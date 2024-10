Policie pátrá po čtrnáctileté Veronice Hrnčiříkové z okresu Zlín. Dívka je 162 až 165 centimetrů vysoká, na sobě by mohla mít černé kalhoty (kapsáče), černou šusťákovou bundu a černobílé tenisky s motivem Hello Kitty. Vypadá na 14 až 15 let. Rodina ráno zjistila, že pohřešovaná dívka odešla z místa bydliště. Na místě zanechala dopis na rozloučenou, uvedla policie.

Dítě v ohrožení Zlín 10:52 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít