý jeho projev Číst článek

O vládní křesla by ale ČSSD podle něj usilovat neměla. „Necpěte se do vlády, nechtějte ministerská křesla, s 15 poslanci by to bylo komické. Chtějte náměstky ministrů, chtějte odborníky, chtějte někoho, kdo chce pro sociální demokracii něco udělat,“ radil prezident.

Zeman také uvedl, že hnutí ANO Andreje Babiše zájem o spolupráci s ČSSD má. Jednat ale podle něj může také se dvěma jinými partnery. Informoval, že s předsedy SPD Tomiem Okamurou a KSČM Vojtěchem Filipem se setká příští týden.

Zvolte si osobnost, radil Zeman

Důvodem poklesu preferencí ČSSD je pak podle Zemana to, že strana neměla v čele osobnost. Nepřímo zmínil expremiéra a bývalého předsedu sociálních demokratů Bohuslava Sobotku.

ONLINE: Zimola rozdal na sjezdu ČSSD růžové brýle. Pak straně vyčetl, že zapomněla poslouchat voliče Číst článek

„Chci vám popřát, abyste si na sjezdu dokázali zvolit osobnost. Pokud to bude šedivá, nudná, úřednická bytost, pak opět nezískáte žádné voliče,“ dodal prezident.

Sobotka, kterého znovuzvolil předsedou sjezd ČSSD loni v březnu v Brně, odstoupil z funkce šéfa strany loni v červnu. Zdůvodnil to slabými předvolebními preferencemi. Roli volebního lídra na závěr kampaně zaujal tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Sobotka v neděli na sjezd do Hradce Králové nedorazil. „Na sjezd nepojedu, nepokládám to za nutné. Je čas na střídání stráží, teď už musí mít odpovědnost jiná politická generace, než byla ta moje,“ řekl expremiér a bývalý předseda strany v rozhovoru pro Právo.

Nepřítomnost expremiéra kritizoval jeho bývalý vnitrostranický rival a někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek. „Čekal bych, že přijede a minimálně složí účty za období, kdy byl šéfem ČSSD a vedl vládu, přičemž konec je poznamenán tím sedmiprocentním volebním výsledkem,“ dodal.

Kdo se stane předsedou ČSSD?

Prezident Miloš Zeman nechtěl veřejně podpořit žádného z kandidátů na předsedu strany.

Zeman dorazil na sjezd ČSSD. Čekali na něj příznivci i odpůrci Číst článek

„Nebudu prstem ukazovat na žádného z kandidátů na předsedu. Nebudu jím ukazovat už proto, že nebudu opakovat největší chybu v politické historii, když jsem ukázal na Vladimíra Špidlu jako svého nástupce a on to lidsky neunesl,“ řekl prezident a expředseda ČSSD Miloš Zeman.

V úvodu ale poděkoval Janu Hamáčkovi, Milanu Chovancovi a Jiřímu Zimolovi za to, že ho v nedávných prezidentských volbách podpořili.

„Omlouvám se těm zbývajícím, jejichž stanoviska neznám, a proto jim nemohu poděkovat, ani vynadat," uvedl Zeman.

Později pak ještě jednou zmínil jméno Jiřího Zimoly v souvislosti s jeho nedávným prověřováním kvůli pořízení domu na Lipně.

Delegátům řekl, že pokud si budou sociální demokraté vrážet „kudlu do zad", jak se to podle něho stalo Zimolovi, a zbavovat se názorových odpůrců, oslabí tím vlastní stranu. „Chcete-li být skutečnými přáteli, nebuďte stranou podrazáků," prohlásil.

'Stýskalo se mi po vás'

Zeman byl podle svých úvodních slov rád, že pozvání po pěti letech opět dostal. „Milé přítelkyně, vážení přátelé, už dlouho jsem toto oslovení nepoužil a bylo mi to líto. Stýskalo se mi po vás,“ řekl na začátek svého projevu.

Zeman ČSSD vedl osm let, a to od roku 1993 až 2001. Předsedou ho poprvé zvolili delegáti sjezdu, který se konal před čtvrtstoletím právě v Kulturním domě Střelnice, v němž se sjezd sešel i nyní.

Zeman tehdy stranu s poměrně nízkými preferenci, srovnatelnými se současnými, dovedl do vlády. Později se ale s ČSSD rozešel a postavil se do čela Strany práv občanů, která měla přízvisko zemanovci.

46775