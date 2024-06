Policie hledá po seniorovi z Plzeňského kraje. Nevrátil se domů z cyklistického výletu

V celostátním pátrání je muž uveden jako Senior v ohrožení, informovala ve čtvrtek policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Jaromír Myslík odjel ve středu ze Sušice autobusem do šumavských Prášil, kde jezdil na kole, které si přivezl s sebou autobusem. Byla to jeho běžná činnost a měl se domů vrátit kolem 17.00. Do místa bydliště se ale do současné doby nevrátil. Muž má krátké šedé vlasy, jeho bližší popis policie nezveřejnila.

„Prosíme veřejnost, pokud by někdo pána spatřil nebo věděl, kde se nachází, aby volal na linku 158,“ dodala mluvčí.

