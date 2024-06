Policisté pátrají po třináctileté dívce z Dobřichovic. Má cukrovku a nevzala si inzulin

Policisté vyhlásili pátrání po třináctileté Lauře Khailové, která ve středu utekla ze střediska výchovné péče v Dobřichovicích před 15.00. Vzhledem k tomu, že se dívka léčí s diabetem a potřebuje inzulin, který u sebe nemá, je zde důvodná obava o její zdraví a život. Praha 20:09 12. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté pátrají po třináctileté dívce z Dobřichovic | Zdroj: Policie ČR

Dívka by se mohla pohybovat společně s další dívkou a dvěma chlapci v Praze. Na sobě by měla mít šedivé tepláky, zelené krátké tílko (crop top) a černobílé tenisky značky Nike.

Dívka je vysoká asi 160 centimetrů, má dlouhé hnědé vlasy a hnědé oči a na ruce má viditelný senzor (pomůcka pro diabetiky). Její zdánlivé stáří je podle policistů od dvanácti do sedmnácti let. Pokud pohřešovanou uvidíte nebo víte, kde by se mohla zdržovat, kontaktujte prosím policisty na lince 158.

